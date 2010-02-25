Unreal Engine 4 çok çekirdekli işlemciler için yüksek optimizasyonlu olacak

Mark Rein
AMD yaptığı açıklamayla sunucu sistemler ve iş istasyonları için hazırladığı 8/12 çekirdekli Opteron 6100 (kod adı Magny Cours) işlemcilerinin satışına başladığını duyurdu. Intel ise yaptığı anons ile masaüstü sistemler için hazırladığı 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisini 16 Mart'ta satışa sunacağını belirtti. Bilimsel araştırmalar içinse Intel, 2006 yılından bu yana tera-scale projesi kapsamında önce 80 çekirdekli, geçtiğimiz aylarda ise 48 çekirdekli işlemci tasarımlarını göstererek, çok çekirdekli işlemci tasarımlarındaki hızlı ilerleyişi gözler önüne serdi.
Donanım tarafındaki mevcut tüm gelişmelere rağmen, yazılım ve oyun dünyasının bu gelişmelere hızlı tepki veremediğini dolayısıyla adaptasyon sürecinin yer yer oldukça uzun sürdüğünü görüyoruz. Oyun dünyasının efsanevi şirketlerinden Epic'den Mark Rein açıklamasında, bol ödüllü oyun motoru Unreal Engine 3'ün devamı olarak, geliştirme çalışmaları uzunca bir süredir devam eden Unreal Engine 4 motorunun çok çekirdekli işlemciler için yüksek optimizasyonlu olacağını ve çoklu izlek desteği sayesinde yeni nesil işlemcilerin performansından yararlanılacağını doğruladı.
Çalışmaları devam eden Unreal Engine 4'ün yakın zamanda hazır olması beklenmezken, yeni nesil teknolojilere destek sunması ve çok daha gerçekçi görüntülere olanak tanıması bekleniyor.
Intel, TeraScale konsepti çerçevesinde 80 ve 48 çekirdekli işlemci tasarımlarına sahip.
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Güzel soru.
Oyunların düşük sistemlere göre optimizesi. Oyun oynayanların sistemleri göz önüne alınarak yapıldığı için düşük tutuluyor.
Aksi taktirde GTA4 ün akıbetini yaşamak içten bile değil. Firmalar bunu göz önüne alıyor.
İleride PC kullanıcılarındaki çok çekirdekli sistem kullanıcı oranının yükseldiğinde yapımcılar bunu göz önüne alacaklar.
Ayrıca günümüz üst segment PC lerinin konsolda karşılığının olmaması da bu konuda bir etken.
PS4 ve Xbox720 geldiğinde oyunlar daha da detaylanacaktır. Sonuçta bir çok oyun konsola yazılıp PC ye port ediliyor.
ayrıca potansiyel U4 oyuncularına performans istiyorsanız para harcayın diyor