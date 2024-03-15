Skoda'dan 25 bin euro'luk elektrikli SUV: Skoda Epiq

- Volkswagen ID.2 ile aynı platforma sahip olacak
- Küçük boyutlarına rağmen geniş bagaj hacmi sunacak
- Yorumlar
Volkswagen ID.2 ile aynı platforma sahip olacak
Yarı kompakt SUV, VW ID.2 ile aynı platforma sahip olacak. Otomobilin 400 km'nin üzerinde menzile sahip olacağı belirtildi.4,1 m uzunluğundaki otomobil, Skoda Fabia'dan çok az büyük gövdeye sahip olacak.
İlginç tasarımlı dikey hava girişi ve LED far tasarımıyla dikkat çeken Skoda Epiq, yeni Modern Solid tasarım diline sahip. Otomobil genel olarak, 2022'de gösterilen Skoda Vision 7S konseptinin tasarım çizgilerini taşıyor.
Küçük boyutlarına rağmen geniş bagaj hacmi sunacak
Kompakt boyutlarına rağmen Skoda, Epiq'in 490 lt'lik geniş bagaj hacmi sunacağını söylüyor. İç mekanda ise büyük merkezi bilgi eğlence ekranı ve küçük gösterge paneli dikkat çekiyor. Aynı zamanda iki kollu direksiyon ve ince klima havalandırmaları da dikkat çeken diğer detaylar. Araçta ekranın altında bazı işlevler için atanmış fiziksel tuşlar da bulunuyor. Dokunmatik düğmeleri sevmeyenler için güzel bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.
Skoda Epiq'in üretimi, kardeşi VW ID.2 ve Cupra Raval ile beraber, VW Grubu'nun İspanya'nın Pamplona kentindeki fabrikasında gerçekleştirilecek.
Skoda, geleceğinin elektriklide olduğunu belirterek önümüzdeki yıllarda elektrikli mobiliteye 5,6 milyar Euro yatırım yapma kararlılığını sürdüreceğini belirtti. Şirket, 2026 sonuna kadar en az 6 elektrikli modeli piyasaya sürecek. Bununla birlikte Skoda, yüksek verimli içten yanmalı motor, yarı hibrit ve plug-in hibrit seçenekleri de dahil olmak üzere diğer güç aktarma organlarının geliştirilmesini de ihmal etmiyor. Bu bağlamda Skoda CEO'su, müşterileri tercih ettiği sürece içten yanmalı motorlu modeller sunmaya devam edeceklerini söyledi.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.