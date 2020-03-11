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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD ordusu, artan enerji ihtiyaçları için taşınabilir nükleer mikro reaktör arayışına girdi

    ABD Savunma Bakanlığı, sınır dışı harekâtlara yönelik enerji ihtiyacını karşılamak üzere taşınabilir nükleer mikro reaktör arayışına girdi. bu sayede pahalı lojistik yatırımlar önlenebilir.
    1 hf.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    ABD ordusu, artan enerji ihtiyaçları için taşınabilir nükleer mikro reaktör arayışına girdi
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    Teknolojiyi silahlı kuvvetlerinde en yoğun şekilde kullanan ve bu sebeple oldukça gelişmiş silah sistemlerine ve altyapıya sahip olan ABD ordusunun mevcut seviyede bulunmasının bir de faturası var. Bu kapsamda ülke Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre bakanlık bağlısı kurumlar, yılda 30 terawatt saat elektrik enerjisi ile günde 40 milyon litre yakıt kullanıyor. Neredeyse küçük ölçekteki bir şehrin ihtiyacı olan bu tüketim değerleri, aynı zamanda oldukça uzak bölgelerde elde ediliyor ve haliyle ciddi lojistik altyapısı sayesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

    Bu durumun sürdürülebilirlikten uzak olduğunu iyiden iyiye fark eden Bakanlık, enerjinin ihtiyaç duyulan bölgede üretilmesi konusunda çalışmalar yapmaya başlamış. Kaynaklar, söz konusu ihtiyacın çözümü için Bakanlığın ABD merkezli üç şirkete ihale verdiğini belirtmiş. Stratejik İmkân ve Kabiliyetler Dairesi çatısı altında hayata geçirilen Project Pele adlı çalışma kapsamında BWX Technologies, Westinghouse Government Services ve X-energy isimli şirketler, Bakanlık için taşınabilir nükleer mikro reaktör üretecek.

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    Ayrıca Bkz. "Boeing’in başı, şimdi de 737 MAX’lardaki kablo demetleriyle dertte "

    Reaktörlerin neye benzeyeceği konusunda henüz bir bilgi bulunmasa da Westinghouse, bu konuda tecrübe sahibi. Şirketin hâlihazırda geliştirmekte olduğu eVinci isimli mikro reaktör, bizlere ortaya nasıl bir ürün çıkabileceği hususunda ipucu veriyor.

    ABD ordusu, artan enerji ihtiyaçları için taşınabilir nükleer mikro reaktör arayışına girdi
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    İhtiyaç bölgesine nakledilmeden önce fabrika ortamında inşa edilen, yakıtı yüklenen ve kullanıma hazır hale getirilen reaktör, bir aydan kısa sürede kurulabiliyor. Otonom olarak çalışabilen eVinci’nin enerji kapasitesi ise 200kW ile 5 MW arasında. Bakanlık ihale sonucu seçilecek reaktörün sadece askeri operasyonlar için kullanılmayacağını, bunların afet yardımı harekâtları gibi sivil operasyonlarda da işe yarayacağını düşünüyor.

    En az iki yıllık bir tasarım süresi öngörülen Project Pele için Bakanlığın yaklaşık 14 milyon dolar bütçe ayırdığı ifade edilmiş. Takip eden süreçte, tasarımların ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığına karar verilerek üretim aşamasına geçilecek.



    https://newatlas.com/military/us-military-nuclear-microreactors-prototype-program/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 1 hf. en beğenilen
    Doğruysa 14 milyona nükleer enerji üretiyor adamlar biz Körfez köprüsünü 4.5 milyar TL’ye yaptık
    4 Yanıt Yanıtla +14
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    kazuya58 (sinan polat) 1 hf. Silent Guardian
    Aynen, köprü ve mini nükleer santral birbirine çok benziyor, maliyet kıyaslaması yapılabilir.
    Yanıtla +2
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    darkaura 1 hf. Silent Guardian
    korfez koprusunude kendin mi yaptin? yabanci firmalara turk firmalarla ortaklik kurdurup yaptirttin. birde su nokta var, kendi ordusuna 14milyon, sen almak istersen ne kadar?
    Yanıtla +3
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. Silent Guardian
    Bu araştırma geliştirme faaliyetleri için ön bütçedir.



    Elle tutulur fena olmayan bir fikir tasarım gelir ise daha da verirler.



    En sonunda da sipariş vermeye başlarlar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    CleanCoders (Fatih ) 1 hf.
    Dünya Nükleeri bırakıyor biz nükleer santral kurma peşindeyiz
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    The souls migration (sahraaa 2002) 6 gün
    nukleerakademi.org/...

    Micro-Modüler Reaktörlere ilk örnek URENCO firmasının öncülüğünde İngiltere’de tasarlanan U-Battery oldu. 2008 yılında başlayan çalışmaların 2024 yılında demo bir santralin inşasıyla sonuçlanması planlanmakta.
    u-battery.com/...


    uydularda atom yakıtı olarak pu-23.. kullanılan sistem de var. bu yukarıda bahsi geçen sistemde ise thoryum kullanımı söz konusu.


    ingiltere, amerika'dan önce başaracak galiba bu işi? al birini vur ötekine. teröre destek verdikleri müddetçe o sistemleri üretebilirler ama kullanırken pek rahat edemeyecekleri aşikar. bir üye yazmış zzaten. diken üstünde otrumak gibi bir şey.

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    Ollivander 6 gün yeni yorumcu
    El oğlu nelerle uğraşıyor. Keşke...
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    DH Misafiri 6 gün
    Kurtulun şu kafadan artık....
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    sis651 6 gün
    Rusyanın kuzeylerinde deniz fenerlerini aydınlatmak için falan kullanılan düşük güç reaktörler var. Bu nükleer enerjide potansiyel fikrimce çok büyük, pek çok şey yapılabilir ama tehlike durumu mesele...
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    DH Misafiri 1 hf.
    Adam taşınabilir nükleer bile yapmaya çalışıyor sen dünya vazgeçiyor diyorsun. Aklın sıra eleştiri yapıp reyting almaya çalışmışsın.
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    DH Misafiri 1 hf.
    o reaktörler daha çabuk terör örgütlerin eline geçer
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    lterlemez 1 hf.
    Bütün üstler canlı bomba olacak demektir. Hele ki savaş vb ortamlar söz konusu ise...
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    WB 1 hf.
    Gunes enerjisi yetmemis mi nedir?
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    TheStarBox (uğurcan ) 1 hf.
    Nuclear Fusion i basarsalar zaten herşey hallolacak.
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    CleanCoders (Fatih ) 1 hf.
    Dünya Nükleeri bırakıyor biz nükleer santral kurma peşindeyiz
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