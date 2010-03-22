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Üretim verimliliğine bağlı olarak 512x paralel işlemcili daha hızlı Fermi gelebilir

9 yıl
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30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Üretim verimliliğine bağlı olarak 512x paralel işlemcili daha hızlı Fermi gelebilir
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XFX GeForce GTX 480

Resmi lansmanı 26 Mart'ta yapılacak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için geri sayım sürüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli GF100 GPU'sunun güç verdiği ekran kartlarından üst model olan GeForce GTX 480, ilk defa Eylül ayında açıklanan ve son haftalara kadar öyle olacağı bilgisi konuşulan, 512 CUDA çekirdeği yerine 480x CUDA çekirdeği ile geleceği geçtiğimiz günlerde resmiyete kavuşmuştu. Nvidia tarafından konuyla ilgili olarak resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da paralel işlemci sayısındaki kırpmanın üretim verimliliği ile ilgili olduğu ve TSMC cephesinde 40nm için verimlilik düzeyinin geliştirilmesiyle birlikte 512x CUDA çekirdeğine sahip daha hızlı bir modelini de kullanıma sunulabileceği konuşuluyor.

Uzakdoğu merkezli Digitimes'ın haberine göre, TSMC'nin 40nm fabrikasyon sürecindeki üretim verimliliği hâlâ %50'nin altında. ATi Radeon HD 5800 serisinde kullanılan Cypress GPU'su ile kıyaslandığında %50 civarında daha fazla transistör ve iki kata kadar daha fazla zar alanına sahip olan GF100 GPU'sunun güç verdiği Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarından GeForce GTX 470 349 dolar, GeForce GTX 480 ise 499$ seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.


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gargoylesgezgin 9 yıl
bekleyip görecegiz neler olacak
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stradosphere 9 yıl
@RaptorFX
Arkadaşım partimi suçluyosun nedir,Türkiye de niye eylem yaptırmaz derler,bu da ona örnek.Nvidia olmasa Ati yüksek fiyatla kartları satar,Ati olmasa aynı şeyi Nvidia yapar ve görünen o ki aslında çerçeveye bakarsan.Ati nvidia nın şu anki piyasadaki eksikliğinden faydalanarak kartlara indirim yapmıyor,ee bu ne demek bal gibi her türlü firmaya ihtiyacımız var demek.
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NemesisR3 9 yıl
512lik versiyonu çıkarsa gtx485 yada gtx490 olur sanırım.
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RaptorFX 9 yıl
Müşteriyi ATI nin önüne f/p de geçemediğini bildiği kartlarla aylarca oyala sonra bu yenilgi herkesce bilinince topu TSMCye yolla. O da olmayınca 512lik gelecek diyerek yine oyala kullanıcıyı. Terbiyesizler yapan nasi yapıyo o verimlilik şartlarıyla canavar gibi kartı? Siz 512 diyesiye adamlar 6 serisini sürecek. Siz de Fermi2 gelecek diye mi oyalayacaksınız? Kaç saf kalacak o vakte kaç fanatik bekleyecek sizi? 3DFXden beter olun yalancı şarlatanlar...
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MÜŞAVİR 9 yıl

RaptorFX

Müşteriyi ATI nin önüne f/p de geçemediğini bildiği kartlarla aylarca oyala sonra bu yenilgi herkesce bilinince topu TSMCye yolla. O da olmayınca 512lik gelecek diyerek yine oyala kullanıcıyı. Terbiyesizler yapan nasi yapıyo o verimlilik şartlarıyla canavar gibi kartı? Siz 512 diyesiye adamlar 6 serisini sürecek. Siz de Fermi2 gelecek diye mi oyalayacaksınız? Kaç saf kalacak o vakte kaç fanatik bekleyecek sizi? 3DFXden beter olun yalancı şarlatanlar...


Yavaş gel dostum. Nvidia olmasaydı ATI babasının hayrına mı verecek kartları. Nvidia varda ati o sebeple daha alınabilir fiyatlar veriyor kartına. Yoksa .....
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yenilik78 9 yıl
saçmalık. millet ne garip ya kendilerini enayi yerine koyan bir üreticinin malını hala alıyor.. Nvidia tamamen ahlaksız bir firma, kaaaç yılının 8xxx serisi kartlarıhiç bir değişiklik yapmadan 9xxx gts 2xx sonrada gt3xx diye adını değiştirip dünya halkına ittiriyor. herkez donanım bilgisi olarak bilgili veya uzman düzeyinde bilgili değil. 3 kuruş kazanıp çoluğuna çocuğuna dişinden tırnağından arttırıp gücü elverdiğince iyisini almaya çalışan tüm emek insanlarını dolandırıyor, anlamayana sözüm yok ama işten anlayıp hala bu firmaya şakşakçılık yapan insanlarda hem ahmaklık boyutunda aldatılmalarından haz duyuyor hemde aynı ahlaksızlığı bu davranışı hoş görüp gösterek yapıyor, hatta belki daha fazlasını
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NecroCyber-777 9 yıl

yenilik78

saçmalık. millet ne garip ya kendilerini enayi yerine koyan bir üreticinin malını hala alıyor.. Nvidia tamamen ahlaksız bir firma, kaaaç yılının 8xxx serisi kartlarıhiç bir değişiklik yapmadan 9xxx gts 2xx sonrada gt3xx diye adını değiştirip dünya halkına ittiriyor. herkez donanım bilgisi olarak bilgili veya uzman düzeyinde bilgili değil. 3 kuruş kazanıp çoluğuna çocuğuna dişinden tırnağından arttırıp gücü elverdiğince iyisini almaya çalışan tüm emek insanlarını dolandırıyor, anlamayana sözüm yok ama işten anlayıp hala bu firmaya şakşakçılık yapan insanlarda hem ahmaklık boyutunda aldatılmalarından haz duyuyor hemde aynı ahlaksızlığı bu davranışı hoş görüp gösterek yapıyor, hatta belki daha fazlasını


hepsi birbirinde b...k zaten merak etme atide aynısı nvidiada
annihilatorda dedi 2900 xt mimarisiyle 5xxx serisinin yapıldığını yeni mimari değil yani hep üzerinde 1az oynamaca işte
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Tolgá 9 yıl
seneye görürüz herhalde 512x li versiyonları
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TELESCOPE 9 yıl

DEATH71

seneye görürüz herhalde 512x li versiyonları



umudumuzu yitirmeyelim yinede
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dennjS 9 yıl
hadi aslanım hadi koçum halledersin sen biraz çabuk nolur ya
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NecroCyber-777 9 yıl
üretimde verimlilik olursa ona göre tdp değerlerininde ona göre ayarlanacağını düşünüyorum belki bir iyileştirme olur diye sizcede olmazmı arkadaşlar
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HoLY.oNE 9 yıl
gtx485 hayırlı olsn..
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NecroCyber-777 9 yıl
@spaydix
üretimde verimlilik olursa yemez işte o watt değerlerini:))
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Elektroterm 9 yıl

NECROCYBER

@spaydix

üretimde verimlilik olursa yemez işte o watt değerlerini:))


Kardeşim üretim verimliliği ile kartın güç ihtiyacının ne alakası var.
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MÜŞAVİR 9 yıl

NECROCYBER

@spaydix

üretimde verimlilik olursa yemez işte o watt değerlerini:))


Üretim verimliliği ile W değerinin bağlantısı ne ki?

Üretimde verimlilik kabaca, kullanılan x birim hammaddeden x birime en yakın mamul elde etmektir. Yoksa W değerinin düşmesi, gpu nun küçülmesi felan değildir verimlilik.
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DhanTE 9 yıl
Demekki aynı taktik 485 çıkıcak sonra'da 70 ve 80 arasına 475 çıkıcak ve 475 GPU'su ile x2 gelicek sonra 1'de 460 çıkartıcaklar bekle ömrün yettiğince, sıkıntı bastı ...


Haber için teşekkürler --> @fx57
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sadtneverdie 9 yıl
gtx470 alacağım gibi
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spaydix 9 yıl
295 wattı olur 350 watt çıtır
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