Uranüs’ün yörüngesinde yeni bir uydu keşfedildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Güneş Sistemi’ndeki keşiflerine bir yenisini ekledi. Teleskop tarafından elde edilen görüntüler Uranüs’ün yörüngesinde daha önce bilinmeyen bir uydunun varlığını ortaya çıkardı. Bu keşif, Uranüs’ün uydu sayısını 29’a yükseltti.

Uydunun tespiti, Webb teleskobunun yakın kızılötesi kamerası (NIRCam) ile alınan 10 adet 40 dakikalık uzun pozlama görüntü üzerinden gerçekleştirildi. Güneybatı Araştırma Enstitüsü liderliğindeki bir ekip, teleskop verilerini inceleyerek bu küçük uydunun varlığını doğruladı.

Uranüs bir uydu daha kazandı

Yeni uydunun fark edilmesi ise oldukça zor oldu. Çünkü tahmini çapı yaklaşık olarak sadece 10 kilometre. Uranüs’ün merkezinden yaklaşık 56.000 kilometre uzaklıkta, gezegenin ekvator düzleminde yörüngede bulunuyor. Uydunun neredeyse dairesel bir yörüngeye sahip olması mevcut konumunda oluşmuş olabileceğine işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Yeni uydu, Uranüs’ün büyük uyduları Miranda, Ariel, Umbriel, Titania ve Oberon’un yörüngesinin iç kısmındaki 14. küçük uydu olarak kaydedildi. Keşfedilen bu yeni uydunun Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından isim onayı alana kadar adı olmayacak.

Bize en yakın yıldızın yörüngesinde yeni bir gezegen keşfedildi 4 gün önce eklendi

Araştırma ekibinin bir üyesi olan SETI Enstitüsü'nden Matthew Tiscareno, “Hiçbir gezegen Uranüs kadar çok küçük iç uyduya sahip değil ve bu uyduların halkalarla olan karmaşık etkileşimleri, halka sistemi ile uydu sistemi arasındaki sınırları bulanıklaştıran kaotik bir geçmişin ipuçlarını veriyor. Dahası, yeni uydu, daha önce bilinen en küçük iç uydulardan bile daha küçük ve çok daha sönük. bu da sistemde keşfedilmeyi bekleyen daha fazla karmaşıklık olabileceğini gösteriyor” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Uranüs’ün yörüngesinde yeni bir uydu keşfedildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: