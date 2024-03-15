Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Skoda'dan 25 bin euro'luk elektrikli SUV: Skoda Epiq

    Skoda, Epiq isimli yeni uygun fiyatlı elektrikli SUV'sinin ön gösterimini yaptı. 2025 yılında piyasaya çıkacak otomobil, 400 km menzile ve 25 bin euro başlangıç fiyatına sahip olacak.
    Skoda'dan 25 bin euro'luk elektrikli SUV: Skoda Epiq Tam Boyutta Gör
    Skoda, Epiq isimli yeni uygun fiyatlı elektrikli SUV'sinin ön gösterimini yaptı. 2025 yılında piyasaya çıkacak otomobil, 25 bin euro başlangıç fiyatına sahip olacak.

    Volkswagen ID.2 ile aynı platforma sahip olacak

    Yarı kompakt SUV, VW ID.2 ile aynı platforma sahip olacak. Otomobilin 400 km'nin üzerinde menzile sahip olacağı belirtildi.4,1 m uzunluğundaki otomobil, Skoda Fabia'dan çok az büyük gövdeye sahip olacak.

    İlginç tasarımlı dikey hava girişi ve LED far tasarımıyla dikkat çeken Skoda Epiq, yeni Modern Solid tasarım diline sahip. Otomobil genel olarak, 2022'de gösterilen Skoda Vision 7S konseptinin tasarım çizgilerini taşıyor. 

    Skoda'dan 25 bin euro'luk elektrikli SUV: Skoda Epiq Tam Boyutta Gör

    Küçük boyutlarına rağmen geniş bagaj hacmi sunacak

    Kompakt boyutlarına rağmen Skoda, Epiq'in 490 lt'lik geniş bagaj hacmi sunacağını söylüyor. İç mekanda ise büyük merkezi bilgi eğlence ekranı ve küçük gösterge paneli dikkat çekiyor. Aynı zamanda iki kollu direksiyon ve ince klima havalandırmaları da dikkat çeken diğer detaylar. Araçta ekranın altında bazı işlevler için atanmış fiziksel tuşlar da bulunuyor. Dokunmatik düğmeleri sevmeyenler için güzel bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

    Skoda'dan 25 bin euro'luk elektrikli SUV: Skoda Epiq Tam Boyutta Gör
    Skoda ayrıca Epiq'in en yeni bağlantılı özelliklerin yanı sıra mobil bir dijital anahtarla da geleceğini doğruladı. Son olarak, araçta çift yönlü şarj desteğinin olduğunu da belirtelim. Dolayısıyla başka araçları ve elektrikli aletleri besleyebilmek mümkün olacak.

    Skoda Epiq'in üretimi, kardeşi VW ID.2 ve Cupra Raval ile beraber, VW Grubu'nun İspanya'nın Pamplona kentindeki fabrikasında gerçekleştirilecek. 

    Skoda, geleceğinin elektriklide olduğunu belirterek önümüzdeki yıllarda elektrikli mobiliteye 5,6 milyar Euro yatırım yapma kararlılığını sürdüreceğini belirtti. Şirket, 2026 sonuna kadar en az 6 elektrikli modeli piyasaya sürecek. Bununla birlikte Skoda, yüksek verimli içten yanmalı motor, yarı hibrit ve plug-in hibrit seçenekleri de dahil olmak üzere diğer güç aktarma organlarının geliştirilmesini de ihmal etmiyor. Bu bağlamda Skoda CEO'su, müşterileri tercih ettiği sürece içten yanmalı motorlu modeller sunmaya devam edeceklerini söyledi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ameliyat dikiş ipi içerde kalırsa ne olur bilgisayar açılırken kapanıyor tekrar açılıyor en iyi tester parfüm sitesi tinder ilk mesaj param/moneypay dolandırıcılığı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M13
    Samsung Galaxy M13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI THIN GF63 12UC-877XTR
    MSI THIN GF63 12UC-877XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız