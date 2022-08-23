Telegram, TON destekli açık artırma pazarı açıyor: Kullanıcı adları satılabilecek

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Gizlilik odaklı mesajlaşma uygulaması Telegram, yeni hizmetler sunmaya devam ediyor. Telegram şimdi de kendi kripto para birimi olan Toncoin (TON) destekli açık artırma platformu üzerinde çalışıyor.

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Telegram’ın kurucu Pavel Durov, platform üzerinde paylaştığı bir mesajda, kullanıcıların “NFT benzeri akıllı sözleşmeler” yoluyla kullanıcı adlarını satmasına izin vermek için yeni bir pazar yeri başlatabileceğini açıkladı. Durov, açıklamasında ayrıca “Gelecek haftalarda Telegram’a Web3 entegrasyonu getirebilecek miyiz diye çalışmalar yürüteceğiz.” ifadesini de kullandı.

Durov’un bu açıklamasına göre Telegram üzerinde spesifik kullanıcı isimleri @meta ve @defi gibi milyonlarca kişi tarafından akılda kalıcı dört harfli kullanıcı isimlerinin tümü satışa sunabilir.

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