Şubat ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Şubat ayı, gişe canavarı filmler açısından görece durgun geçecek belki ama bu ödül sezonunda adını sık sık duyduğumuz dikkat çekici filmlerin çıkışına sahne olacak. Hamnet ve If I Had Legs I'd Kick You gibi Oscar yarışında yer alması beklenen filmler bu ay ülkemizde gösterime girecek. Diğer yandan bu ay korku ve animasyon tutkunları için de epey verimli geçecek.
Şubat Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿
Önümüzdeki ay gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Şubat ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:
1️⃣ Hamnet
- Tür: Drama, Tarihi
- Yönetmen: Chloe Zhao
- Oyuncular: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson
- Çıkış Tarihi: 6 Şubat / Vizyon
Daha önce Nomadland ile En İyi Yönetmen Oscarı'nı kazanan Chloe Zhao, bu yıl da Hamnet ile Oscar yarışında yer alacak gibi görünüyor. Özellikle başroldeki Jessie Buckley'nin En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor; hatta ödülün de Buckley'ye gidebileceği konuşuluyor. Hamnet'in, Buckley'nin güçlü performansıyla unutulmaz bir dramaya dönüştüğü söyleniyor.
2️⃣ Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights)
- Tür: Drama, Romantik
- Yönetmen: Emerald Fennell
- Oyuncular: Margot Robbie, Jacob Elordi, Owen Cooper, Hong Chau
- Çıkış Tarihi: 13 Şubat / Vizyon
Wuthering Heights, İngiltere kırsalında geçen yıkıcı bir aşk ve intikam hikâyesini merkezine alıyor. Gizemli bir geçmişe sahip Heathcliff ile Catherine Earnshaw arasındaki tutkulu ama zehirli bağ, zamanla sınıf farkı, kıskançlık ve öfke üzerinden geri dönülmez bir yıkıma dönüşüyor. Filme kaynaklık eden roman, karakterlerin bastırılmış duygularını ve kuşaklar boyunca süren travmaları karanlık bir atmosfer içinde işlerken, aşkın romantik bir kurtuluş mu yoksa her şeyi tüketen bir saplantı mı olduğunu sorguluyor.
3️⃣ Sessiz Tepe: Dönüş (Return to Silent Hill)
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Christophe Gans
- Oyuncular: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Robert Strange
- Çıkış Tarihi: 13 Şubat / Vizyon
Return to Silent Hill'in başrollerini Jeremy Irvine ve Hannah Emily Anderson paylaşıyor. Filmde Jeremy Irvine, hayatının aşkı olarak gördüğü Mary (Anderson) ile ilişkisi bittikten sonra yıkım yaşayan James'e hayat veriyor. Mary'den gelen gizemli bir mektup James'i Silent Hill'e davet edince, James bir zamanlar sıradan bir kasaba gibi görünen Silent Hill'in habis bir güç tarafından dönüştürüldüğünü fark ediyor. Genç adam bu tekinsiz kasabada Mary'yi bulmaya çalışırken, kabusları süsleyecek bazı yaratıklar ve gizemlerle karşılaşıyor.
4️⃣ Greenland 2: Kıyamet (Greenland 2: Migration)
- Tür: Geriliim, Aksiyon
- Yönetmen: Ric Roman Waugh
- Oyuncular: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis
- Çıkış Tarihi: 6 Şubat / Vizyon
Film, dünyayı vuran büyük bir felaketler zincirinden Grönland sığınağına gitmeyi başararak kurtulan John Garrity ve ailesinin, güvenlik gerekçesiyle sığınaktan ayrılarak kendilerine yeni bir yaşam yeri bulmak için çıktıkları zorlu yolculuğu anlatıyor.
5️⃣ Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim (If I Had Legs I'd Kick You)
- Tür: Kara Komedi, Drama
- Yönetmen: Mary Bronstein
- Oyuncular: Rose Byrne, Conan O'Brien, Danielle Macdonald
- Çıkış Tarihi: 13 Şubat / Vizyon
Linda, hasta çocuğunun bakımı için büyük gayret sarf eden ve bu esnada işini aksatmamaya çalışan bir annedir. Zaten güçlüklerle dolu olan hayatında bir krizle daha yüzleşmek zorunda kalır. Evlerindeki tesisat sorunu nedeniyle bir odanın tavanında devasa bir delik açılmıştır. Bunun üzerine, bir motelde kalmaya başlarlar. Her şey günden güne karışmakta ve güçleşmektedir.
6️⃣ Çığlık 7 (Scream 7)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Kevin Williamson
- Oyuncular: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown
- Çıkış Tarihi: 27 Şubat / Vizyon
Sidney Prescott’un yeni bir hayat kurduğu sakin kasabada yeni bir Hayalet Maskeli katili ortaya çıktığında, en karanlık korkuları gerçeğe dönüşür. Kızı bir sonraki hedef haline geldiğinde, Sidney ailesini korumaya kararlıdır. Ancak bunu başarmak için geçmişinin dehşetleriyle yüzleşmeli ve kanlı döngüyü sonsuza dek bitirmelidir.
7️⃣ In the Blink of an Eye
- Tür: Bilim-Kurgu, Drama
- Yönetmen: Andrew Stanton
- Oyuncular: Kate McKinnon, Rashida Jones, Daveed Diggs.
- Çıkış Tarihi: 27 Şubat / Hulu - Disney+
Film, binlerce yılı kapsayan üç farklı hikâyenin kesişmesini anlatıyor: Umut, bağ kurma ve yaşam döngüsü temaları etrafında örülen bu paralel anlatılar, insanlığın geçmişinden geleceğine uzanan derin bir yolculuk sunuyor. In the Blink of an Eye, gerçeklik ile illüzyon arasındaki sınırları bulanıklaştıran, yapay zekânın egemen olduğu bir dünyada hayatın, sevginin ve bağlantının anlamını sorgulayan epik bir hikâye vadediyor.
8️⃣ Kopma Noktası (Dead Man's Wire)
- Tür: Drama, Suç
- Yönetmen: Gus Van Sant
- Oyuncular: Bill Skarsgård, Al Pacino, Cary Elwes, Colman Domingo
- Çıkış Tarihi: 27 Şubat / Vizyon
Tony Kiritsis, 8 Şubat 1977’de Meridian Mortgage Company başkanı Richard Hall’un ofisine girerek onu bir av tüfeğiyle rehin alır. Tüfeğin tetiğinden kendi boynuna bağladığı tel sayesinde, tetik çekildiği anda ikisini de öldürecek bir düzenek kurmuştur. Böylece ülke çapında canlı yayında izlenen, gerilimi yüksek bir rehine krizi başlar.
9️⃣ Arco
- Tür: Animasyon, Bilim-Kurgu, Fantastik
- Yönetmen: Ugo Bienvenu
- Çıkış Tarihi: 27 Şubat / Vizyon
Film, huzurlu ve uzak bir gelecekten gelen 10 yaşındaki Arco’nun 2075 yılına düşmesiyle başlıyor. Tehlikelerle dolu, çevre kriziyle boğuşan bir dünyada Iris adlı küçük bir kız tarafından kurtarılan Arco, evine dönmek için Iris ve onun sadık robot bakıcısı Mikki ile birlikte zaman yolculuğu dolu bir maceraya atılıyor. Bu renkli ve duygusal hikâye, Studio Ghibli esintileri taşıyan animasyonlarla izleyicilere sunuluyor.
🔟 Scarlet
- Tür: Anime, Bilim-Kurgu, Fantastik
- Yönetmen: Mamoru Hosoda
- Çıkış Tarihi: 20 Şubat / Vizyon
Hamlet'ten izler taşıyan Scarlet, ortaçağ döneminde kılıç kullanan prenses Scarlet’ın babasının katledilmesinin intikamını almak için zaman ve mekânı aşan tehlikeli bir yolculuğa çıkmasını anlatıyor. Görevinde başarısız olup ağır yaralı halde “Öteki Dünya”ya, yaşam ile ölüm arasındaki çılgınlıkla dolu bir diyara düşen Scarlet, burada günümüzden idealist bir genç adamla karşılaşır. Bu karşılaşma, ona intikam döngüsünün ötesinde, öfke ve acısız bir geleceğin mümkün olduğunu gösterirken, nefret döngüsünü kırmasına kapı aralar.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: