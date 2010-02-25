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Unreal Engine 4 çok çekirdekli işlemciler için yüksek optimizasyonlu olacak

9 yıl
12,5b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Unreal Engine 4 çok çekirdekli işlemciler için yüksek optimizasyonlu olacak
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Mark Rein

AMD yaptığı açıklamayla sunucu sistemler ve iş istasyonları için hazırladığı 8/12 çekirdekli Opteron 6100 (kod adı Magny Cours) işlemcilerinin satışına başladığını duyurdu. Intel ise yaptığı anons ile masaüstü sistemler için hazırladığı 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisini 16 Mart'ta satışa sunacağını belirtti. Bilimsel araştırmalar içinse Intel, 2006 yılından bu yana tera-scale projesi kapsamında önce 80 çekirdekli, geçtiğimiz aylarda ise 48 çekirdekli işlemci tasarımlarını göstererek, çok çekirdekli işlemci tasarımlarındaki hızlı ilerleyişi gözler önüne serdi.

Donanım tarafındaki mevcut tüm gelişmelere rağmen, yazılım ve oyun dünyasının bu gelişmelere hızlı tepki veremediğini dolayısıyla adaptasyon sürecinin yer yer oldukça uzun sürdüğünü görüyoruz. Oyun dünyasının efsanevi şirketlerinden Epic'den Mark Rein açıklamasında, bol ödüllü oyun motoru Unreal Engine 3'ün devamı olarak, geliştirme çalışmaları uzunca bir süredir devam eden Unreal Engine 4 motorunun çok çekirdekli işlemciler için yüksek optimizasyonlu olacağını ve çoklu izlek desteği sayesinde yeni nesil işlemcilerin performansından yararlanılacağını doğruladı.

Çalışmaları devam eden Unreal Engine 4'ün yakın zamanda hazır olması beklenmezken, yeni nesil teknolojilere destek sunması ve çok daha gerçekçi görüntülere olanak tanıması bekleniyor.

Unreal Engine 4 çok çekirdekli işlemciler için yüksek optimizasyonlu olacak
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Intel, TeraScale konsepti çerçevesinde 80 ve 48 çekirdekli işlemci tasarımlarına sahip.


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DH Misafiri 7 yıl
6 çekirdek neyimize lazım evett çünkü pahalılar... şimdi pahalıya alcağıma oyun çıktığında gerçekten işe yarıyorsa alırım kullanırım üstelik şimdi pahalı alıcağıma oyun çıktığında ilerde 150-200 dolara alırım...!!
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misery1903 7 yıl
İyi iyi ne kadar optimizasyon çok çekirdekliden o kadar kazanç
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CeFurkan 9 yıl
6 cekirdek neyimize lazim diyenlere kapak niteliginde cevap bence
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Tolgá 9 yıl
unreal engine 4 ün çıkışını düşünürsek daha zaman var..
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ama=neden 9 yıl
Özellikle yeni UnrealEditor'ün 6 ve 8 çekirdekli işlemcileri desteklemesi dileğiyle. UEDevKit kullanan bilir, 4 çekirdeği ne denli sömürdüğünü. UE4'ten de bekleriz bu başarıyı.
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NecroCyber-777 9 yıl
Unreal Tournament 3 oynarken bile Unreal 3.0 engine gerçekten çok çekirdek desteklemesiyle optimizasyon bayağ farketmişti.Q6600 kullandığım döneme süper performans alıyorken e8400 de daha düşük performans almıştım.adamları bu konuda cidden takdir ediyorum çok kaliteli oyun motorları yapıyorlar
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mobylette 9 yıl
cv hazırlarken bu adamın resmiyle alttaki çip resmini yanyana koyup bitirme ödevimdi diye de alta not düşücen, bak bakalım ne koçlar ne sabancılar peşine düşecek. bu dediğimi deneyen olursa bi topic açıp bizi haberdar etsin.
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sdbz 9 yıl
Acaba çoklu grafik işlemcilere de destek verecek mi?
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Wilson Fisk 9 yıl
asiri bir seyin gereginden fazla olmasidir eger bu kelimeyi iyi anlamda kullandiysaniz ki oyle gorunuyor yanlis olmus.iyi optimizasyonlu olacak, sahane olacak, harkulade olacak ama asiri olacaksa kalsin ut4 motoru.
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killnOd 9 yıl
Bu motor herhalde 2012 de dx12 estekli olarak cikar tabi yeni konsollarda bundan faydalanacakdir.
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dellino 9 yıl

sdbz

Acaba çoklu grafik işlemcilere de destek verecek mi?


Güzel soru.
Oyunların düşük sistemlere göre optimizesi. Oyun oynayanların sistemleri göz önüne alınarak yapıldığı için düşük tutuluyor.
Aksi taktirde GTA4 ün akıbetini yaşamak içten bile değil. Firmalar bunu göz önüne alıyor.
İleride PC kullanıcılarındaki çok çekirdekli sistem kullanıcı oranının yükseldiğinde yapımcılar bunu göz önüne alacaklar.
Ayrıca günümüz üst segment PC lerinin konsolda karşılığının olmaması da bu konuda bir etken.
PS4 ve Xbox720 geldiğinde oyunlar daha da detaylanacaktır. Sonuçta bir çok oyun konsola yazılıp PC ye port ediliyor.
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***Leopard*** 9 yıl
@fx57 2066 yazmışsınız...
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Confusion 9 yıl
en azından 4-6-8 vb çekirdekli aldık da noldu? sorusuna ve eleştirisine yanıt niteliğinde

ayrıca potansiyel U4 oyuncularına performans istiyorsanız para harcayın diyor
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