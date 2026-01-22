2026 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı: İşte bu yılın Oscar adayları

98. Akademi Ödülleri, 15 Mart'ta düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak. Bu yıl ödül törenini yine ünlü komedyen Conan O'Brien sunacak.
2026 Oscar Adayları:
En İyi Film
- Sinners
- Hamnet
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- One Battle After Another
- Bugonia
- F1
- The Secret Agent
- Train Dreams
En İyi Yönetmen
- Paul Thomas Anderson
- Ryan Coogler
- Josh Safdie
- Joachim Trier
- Chloé Zhao
En İyi Erkek Oyuncu
- Michael B. Jordan – Sinners
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Wagner Moura – The Secret Agent
En İyi Kadın Oyuncu
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs, I’d Kick You
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
- Kate Hudson – Song Sung Blue
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Benicio Del Toro – One Battle After Another
- Sean Penn – One Battle After Another
- Delroy Lindo – Sinners
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Teyana Taylor – One Battle After Another
- Amy Madigan – Weapons
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Elle Fanning – Sentimental Value
En İyi Uluslararası Film
- The Secret Agent (Brezilya)
- Sentimental Value (Norveç)
- Sirāt (İspanya)
- It Was Just An Accident (Fransa)
- The Voice of Hind Rajab (Tunus)
En İyi Animasyon Film
- Arco
- Zootopia 2
- KPOP Demon Hunters
- Little Amélie or The Character of Rain
- Elio
En İyi Belgesel
- The Alabama Solution
- Cutting Through Rocks
- Come See Me In The Good Light
- Mr Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
En İyi Uyarlama Senaryo
- One Battle After Another
- Hamnet
- Train Dreams
- Frankenstein
- Bugonia
En İyi Özgün Senaryo
- Sinners
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- It Was Just An Accident
- Blue Moon
En İyi Kurgu
- F1
- Sentimental Value
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
En İyi Görüntü Yönetimi
- Sinners
- Train Dreams
- One Battle After Another
- Frankenstein
- Marty Supreme
En İyi Görsel Efekt
- F1
- Avatar: Fire & Ash
- The Lost Bus
- Sinners
- Jurassic World Rebirth
En İyi Müzik
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
En İyi Şarkı
- “Golden” – KPOP Demon Hunters
- “I Lied To You” – Sinners
- “The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good
- “Dear Me” – Diane Warren: Relentless
- “Sweet Dreams of Joy” – Vivia Verdi
En İyi Ses
- Frankenstein
- F1
- One Battle After Another
- Sinners
En İyi Yapım Tasarımı
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
En İyi Kostüm Tasarımı
- Avatar: Fire & Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
En İyi Saç ve Makyaj
- Frankenstein
- The Ugly Stepsister
- Sinners
- The Smashing Machine
- Kokuho
En İyi Casting (Yeni Kategori)
- Hamnet
- Sinners
- The Secret Agent
- One Battle After Another
- Marty Supreme