Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Recep İvedik 8 Disney+'ta yayınlanacak

    2026 yılında çıkacak Recep İvedik 8 filminin hangi platformda yayınlanacağı açıklandı. Disney+'tan yapılan açıklamaya göre Recep İvedik 8 sadece Disney+ platformunda yayınlanacak.

    Recep İvedik 8 Disney Plus'ta yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Şahan Gökbakar'In sevilen komedi serisi Recep İvedik'in yeni filmi Recep İvedik 8'in Disney+ platformunda yayınlanacağı açıklandı. Serinin 7'inci filminde olduğu gibi Recep İvedik 8 filmi de sinemaları pas geçerek doğrudan Disney Plus'ta gösterime girecek.

    Recep İvedik 8 hikayesi ve oyuncu kadrosu daha sonra açıklanacak

    Şirketten yapılan açıklamada Recep İvedik 8 hakkında herhangi bir ek bilgiye yer verilmezken, yeni filme dair hikaye ve oyuncu kadrosu gibi bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacağı duyuruldu. Recep İvedik 8, 2026 yılı içerisinde yayınlanacak ancak yayın tarihi henüz bilinmiyor.

    Recep İvedik 7, 9 Aralık 2022 tarihinde Disney+ platformunda yayınlanmış ve iddialara göre platforma 1 milyondan fazla abone kazandırmıştı. Bu başarı üzerine Recep İvedik 8 için Şahan Gökbakar ve Disney+ yeniden anlaştı.

    Disney+ fiyatı ne kadar?

    Disney+'ta 28 Ocak'a kadar geçerli 3 ay indirimli üyelik kampanyası devam ediyor. Disney+ Reklamlı üyelik 3 ay boyunca aylık 179,90 TL, Reklamsız üyelik 3 ay boyunca aylık 299,90 TL olarak ücretlendiriliyor.

    • Disney+ Reklamlı Aylık: 249,90 TL
    • Disney+ Reklamlı Yıllık: 1.649 TL
    • Disney+ Reklamsız Aylık: 449,90 TL
    • Disney+ Reklamlı Yıllık: 3.499 TL
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hangi world kart daha iyi bir kızdan instagram nasıl istenir buğday çimi suyu içenlerin yorumları 1.6 motor kaç litre yağ alır radyatör kaç litre antifiriz alır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15
    Redmi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana
    CASPER Nirvana
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum