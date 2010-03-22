Üretim verimliliğine bağlı olarak 512x paralel işlemcili daha hızlı Fermi gelebilir

Tam Boyutta Gör

XFX GeForce GTX 480

Resmi lansmanı 26 Mart'ta yapılacak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için geri sayım sürüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli GF100 GPU'sunun güç verdiği ekran kartlarından üst model olan GeForce GTX 480, ilk defa Eylül ayında açıklanan ve son haftalara kadar öyle olacağı bilgisi konuşulan, 512 CUDA çekirdeği yerine 480x CUDA çekirdeği ile geleceği geçtiğimiz günlerde resmiyete kavuşmuştu. Nvidia tarafından konuyla ilgili olarak resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da paralel işlemci sayısındaki kırpmanın üretim verimliliği ile ilgili olduğu ve TSMC cephesinde 40nm için verimlilik düzeyinin geliştirilmesiyle birlikte 512x CUDA çekirdeğine sahip daha hızlı bir modelini de kullanıma sunulabileceği konuşuluyor.

Uzakdoğu merkezli Digitimes'ın haberine göre, TSMC'nin 40nm fabrikasyon sürecindeki üretim verimliliği hâlâ %50'nin altında. ATi Radeon HD 5800 serisinde kullanılan Cypress GPU'su ile kıyaslandığında %50 civarında daha fazla transistör ve iki kata kadar daha fazla zar alanına sahip olan GF100 GPU'sunun güç verdiği Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarından GeForce GTX 470 349 dolar, GeForce GTX 480 ise 499$ seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.