Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uranüs’ün yörüngesinde yeni bir uydu keşfedildi

    NASA’nın James Webb Teleskobu, Uranüs’ün yörüngesinde daha önce bilinmeyen küçük bir uydu keşfetti. Çapı yalnızca 10 kilometre olan uydu, Uranüs’ün 29. uydusu oldu.

    Uranüs’ün yörüngesinde yeni bir uydu keşfedildi Tam Boyutta Gör
    NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Güneş Sistemi’ndeki keşiflerine bir yenisini ekledi. Teleskop tarafından elde edilen görüntüler Uranüs’ün yörüngesinde daha önce bilinmeyen bir uydunun varlığını ortaya çıkardı. Bu keşif, Uranüs’ün uydu sayısını 29’a yükseltti.

    Uydunun tespiti, Webb teleskobunun yakın kızılötesi kamerası (NIRCam) ile alınan 10 adet 40 dakikalık uzun pozlama görüntü üzerinden gerçekleştirildi. Güneybatı Araştırma Enstitüsü liderliğindeki bir ekip, teleskop verilerini inceleyerek bu küçük uydunun varlığını doğruladı.

    Uranüs bir uydu daha kazandı

    Yeni uydunun fark edilmesi ise oldukça zor oldu. Çünkü tahmini çapı yaklaşık olarak sadece 10 kilometre. Uranüs’ün merkezinden yaklaşık 56.000 kilometre uzaklıkta, gezegenin ekvator düzleminde yörüngede bulunuyor. Uydunun neredeyse dairesel bir yörüngeye sahip olması mevcut konumunda oluşmuş olabileceğine işaret ediyor.

    Uranüs’ün yörüngesinde yeni bir uydu keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Yeni uydu, Uranüs’ün büyük uyduları Miranda, Ariel, Umbriel, Titania ve Oberon’un yörüngesinin iç kısmındaki 14. küçük uydu olarak kaydedildi. Keşfedilen bu yeni uydunun Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından isim onayı alana kadar adı olmayacak.

    Araştırma ekibinin bir üyesi olan SETI Enstitüsü'nden Matthew Tiscareno, “Hiçbir gezegen Uranüs kadar çok küçük iç uyduya sahip değil ve bu uyduların halkalarla olan karmaşık etkileşimleri, halka sistemi ile uydu sistemi arasındaki sınırları bulanıklaştıran kaotik bir geçmişin ipuçlarını veriyor. Dahası, yeni uydu, daha önce bilinen en küçük iç uydulardan bile daha küçük ve çok daha sönük. bu da sistemde keşfedilmeyi bekleyen daha fazla karmaşıklık olabileceğini gösteriyor” dedi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 3 saat önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kumru balkona yumurtladı en iyi vozol aroması yağ pompası arıza belirtileri mobese kırmızı ışık cezası mavi dikiş ipi kalırsa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T-5070Ti
    Game Garaj Slayer R9T-5070Ti
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum