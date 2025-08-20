Uranüs’ün yörüngesinde yeni bir uydu keşfedildi

Uydunun tespiti, Webb teleskobunun yakın kızılötesi kamerası (NIRCam) ile alınan 10 adet 40 dakikalık uzun pozlama görüntü üzerinden gerçekleştirildi. Güneybatı Araştırma Enstitüsü liderliğindeki bir ekip, teleskop verilerini inceleyerek bu küçük uydunun varlığını doğruladı.
Uranüs bir uydu daha kazandı
Yeni uydunun fark edilmesi ise oldukça zor oldu. Çünkü tahmini çapı yaklaşık olarak sadece 10 kilometre. Uranüs’ün merkezinden yaklaşık 56.000 kilometre uzaklıkta, gezegenin ekvator düzleminde yörüngede bulunuyor. Uydunun neredeyse dairesel bir yörüngeye sahip olması mevcut konumunda oluşmuş olabileceğine işaret ediyor.
Araştırma ekibinin bir üyesi olan SETI Enstitüsü'nden Matthew Tiscareno, "Hiçbir gezegen Uranüs kadar çok küçük iç uyduya sahip değil ve bu uyduların halkalarla olan karmaşık etkileşimleri, halka sistemi ile uydu sistemi arasındaki sınırları bulanıklaştıran kaotik bir geçmişin ipuçlarını veriyor. Dahası, yeni uydu, daha önce bilinen en küçük iç uydulardan bile daha küçük ve çok daha sönük. bu da sistemde keşfedilmeyi bekleyen daha fazla karmaşıklık olabileceğini gösteriyor" dedi.
