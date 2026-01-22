Netflix Türkiye, 2026'da çıkacak yerli dizileri duyurdu

Türkiye'de hayata geçirdiği yerli yapımların sayısını arttırmaya devam eden Netflix, 2026'da izleyicilerini bekleyen Türk dizilerini paylaştı. Yeni yıla Yavuz Turgul imzalı Ayrılık da Sevdaya Dahil'i yayınlayarak başlayan Netflix Türkiye, önümüzdeki ay da Orhan Pamuk uyarlaması Masumiyet Müzesi'ni izleyicilerin beğenisine sunacak. Ancak bu sadece başlangıç olacak. Sonraki aylarda da yerli yapımlar üst üste gelmeye devam edecek.
2026'da Netflix'te Yayınlanacak Türk Dizileri Açıklandı
2026'da hem Organize İşler: Karun Hazinesi ve Seni Tanıyorum gibi yeni diziler, hem de Bir Başkadır ve Zeytin Ağacı gibi dizilerin yeni sezonları Netflix'te izleyici ile buluşacak. İşte 2026'da Netflix'te yayınlanacak Türk dizileri:
Masumiyet Müzesi
Orhan Pamuk’un dünyaca ünlü romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi, önümüzdeki ay Netflix'te izleyici ile buluşacak.
Masumiyet Müzesi, İstanbul’un zengin ailelerinden gelen Kemal ile yoksul ve uzak akrabası Füsun’un 1970’lerde başlayan fırtınalı ve uzun aşk hikayesini anlatıyor. Aşkı için herkesi karşısına alan Kemal, sevdiği genç kadının küpelerini, tokalarını hatta içtiği sigaraların izmaritlerini toplamaya başlar… Aşk başımıza bir kaza gibi gelen ve bizi yolumuzdan çıkaran bir takıntı ve bir acı mıdır, yoksa masum ve büyük bir mutluluk mu? Başrollerde Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir var.
Organize İşler: Karun Hazinesi
Yılmaz Erdoğan, Organize İşler serisini yeni bir diziyle devam ettiriyor. Gizemli bir hazine haritasının ortaya çıkmasıyla Asım Noyan ve çetesi, acımasız rakiplerin ve uluslararası avcıların peşine düştüğü tehlikeli bir yarışın içine sürükleniyor. Yılmaz Erdoğan öncülüğünde hazırlanan dizide Erdoğan'ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Uraz Kaygılaroğlu, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut gibi isimler de rol alıyor.
Bir Başkadır 2. sezon
Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon
Zeytin Ağacı 3. sezon
Mezarlık 3. sezon
Gizemli bir vaka, dağılmış Mezarlık ekibini yeniden bir araya getirir. Önem’in beklenmedik dönüşüyle soruşturma, ekip için kişisel ve sarsıcı bir sürece dönüşür.
Seni Tanıyorum
Doğum yaptıktan sonra ara verdiği ressamlığa dönmek isteyen Funda aradığı bakıcıyı bulur. Bakıcı Nazlı’nın gizemi, Funda ve eşi İlker’in hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Bu karşılaşma, her birinin tutku ve sadakat sınavlarından geçeceği uzun soluklu bir oyuna dönüşür.
Sonra Gözler Görür
Yenibelde kasabası, genç bir kızın esrarengiz ölümüyle çalkalanır. Çocukluğunun geçtiği kasabaya yıllar sonra geri dönen ünlü bir gazeteci, bu suçun izini sürerken sadece bir katili değil yıllarca halı altına süpürülen sırları ve kendi geçmişini de açığa çıkarır. Senaryo Ece Yörenç'in (Kimler Geldi Kimler Geçti) imzasını taşıyor.