    The Night Agent'ın İstanbul'da çekilen 3. sezonundan beklenen fragman geldi

    Netflix'in sevilen dizisi The Night Agent 3. sezonuyla geri dönüyor. Çekimlerinin bir kısmı İstanbul'da gerçekleştirilen yeni sezondan ilk uzun fragman yayınlandı.       

    The Night Agent'ın İstanbul'da çekilen 3. sezonundan beklenen fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Netflix'in sevilen aksiyon dizisi The Night Agent, önümüzdeki ay 3. sezonuyla ekranlara geri dönecek. 19 Şubat'ta izleyici ile buluşacak olan 3. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün yeni sezondan ilk uzun fragmanı paylaştı.

    The Night Agent, izleyicilere Beyaz Saray’ın gölgelerinde ve Washington’un karanlık koridorlarında geçen yüksek tempolu bir casusluk hikâyesi sunuyor. Genç FBI ajanı Peter Sutherland, kendisini sürekli değişen, tehlikeli ve karmaşık bir komplonun merkezinde buluyor.

    The Night Agent 3. Sezonda İstanbul'a da Uğruyor

    Dizinin 3. sezonu tanıdık manzaralara sahne olacak. Çünkü yeni sezon çekimlerinin bir kısmı İstanbul'da gerçekleştirildi. The Night Agent'ın yeni sezonunda Peter, kendi müdürünü öldürdükten sonra hassas belgelerle birlikte İstanbul'a kaçan bir ajanın peşine düşüyor. Bu soruşturma kapsamında bir kara para şebekesinin izini sürmeye başlayan Peter, bir yandan peşindeki suikastçılardan ve ajanlardan kaçmaya çalışırken, bir yandan da aynı davanın peşine düşen bir gazeteciyle (Genesis Rodriguez) baş etmek zorunda kalıyor. Yeni sezonda Peter'ın yolu İstanbul'dan Mexico City'ye, oradan ABD ve Dominik Cumhuriyeti'ne uzanacak.

    Gabriel Basso'nun Peter Sutherland rolüyle geri döndüğü 3. sezonda ekibe katılan yeni isimlerin başında Stephen Moyer, Genesis Rodriguez ve David Lyons geliyor.

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

