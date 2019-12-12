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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Üretimi durduran TEMSA'ya bankalardan haciz

    Üretime iki hafta ara vermesiyle bir anda tartışmaların odağı haline gelen TEMSA'da haciz şoku. Finansal darboğazda olduğu söylenen şirketten ödeme alamayan bankalar TEMSA'ya haciz başlattı.
    17 sa.
    4,2b
    5
    10
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Üretimi durduran TEMSA'ya bankalardan haciz
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    1968’de kurulan ve o tarihten bu yana otobüs, midibüs ve hafif kamyon üreten TEMSA geçtiğimiz Mayıs ayında İsviçreli True Value Capital Partner’s şirketine satılmıştı. Akıllarda soru işareti yaratan bu satış işleminin ardından TEMSA tarafında işler hiç de iyi gitmiyor.

    TEMSA’yı satın alan şirketin Rıfkı Enver Ünver ve eşi Rukiye Devres Ünver tarafından satıştan yaklaşık iki ay önce 100 bin İsviçre Frangı sermayeyle kurulmuş olması zaten suyu bulandırıyordu. TEMSA’nın 23 Aralık 2019’a kadar üretimi durdurması tartışmaları yeniden alevlendirdi. Meclis gündemine kadar gelen konuda, TEMSA’nın üretime ara vermesinin ardında finansal sorunların olduğu ifade edildi.

    Ayrıca Bkz. "Tesla, Almanya'daki fabrikasında yılda 500.000 elektrikli otomobil üretecek"

    Bankalara olan borçlarını ödeyemiyor

    Bugün gelen haciz haberleri de bunu doğruluyor. TEMSA’nın kamu bankaları da dahil olmak üzere çok sayıda bankaya nakdi kredilerle teminat mektuplarından oluşan milyar lirayı aşan yükümlülükleri bulunduğu söyleniyor. Yükümlülükleriyle ilgili ödeme zorlukları yaşayan şirketin bazı arazi ve otobüsleri üzerine haciz konulduğu, hatta Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

    Satış öncesine kadar TEMSA’nın finansal durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz haber olmadığını belirten bankalar, uzun yıllardır üretim yapan bir fimanın birden finansal darboğaza girmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Bu yüzden finansal sorunların satıştan önce başladığı düşünülüyor.



    https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/uretimi-durdurmustu-temsaya-haciz-5504793/ Yorum Yaz
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    Göleli_At_Hırsızı 17 sa. en beğenilen
    Bencede ne gerek var üretmeye. Devlet bile üretmeden 1 araç parası kaldırıyor her satıştan. Temsa sahipleri diyorki 60 yıldır üretiyorum. Bu kadar kar yapamıyorum. Sat gitsin
    Bencede ne gerek var üretmeye. Devlet bile üretmeden 1 araç parası kaldırıyor her satıştan. Temsa sahipleri diyorki 60 yıldır üretiyorum. Bu kadar kar yapamıyo...
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    Yanıtla +27
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    muratkaya 17 sa.
    Futbol takımlarının, inşaat şirketlerinin yüzmilyonlarca lira vergi borcunu silen devlet, bu üretim yapan şirketi kurtaramaz mı?

    Devlet, üreticinin arkasında olduğunu göstermek için bu gibi üretim yapan şirketleri kesinlikle kurtarmalı.
    Futbol takımlarının, inşaat şirketlerinin yüzmilyonlarca lira vergi borcunu silen devlet, bu üretim yapan şirketi kurtaramaz mı? Devlet, üreticinin ark...
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    Yanıtla +24
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    smart1978 17 sa.
    Uretmeme uzerine haberler ...
    Yanıtla +7
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    redwolf0 13 sa.
    Devlet köprülere otoyollara okadar çok para alıyor ki otobüscülerde yeni otobüs yerine eskileri kullanıyorlar

    Mercedes yine tekel olacak
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    orientem 14 sa.
    Sabancı'nın ülkeye attığı bir kazık bence. Durumdan benim anladığım bu. Böyle paravan şirkete devretip bankalara borç kitlemenin önüne geçecek denetleyici mekanızmalar gerekiyor. Bu borçlar nasıl takip ediliyor anlamış değilim. Türk Telekom olayında da borç kitleyip kaçtılar. Nerde denetim?



    Buarada Türkiye'de bu otobüsler niye yeterince kullanılmıyordu anlamış değilim. Şehirlerde artık yerli elektrikli otobüslerin dolaşması gerekiyor.
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    DH Misafiri 14 sa.
    Para çakırmışlar resmen
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    fuckulteli 15 sa.
    Devlet eliyle büyük şirketlerin, holdinglerin, spor kulüplerinin vergi borçlarını, cezalarını silmek; banka kredilerini yeniden yapılandırmak, vatandaşa yansımasını beklediğimiz ekonomik refahtan vazgeçmek oluyor.



    Milyon liralık, milyar liralık iş adamları işi batırıyor, sen ben kurtarıyoruz...



    (Temsa 'ya özel yazmıyorum, genel olarak yazdım)
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    mcrew 16 sa.
    Amerika ya bile ihraç ediyorlardi.



    Şehirler arası otobüs taşımacılığı pazarinda da Mercedes man gibi ciddi rakiplere karşı hatri sayılır bir pazar yakalamıştı.



    Otobüs cenneti olan ülkemizde belki de bu alman sirketler rakip istemiyor olabilir.
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    Göleli_At_Hırsızı 17 sa. en beğenilen
    Bencede ne gerek var üretmeye. Devlet bile üretmeden 1 araç parası kaldırıyor her satıştan. Temsa sahipleri diyorki 60 yıldır üretiyorum. Bu kadar kar yapamıyorum. Sat gitsin
    Yanıtla +27
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    muratkaya 17 sa.
    Futbol takımlarının, inşaat şirketlerinin yüzmilyonlarca lira vergi borcunu silen devlet, bu üretim yapan şirketi kurtaramaz mı?

    Devlet, üreticinin arkasında olduğunu göstermek için bu gibi üretim yapan şirketleri kesinlikle kurtarmalı.
    Yanıtla +24
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    Source 17 sa.
    Yazık devletin el atması lazım Temsa ülkemiz için değerli bir marka.
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    Malvolorne 17 sa.
    Kesin ekonomik kriz var diye yoksa 40 yıldır her ay kar eden, çocuklarına cla 200 amg alan patronlar iyi yönetmiştir şirketi.
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    smart1978 17 sa.
    Uretmeme uzerine haberler ...
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