Tesla, Almanya'daki fabrikasında yılda 500.000 elektrikli otomobil üretecek

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Tesla, Berlin'de kuracağı yeni fabrikada yılda 500.000 elektrikli otomobil üretmeyi hedefliyor. Bild gazetesi, şirketin Almanya planlarına ışık tutan bazı yeni bilgiler paylaştı.

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Tesla CEO'su Elon Musk geçen ay, Grünheide kentinde Model 3 ve Model Y üretiminin yapılacağı bir tesis inşa edileceğini açıklamıştı. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine göre şirket tesise 4 milyar euro (4.41 milyar dolar) civarında yatırım yapacak.

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10.000 kişiye istihdam sağlayacak

Bild, söz konusu tesisin 10.000 kişiye iş imkanı sağlayacağını söylüyor. Daha önce 6000-7000 rakamları ortaya atılmıştı. 420 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplayacak fabrikanın inşasına 2020 yılında başlanacak.

https://www.reuters.com/article/us-tesla-berlin/teslas-german-plant-to-produce-500000-cars-a-year-bild-idUSKBN1YF0QV