Unreal Engine 4 çok çekirdekli işlemciler için yüksek optimizasyonlu olacak

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Mark Rein

AMD yaptığı açıklamayla sunucu sistemler ve iş istasyonları için hazırladığı 8/12 çekirdekli Opteron 6100 (kod adı Magny Cours) işlemcilerinin satışına başladığını duyurdu. Intel ise yaptığı anons ile masaüstü sistemler için hazırladığı 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisini 16 Mart'ta satışa sunacağını belirtti. Bilimsel araştırmalar içinse Intel, 2006 yılından bu yana tera-scale projesi kapsamında önce 80 çekirdekli, geçtiğimiz aylarda ise 48 çekirdekli işlemci tasarımlarını göstererek, çok çekirdekli işlemci tasarımlarındaki hızlı ilerleyişi gözler önüne serdi.

Donanım tarafındaki mevcut tüm gelişmelere rağmen, yazılım ve oyun dünyasının bu gelişmelere hızlı tepki veremediğini dolayısıyla adaptasyon sürecinin yer yer oldukça uzun sürdüğünü görüyoruz. Oyun dünyasının efsanevi şirketlerinden Epic'den Mark Rein açıklamasında, bol ödüllü oyun motoru Unreal Engine 3'ün devamı olarak, geliştirme çalışmaları uzunca bir süredir devam eden Unreal Engine 4 motorunun çok çekirdekli işlemciler için yüksek optimizasyonlu olacağını ve çoklu izlek desteği sayesinde yeni nesil işlemcilerin performansından yararlanılacağını doğruladı.

Çalışmaları devam eden Unreal Engine 4'ün yakın zamanda hazır olması beklenmezken, yeni nesil teknolojilere destek sunması ve çok daha gerçekçi görüntülere olanak tanıması bekleniyor.

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Intel, TeraScale konsepti çerçevesinde 80 ve 48 çekirdekli işlemci tasarımlarına sahip.