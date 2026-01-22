Giriş
    Netflix Türkiye, 2026'da çıkacak yerli dizileri duyurdu

    Bir Başkadır, Masumiyet Müzesi, Organize İşler: Karun Hazinesi, Kimler Geldi Kimler Geçti ve daha fazlası. Netflix Türkiye, 2026'da izleyicilere sunacağı yerli yapımları duyurdu.

    Türkiye'de hayata geçirdiği yerli yapımların sayısını arttırmaya devam eden Netflix, 2026'da izleyicilerini bekleyen Türk dizilerini paylaştı. Yeni yıla Yavuz Turgul imzalı Ayrılık da Sevdaya Dahil'i yayınlayarak başlayan Netflix Türkiye, önümüzdeki ay da Orhan Pamuk uyarlaması Masumiyet Müzesi'ni izleyicilerin beğenisine sunacak. Ancak bu sadece başlangıç olacak. Sonraki aylarda da yerli yapımlar üst üste gelmeye devam edecek.

    2026'da Netflix'te Yayınlanacak Türk Dizileri Açıklandı

    2026'da hem Organize İşler: Karun Hazinesi ve Seni Tanıyorum gibi yeni diziler, hem de Bir Başkadır ve Zeytin Ağacı gibi dizilerin yeni sezonları Netflix'te izleyici ile buluşacak. İşte 2026'da Netflix'te yayınlanacak Türk dizileri:

    Masumiyet Müzesi

    Orhan Pamuk’un dünyaca ünlü romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi, önümüzdeki ay Netflix'te izleyici ile buluşacak.

    Masumiyet Müzesi, İstanbul’un zengin ailelerinden gelen Kemal ile yoksul ve uzak akrabası Füsun’un 1970’lerde başlayan fırtınalı ve uzun aşk hikayesini anlatıyor. Aşkı için herkesi karşısına alan Kemal, sevdiği genç kadının küpelerini, tokalarını hatta içtiği sigaraların izmaritlerini toplamaya başlar… Aşk başımıza bir kaza gibi gelen ve bizi yolumuzdan çıkaran bir takıntı ve bir acı mıdır, yoksa masum ve büyük bir mutluluk mu? Başrollerde Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir var.

    Organize İşler: Karun Hazinesi

    Yılmaz Erdoğan, Organize İşler serisini yeni bir diziyle devam ettiriyor. Gizemli bir hazine haritasının ortaya çıkmasıyla Asım Noyan ve çetesi, acımasız rakiplerin ve uluslararası avcıların peşine düştüğü tehlikeli bir yarışın içine sürükleniyor. Yılmaz Erdoğan öncülüğünde hazırlanan dizide Erdoğan'ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Uraz Kaygılaroğlu, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut gibi isimler de rol alıyor.

    Bir Başkadır 2. sezon

    Netflix 2026'da çıkacak Türk dizilerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    İlk sezonuyla beğeni kazanan Bir Başkadır, yıllar sonra yeni bir sezonla geri dönüyor. Dizinin ikinci sezonu dört bölümden oluşacak. İlk sezonda etkileyici bir iş ortaya koyan oyuncu kadrosunun büyük bölümü 2. sezonda da yer alacak. Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak, Berkun Oya, Cihat Süvarioğlu, Gökhan Yıkılkan, Oğulcan Arman Uslu, Eda Akalın, İdil Çelik, Cemre Zişan Sağbır, Göktuğ Yıldırım ve Nur Sürer, 2. sezonda rol alacak oyuncular arasında yer alıyor. Projenin başında yine Berkun Oya var.

    Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon

    Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon Tam Boyutta Gör
    Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstlendiği Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezonuyla geri dönüyor. Yıkıcı bir ilişkinin izlerini hâlâ üzerinde taşıyan Leyla, geçmişinin yüküyle mücadele ederken hiç ummadığı bir bağın içine çekilir. Bu yeni başlangıçla birlikte aşka ve hayata artık başkalarının değil, kendi koyduğu sınırlar ve seçimlerle yön vermeye karar verir. Yeni sezonda Serenay Sarıkaya'ya Fatih Artman, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Ahmet Rıfat Şungar, Boran Kuzum, Esra Ruşan, Meriç Aral, Efe Tunçer gibi isimler eşlik ediyor.

    Zeytin Ağacı 3. sezon

    Zeytin Ağacı 3. sezon Tam Boyutta Gör
    2026'da yeni sezonuyla geri dönecek bir diğer yerli dizi de Zeytin Ağacı. Ayvalık’a dönen Ada için yeni bir başlangıç, geçmişten gelen bir temasla yön değiştirirken; Sevgi aile hayalini, Leyla ise ilişkisini sorgulamaya cesaret eder. Tûba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu, Umut Kurt, Şükrü Özyıldız, Berk Cankat, İlayda Akdoğan, Füsun Demirel ve Atsız Karaduman, 3. sezonun oyuncu kadrosunu oluşturuyor.

    Mezarlık 3. sezon

    Mezarlık 3. sezon Tam Boyutta Gör
    Netflix'in polisiye dizisi Mezarlık da bu yıl yeni bölümleriyle ekranlara dönecek. Başrolde yine Birce Akalay var.

    Gizemli bir vaka, dağılmış Mezarlık ekibini yeniden bir araya getirir. Önem’in beklenmedik dönüşüyle soruşturma, ekip için kişisel ve sarsıcı bir sürece dönüşür.

    Seni Tanıyorum

    Seni Tanıyorum Tam Boyutta Gör
    Bu yıl yeni başlayacak dizilerden biri Elçin Sangu'nun başrolünü üstlendiği Seni Tanıyorum olacak. Dizide Sangu'ya Ozan Dolunay, Melis Sezen, Cemal Hünal, Efe Taşdelen gibi isimler eşlik edecek.

    Doğum yaptıktan sonra ara verdiği ressamlığa dönmek isteyen Funda aradığı bakıcıyı bulur. Bakıcı Nazlı’nın gizemi, Funda ve eşi İlker’in hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Bu karşılaşma, her birinin tutku ve sadakat sınavlarından geçeceği uzun soluklu bir oyuna dönüşür.

    Sonra Gözler Görür

    Sonra Gözler Görür Tam Boyutta Gör
    Bir diğer yeni dizi olan Sonra Gözler Görür'ün başrollerinde ise Şevval Sam ve Okan Yalabık var. Onlara Berk Özgür, Mert Fırat, Uğur Aslan, Başak Daşman, Serkan Keskin, Berfu Halisdemir, Çiğdem Selışık Onat, Cem Yiğit Üzümoğlu gibi isimler eşlik ediyor.

    Yenibelde kasabası, genç bir kızın esrarengiz ölümüyle çalkalanır. Çocukluğunun geçtiği kasabaya yıllar sonra geri dönen ünlü bir gazeteci, bu suçun izini sürerken sadece bir katili değil yıllarca halı altına süpürülen sırları ve kendi geçmişini de açığa çıkarır. Senaryo Ece Yörenç'in (Kimler Geldi Kimler Geçti) imzasını taşıyor.

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

