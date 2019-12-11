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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, Almanya'daki fabrikasında yılda 500.000 elektrikli otomobil üretecek

    Tesla, Berlin'de inşa edeceği yeni fabrikasında yılda 500.000 elektrikli araç üretmeyi planlıyor. 4 milyar euro yatırım yapılacak tesis 10.000 kişiye iş imkanı sağlayacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tesla, Almanya'daki fabrikasında yılda 500.000 elektrikli otomobil üretecek
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    Tesla, Berlin'de kuracağı yeni fabrikada yılda 500.000 elektrikli otomobil üretmeyi hedefliyor. Bild gazetesi, şirketin Almanya planlarına ışık tutan bazı yeni bilgiler paylaştı.

    Ayrıca Bkz. "BMW ve Hyundai bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı"

    Tesla CEO'su Elon Musk geçen ay, Grünheide kentinde Model 3 ve Model Y üretiminin yapılacağı bir tesis inşa edileceğini açıklamıştı. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine göre şirket tesise 4 milyar euro (4.41 milyar dolar) civarında yatırım yapacak.

    Tesla, Almanya'daki fabrikasında yılda 500.000 elektrikli otomobil üretecek
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    10.000 kişiye istihdam sağlayacak

    Bild, söz konusu tesisin 10.000 kişiye iş imkanı sağlayacağını söylüyor. Daha önce 6000-7000 rakamları ortaya atılmıştı. 420 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplayacak fabrikanın inşasına 2020 yılında başlanacak.



    https://www.reuters.com/article/us-tesla-berlin/teslas-german-plant-to-produce-500000-cars-a-year-bild-idUSKBN1YF0QV Yorum Yaz
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    ceo-tr 22 sa. en beğenilen
    wv fabrika açsın diye teşvik vs verip, birde yeni gelin nazı çekeceğine, bu herife verseydiniz o teşvikleri de tesla Türkiyeye gelseydi. yazık oldu.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    labtek38 17 sa.
    Bir ölçü birimi olarak futbol sahası? 😁
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    ceo-tr 22 sa. en beğenilen
    wv fabrika açsın diye teşvik vs verip, birde yeni gelin nazı çekeceğine, bu herife verseydiniz o teşvikleri de tesla Türkiyeye gelseydi. yazık oldu.
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    gun 18 sa. ceo-tr
    Verilmediğini nereden biliyorsun kendisi gelip Cumhurbaşkanı ile birebir görüştü hatta kafalama amacı ile uydu gönderme işi bile verdik kendisine.



    Ancak Tesla’nın işinin yarısı imaj. Türkiye yurt dışında gerek Türkiye düşmanı Türkler gerek bizden çıkar sağlamaya çalışan yabancılar olsun kötülemekle meşgulken. İmajımız yerlerde iken çok zor.
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    alemburda34 1 gün Kuantum34
    bizde teşvik geçtim amerikan araçlarından alınan ekstra vergi sessiz sedasız devam ediyor.
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    bio technolog 1 gün
    Gelsin burda kursun kaliteden yana sıkıntı yok maliyeti 10 da 1 e düşürür.
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    Kuantum34 1 gün bio technolog
    Alman hükümeti teslanın bu fabrikayı berlinde kurması için almanyada satılacak her elektrikli araç için 6000 euro teşvik verdi. Türkiye bu teklifi teslaya yapmiş olsaydı işcilikten dolayı Türkiyeyi seçerlerdi.
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