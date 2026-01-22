Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2026 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı: İşte bu yılın Oscar adayları

    Hollywood'un en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, yani Oscarlar için bu yıl yarışacak adaylar açıklandı. 2026 Oscar Ödülleri'nde en çok adaylık alan film Sinners oldu.

    2026 Oscar adayları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Hollywood'un en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri ya da daha çok kullanılan adıyla Oscar Ödülleri için bu yarışacak filmler belli oldu. 2026 Oscar adayları arasında öne çıkan yapımlar, tahmin edildiği gibi One Battle After Another, Hamnet ve Sinners oldu. Ryan Coogler imzalı Sinners, toplamda 16 adaylık alarak, Oscar tarihinde en çok adaylık alan film oldu.

    98. Akademi Ödülleri, 15 Mart'ta düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak. Bu yıl ödül törenini yine ünlü komedyen Conan O'Brien sunacak.

    2026 Oscar Adayları:

    En İyi Film

    • Sinners
    • Hamnet
    • Frankenstein
    • Marty Supreme
    • Sentimental Value
    • One Battle After Another
    • Bugonia
    • F1
    • The Secret Agent
    • Train Dreams

    En İyi Yönetmen

    • Paul Thomas Anderson
    • Ryan Coogler
    • Josh Safdie
    • Joachim Trier
    • Chloé Zhao

    En İyi Erkek Oyuncu

    • Michael B. Jordan – Sinners
    • Timothée Chalamet – Marty Supreme
    • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
    • Ethan Hawke – Blue Moon
    • Wagner Moura – The Secret Agent

    En İyi Kadın Oyuncu

    • Jessie Buckley – Hamnet
    • Rose Byrne – If I Had Legs, I’d Kick You
    • Renate Reinsve – Sentimental Value
    • Emma Stone – Bugonia
    • Kate Hudson – Song Sung Blue

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

    • Stellan Skarsgård – Sentimental Value
    • Jacob Elordi – Frankenstein
    • Benicio Del Toro – One Battle After Another
    • Sean Penn – One Battle After Another
    • Delroy Lindo – Sinners

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

    • Teyana Taylor – One Battle After Another
    • Amy Madigan – Weapons
    • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
    • Wunmi Mosaku – Sinners
    • Elle Fanning – Sentimental Value

    2026 Oscar adayları açıklandı Tam Boyutta Gör

    En İyi Uluslararası Film

    • The Secret Agent (Brezilya)
    • Sentimental Value (Norveç)
    • Sirāt (İspanya)
    • It Was Just An Accident (Fransa)
    • The Voice of Hind Rajab (Tunus)

    En İyi Animasyon Film

    • Arco
    • Zootopia 2
    • KPOP Demon Hunters
    • Little Amélie or The Character of Rain
    • Elio

    En İyi Belgesel

    • The Alabama Solution
    • Cutting Through Rocks
    • Come See Me In The Good Light
    • Mr Nobody Against Putin
    • The Perfect Neighbor

    En İyi Uyarlama Senaryo

    • One Battle After Another
    • Hamnet
    • Train Dreams
    • Frankenstein
    • Bugonia

    En İyi Özgün Senaryo

    • Sinners
    • Marty Supreme
    • Sentimental Value
    • It Was Just An Accident
    • Blue Moon

    En İyi Kurgu

    • F1
    • Sentimental Value
    • Marty Supreme
    • One Battle After Another
    • Sinners

    En İyi Görüntü Yönetimi

    • Sinners
    • Train Dreams
    • One Battle After Another
    • Frankenstein
    • Marty Supreme

    2026 Oscar adayları açıklandı Tam Boyutta Gör

    En İyi Görsel Efekt

    • F1
    • Avatar: Fire & Ash
    • The Lost Bus
    • Sinners
    • Jurassic World Rebirth

    En İyi Müzik

    • Bugonia
    • Frankenstein
    • Hamnet
    • One Battle After Another
    • Sinners

    En İyi Şarkı

    • “Golden” – KPOP Demon Hunters
    • “I Lied To You” – Sinners
    • “The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good
    • “Dear Me” – Diane Warren: Relentless
    • “Sweet Dreams of Joy” – Vivia Verdi

    En İyi Ses

    • Frankenstein
    • F1
    • One Battle After Another
    • Sinners

    En İyi Yapım Tasarımı

    • Frankenstein
    • Hamnet
    • Marty Supreme
    • Sinners
    • Wicked: For Good

    En İyi Kostüm Tasarımı

    • Avatar: Fire & Ash
    • Frankenstein
    • Hamnet
    • Marty Supreme
    • Sinners

    En İyi Saç ve Makyaj

    • Frankenstein
    • The Ugly Stepsister
    • Sinners
    • The Smashing Machine
    • Kokuho

    En İyi Casting (Yeni Kategori)

    • Hamnet
    • Sinners
    • The Secret Agent
    • One Battle After Another
    • Marty Supreme
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elden ring nightreign türkçe yama battlefield 6 key far filmi yasak mı buji yağlanması çözüm 20 faturalı ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Tecno Camon 40 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum