    İnanılmaz Aile geri dönüyor; Incredibles 3 için belirlenen takvim paylaşıldı

    Pixar'ın en sevilen animasyon serileri arasında yer alan İnanılmaz Aile (Incredibles), yeni bir filmle geri dönüyor. Prodüksiyonuna yakında başlanacak Incredibles 3 için planlanan takvim ortaya çıktı.

    İnanılmaz Aile geri dönüyor; Incredibles 3 için belirlenen takvim paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Bu yıl yeni Toy Story filmini sinemaseverlerin beğenisine sunacak olan Pixar, bir diğer popüler serisi olan Incredibles'ı, yani İnanılmaz Aile serisini de yeni bir filmle devam ettirmeye hazırlanıyor. Bir süredir hazırlık aşamasında olan Incredibles 3 için belirlenen takvim ortaya çıktı.

    Incredibles serisinde Elastigirl'ü, yani anne karakterini seslendiren usta oyuncu Holly Hunter, Incredibles 3'ün seslendirmesine Mart ayında başlayacaklarını açıkladı. Bu da filmin prodüksiyonuna en geç bu tarihte başlanacağı anlamına geliyor.

    Incredibles 3'ün 2028'de Çıkması Bekleniyor

    Incredibles 3'ün ne zaman çıkacağı henüz netlik kazanmamış olsa da Pixar'ın 2028 takviminin boş olması, bu filmi muhtemelen 2028'de sinemaseverlere sunacağı şeklinde yorumlanıyor.

    İlk iki Incredibles filmini yöneten Brad Bird, artık farklı projelerle meşgul olduğu için Incredibles 3'ü yönetmeyecek. Pixar, onun yerine yeni filmi Peter Sohn'a emanet etti. Sohn, daha önce Elemental ve The Good Dinasour gbii animasyon filmlerini yönetmişti.

