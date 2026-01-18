İnanılmaz Aile geri dönüyor; Incredibles 3 için belirlenen takvim paylaşıldı

Incredibles serisinde Elastigirl'ü, yani anne karakterini seslendiren usta oyuncu Holly Hunter, Incredibles 3'ün seslendirmesine Mart ayında başlayacaklarını açıkladı. Bu da filmin prodüksiyonuna en geç bu tarihte başlanacağı anlamına geliyor.
Incredibles 3'ün 2028'de Çıkması Bekleniyor
Incredibles 3'ün ne zaman çıkacağı henüz netlik kazanmamış olsa da Pixar'ın 2028 takviminin boş olması, bu filmi muhtemelen 2028'de sinemaseverlere sunacağı şeklinde yorumlanıyor.
İlk iki Incredibles filmini yöneten Brad Bird, artık farklı projelerle meşgul olduğu için Incredibles 3'ü yönetmeyecek. Pixar, onun yerine yeni filmi Peter Sohn'a emanet etti. Sohn, daha önce Elemental ve The Good Dinasour gbii animasyon filmlerini yönetmişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: