Recep İvedik 8 Disney+'ta yayınlanacak

Recep İvedik 8 hikayesi ve oyuncu kadrosu daha sonra açıklanacak
Şirketten yapılan açıklamada Recep İvedik 8 hakkında herhangi bir ek bilgiye yer verilmezken, yeni filme dair hikaye ve oyuncu kadrosu gibi bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacağı duyuruldu. Recep İvedik 8, 2026 yılı içerisinde yayınlanacak ancak yayın tarihi henüz bilinmiyor.
Recep İvedik 7, 9 Aralık 2022 tarihinde Disney+ platformunda yayınlanmış ve iddialara göre platforma 1 milyondan fazla abone kazandırmıştı. Bu başarı üzerine Recep İvedik 8 için Şahan Gökbakar ve Disney+ yeniden anlaştı.
Disney+ fiyatı ne kadar?
Disney+'ta 28 Ocak'a kadar geçerli 3 ay indirimli üyelik kampanyası devam ediyor. Disney+ Reklamlı üyelik 3 ay boyunca aylık 179,90 TL, Reklamsız üyelik 3 ay boyunca aylık 299,90 TL olarak ücretlendiriliyor.
- Disney+ Reklamlı Aylık: 249,90 TL
- Disney+ Reklamlı Yıllık: 1.649 TL
- Disney+ Reklamsız Aylık: 449,90 TL
- Disney+ Reklamlı Yıllık: 3.499 TL