Üretimi durduran TEMSA'ya bankalardan haciz

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1968’de kurulan ve o tarihten bu yana otobüs, midibüs ve hafif kamyon üreten TEMSA geçtiğimiz Mayıs ayında İsviçreli True Value Capital Partner’s şirketine satılmıştı. Akıllarda soru işareti yaratan bu satış işleminin ardından TEMSA tarafında işler hiç de iyi gitmiyor.

TEMSA’yı satın alan şirketin Rıfkı Enver Ünver ve eşi Rukiye Devres Ünver tarafından satıştan yaklaşık iki ay önce 100 bin İsviçre Frangı sermayeyle kurulmuş olması zaten suyu bulandırıyordu. TEMSA’nın 23 Aralık 2019’a kadar üretimi durdurması tartışmaları yeniden alevlendirdi. Meclis gündemine kadar gelen konuda, TEMSA’nın üretime ara vermesinin ardında finansal sorunların olduğu ifade edildi.

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Bankalara olan borçlarını ödeyemiyor

Bugün gelen haciz haberleri de bunu doğruluyor. TEMSA’nın kamu bankaları da dahil olmak üzere çok sayıda bankaya nakdi kredilerle teminat mektuplarından oluşan milyar lirayı aşan yükümlülükleri bulunduğu söyleniyor. Yükümlülükleriyle ilgili ödeme zorlukları yaşayan şirketin bazı arazi ve otobüsleri üzerine haciz konulduğu, hatta Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Satış öncesine kadar TEMSA’nın finansal durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz haber olmadığını belirten bankalar, uzun yıllardır üretim yapan bir fimanın birden finansal darboğaza girmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Bu yüzden finansal sorunların satıştan önce başladığı düşünülüyor.

https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/uretimi-durdurmustu-temsaya-haciz-5504793/