Şubat ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Şubat ayı, gişe canavarı filmler açısından görece durgun geçecek belki ama bu ödül sezonunda adını sık sık duyduğumuz dikkat çekici filmlerin çıkışına sahne olacak. Hamnet ve If I Had Legs I'd Kick You gibi Oscar yarışında yer alması beklenen filmler bu ay ülkemizde gösterime girecek. Diğer yandan bu ay korku ve animasyon tutkunları için de epey verimli geçecek.

Şubat Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

Önümüzdeki ay gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Şubat ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

1️⃣ Hamnet

Tam Boyutta Gör Paul Mescal ve Jessie Buckley‘nin başrollerini paylaştığı film, 16. yüzyılda, Shakespeare’in en ünlü oyunlarından olan Hamlet’i sahnelediği dönemde geçiyor ve Shakespeare’in karısı olan Agnes’in, kara vebadan ölen oğullarının ölümüyle başa çıkmaya çalışmasını anlatıyor.

Tür : Drama, Tarihi

: Drama, Tarihi Y önetmen : Chloe Zhao

: Chloe Zhao Oyuncular : Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson

: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson Çıkış Tarihi: 6 Şubat / Vizyon

Daha önce Nomadland ile En İyi Yönetmen Oscarı'nı kazanan Chloe Zhao, bu yıl da Hamnet ile Oscar yarışında yer alacak gibi görünüyor. Özellikle başroldeki Jessie Buckley'nin En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor; hatta ödülün de Buckley'ye gidebileceği konuşuluyor. Hamnet'in, Buckley'nin güçlü performansıyla unutulmaz bir dramaya dönüştüğü söyleniyor.

2️⃣ Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights)

Tam Boyutta Gör Emily Brontë'nin ünlü romanının bu yeni uyarlamasında başrolleri Margot Robbie ve Jacob Elordi (Euphoria, Frankenstein) paylaşıyor.

Tür : Drama, Romantik

: Drama, Romantik Yönetmen : Emerald Fennell

: Emerald Fennell Oyuncular : Margot Robbie, Jacob Elordi, Owen Cooper, Hong Chau

: Margot Robbie, Jacob Elordi, Owen Cooper, Hong Chau Çıkış Tarihi: 13 Şubat / Vizyon

Wuthering Heights, İngiltere kırsalında geçen yıkıcı bir aşk ve intikam hikâyesini merkezine alıyor. Gizemli bir geçmişe sahip Heathcliff ile Catherine Earnshaw arasındaki tutkulu ama zehirli bağ, zamanla sınıf farkı, kıskançlık ve öfke üzerinden geri dönülmez bir yıkıma dönüşüyor. Filme kaynaklık eden roman, karakterlerin bastırılmış duygularını ve kuşaklar boyunca süren travmaları karanlık bir atmosfer içinde işlerken, aşkın romantik bir kurtuluş mu yoksa her şeyi tüketen bir saplantı mı olduğunu sorguluyor.

3️⃣ Sessiz Tepe: Dönüş (Return to Silent Hill)

Tam Boyutta Gör Return to Silent Hill, serinin en sevilen oyunlarından Silent Hill 2'yi sinemaya uyarlıyor. Yönetmen koltuğunda, 2006 yapımı Silent Hill'i de yöneten Christophe Gans oturuyor

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Christophe Gans

: Christophe Gans Oyuncular : Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Robert Strange

: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Robert Strange Çıkış Tarihi: 13 Şubat / Vizyon

Return to Silent Hill'in başrollerini Jeremy Irvine ve Hannah Emily Anderson paylaşıyor. Filmde Jeremy Irvine, hayatının aşkı olarak gördüğü Mary (Anderson) ile ilişkisi bittikten sonra yıkım yaşayan James'e hayat veriyor. Mary'den gelen gizemli bir mektup James'i Silent Hill'e davet edince, James bir zamanlar sıradan bir kasaba gibi görünen Silent Hill'in habis bir güç tarafından dönüştürüldüğünü fark ediyor. Genç adam bu tekinsiz kasabada Mary'yi bulmaya çalışırken, kabusları süsleyecek bazı yaratıklar ve gizemlerle karşılaşıyor.

4️⃣ Greenland 2: Kıyamet (Greenland 2: Migration)

Tam Boyutta Gör 2020 yapımı felaket filmi Greenland, beş yol sonra bir devam filmine kavuşuyor. Başrolde yine Geralt Butler var.

Tür : Geriliim, Aksiyon

: Geriliim, Aksiyon Yönetmen : Ric Roman Waugh

: Ric Roman Waugh Oyuncular : Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis

: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis Çıkış Tarihi: 6 Şubat / Vizyon

Film, dünyayı vuran büyük bir felaketler zincirinden Grönland sığınağına gitmeyi başararak kurtulan John Garrity ve ailesinin, güvenlik gerekçesiyle sığınaktan ayrılarak kendilerine yeni bir yaşam yeri bulmak için çıktıkları zorlu yolculuğu anlatıyor.

5️⃣ Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim (If I Had Legs I'd Kick You)

Tam Boyutta Gör Bu yıl ödül sezonunda adından söz ettiren Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim, özellikle başrolündeki Rose Byrne'ın performansıyla övgü topluyor ki kendisi geçtiğimiz günlerde Altın Küre'nin de sahibi oldu.

Tür : Kara Komedi, Drama

: Kara Komedi, Drama Yönetmen : Mary Bronstein

: Mary Bronstein Oyuncular : Rose Byrne, Conan O'Brien, Danielle Macdonald

: Rose Byrne, Conan O'Brien, Danielle Macdonald Çıkış Tarihi: 13 Şubat / Vizyon

Linda, hasta çocuğunun bakımı için büyük gayret sarf eden ve bu esnada işini aksatmamaya çalışan bir annedir. Zaten güçlüklerle dolu olan hayatında bir krizle daha yüzleşmek zorunda kalır. Evlerindeki tesisat sorunu nedeniyle bir odanın tavanında devasa bir delik açılmıştır. Bunun üzerine, bir motelde kalmaya başlarlar. Her şey günden güne karışmakta ve güçleşmektedir.

6️⃣ Çığlık 7 (Scream 7)

Tam Boyutta Gör Ünlü korku serisi Scream, Şubat ayında yedinci filmiyle sinemalara geri dönecek. Altıncı film sonrası yapımcılarla oyuncular birbirne girdiği için, yeni filmde ekip değişiyor ve eski serideki oyuncular geri dönüyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Kevin Williamson

: Kevin Williamson Oyuncular : Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown

: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown Çıkış Tarihi: 27 Şubat / Vizyon

Sidney Prescott’un yeni bir hayat kurduğu sakin kasabada yeni bir Hayalet Maskeli katili ortaya çıktığında, en karanlık korkuları gerçeğe dönüşür. Kızı bir sonraki hedef haline geldiğinde, Sidney ailesini korumaya kararlıdır. Ancak bunu başarmak için geçmişinin dehşetleriyle yüzleşmeli ve kanlı döngüyü sonsuza dek bitirmelidir.

7️⃣ In the Blink of an Eye

Tam Boyutta Gör Şubat ayında dijital platformlara gelecek filmlerin başında ise In the Blink of an Eye geliyor. Bilim kurgu türündeki film, Wall-e ve John Carter gibi filmlerin yönetmeni olan Andrew Stanton'ın imzasını taşıyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Drama

: Bilim-Kurgu, Drama Yönetmen : Andrew Stanton

: Andrew Stanton Oyuncular : Kate McKinnon, Rashida Jones, Daveed Diggs.

: Kate McKinnon, Rashida Jones, Daveed Diggs. Çıkış Tarihi: 27 Şubat / Hulu - Disney+

Film, binlerce yılı kapsayan üç farklı hikâyenin kesişmesini anlatıyor: Umut, bağ kurma ve yaşam döngüsü temaları etrafında örülen bu paralel anlatılar, insanlığın geçmişinden geleceğine uzanan derin bir yolculuk sunuyor. In the Blink of an Eye, gerçeklik ile illüzyon arasındaki sınırları bulanıklaştıran, yapay zekânın egemen olduğu bir dünyada hayatın, sevginin ve bağlantının anlamını sorgulayan epik bir hikâye vadediyor.

8️⃣ Kopma Noktası (Dead Man's Wire)

Tam Boyutta Gör Gerçek bir hikâyeden esinlenen Kopma Noktası, Oscar adayı yönetmen Gus Van Sant'ın (Good Will Hunting, Milk) imzasını taşıyor.

Tür : Drama, Suç

: Drama, Suç Yönetmen : Gus Van Sant

: Gus Van Sant Oyuncular : Bill Skarsgård, Al Pacino, Cary Elwes, Colman Domingo

: Bill Skarsgård, Al Pacino, Cary Elwes, Colman Domingo Çıkış Tarihi: 27 Şubat / Vizyon

Tony Kiritsis, 8 Şubat 1977’de Meridian Mortgage Company başkanı Richard Hall’un ofisine girerek onu bir av tüfeğiyle rehin alır. Tüfeğin tetiğinden kendi boynuna bağladığı tel sayesinde, tetik çekildiği anda ikisini de öldürecek bir düzenek kurmuştur. Böylece ülke çapında canlı yayında izlenen, gerilimi yüksek bir rehine krizi başlar.

9️⃣ Arco

Tam Boyutta Gör Şubat ayında, yetişkinlere yönelik iki animasyon film gösterime girecek. Bunlardan ilki 2025'in en iyi animasyon filmleri arasında gösterilen Arco.

Tür : Animasyon, Bilim-Kurgu, Fantastik

: Animasyon, Bilim-Kurgu, Fantastik Yönetmen : Ugo Bienvenu

: Ugo Bienvenu Çıkış Tarihi: 27 Şubat / Vizyon

Film, huzurlu ve uzak bir gelecekten gelen 10 yaşındaki Arco’nun 2075 yılına düşmesiyle başlıyor. Tehlikelerle dolu, çevre kriziyle boğuşan bir dünyada Iris adlı küçük bir kız tarafından kurtarılan Arco, evine dönmek için Iris ve onun sadık robot bakıcısı Mikki ile birlikte zaman yolculuğu dolu bir maceraya atılıyor. Bu renkli ve duygusal hikâye, Studio Ghibli esintileri taşıyan animasyonlarla izleyicilere sunuluyor.

🔟 Scarlet

Tam Boyutta Gör Şubat ayında çıkacak bir diğer animasyon film de anime türündeki Scarlet. Film, Zamanda Sıçrayan Kız ve Belle gibi sevilen animelerin yönetmeni Mamoru Hosoda'nın imzasını taşıyor.

Tür : Anime, Bilim-Kurgu, Fantastik

: Anime, Bilim-Kurgu, Fantastik Yönetmen : Mamoru Hosoda

: Mamoru Hosoda Çıkış Tarihi: 20 Şubat / Vizyon

Hamlet'ten izler taşıyan Scarlet, ortaçağ döneminde kılıç kullanan prenses Scarlet’ın babasının katledilmesinin intikamını almak için zaman ve mekânı aşan tehlikeli bir yolculuğa çıkmasını anlatıyor. Görevinde başarısız olup ağır yaralı halde “Öteki Dünya”ya, yaşam ile ölüm arasındaki çılgınlıkla dolu bir diyara düşen Scarlet, burada günümüzden idealist bir genç adamla karşılaşır. Bu karşılaşma, ona intikam döngüsünün ötesinde, öfke ve acısız bir geleceğin mümkün olduğunu gösterirken, nefret döngüsünü kırmasına kapı aralar.

