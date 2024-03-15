Skoda'dan 25 bin euro'luk elektrikli SUV: Skoda Epiq

Tam Boyutta Gör Skoda, Epiq isimli yeni uygun fiyatlı elektrikli SUV'sinin ön gösterimini yaptı. 2025 yılında piyasaya çıkacak otomobil, 25 bin euro başlangıç fiyatına sahip olacak.

Volkswagen ID.2 ile aynı platforma sahip olacak

Yarı kompakt SUV, VW ID.2 ile aynı platforma sahip olacak. Otomobilin 400 km'nin üzerinde menzile sahip olacağı belirtildi.4,1 m uzunluğundaki otomobil, Skoda Fabia'dan çok az büyük gövdeye sahip olacak.

İlginç tasarımlı dikey hava girişi ve LED far tasarımıyla dikkat çeken Skoda Epiq, yeni Modern Solid tasarım diline sahip. Otomobil genel olarak, 2022'de gösterilen Skoda Vision 7S konseptinin tasarım çizgilerini taşıyor.

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Küçük boyutlarına rağmen geniş bagaj hacmi sunacak

Kompakt boyutlarına rağmen Skoda, Epiq'in 490 lt'lik geniş bagaj hacmi sunacağını söylüyor. İç mekanda ise büyük merkezi bilgi eğlence ekranı ve küçük gösterge paneli dikkat çekiyor. Aynı zamanda iki kollu direksiyon ve ince klima havalandırmaları da dikkat çeken diğer detaylar. Araçta ekranın altında bazı işlevler için atanmış fiziksel tuşlar da bulunuyor. Dokunmatik düğmeleri sevmeyenler için güzel bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Skoda ayrıca Epiq'in en yeni bağlantılı özelliklerin yanı sıra mobil bir dijital anahtarla da geleceğini doğruladı. Son olarak, araçta çift yönlü şarj desteğinin olduğunu da belirtelim. Dolayısıyla başka araçları ve elektrikli aletleri besleyebilmek mümkün olacak.

Skoda Epiq'in üretimi, kardeşi VW ID.2 ve Cupra Raval ile beraber, VW Grubu'nun İspanya'nın Pamplona kentindeki fabrikasında gerçekleştirilecek.

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Skoda, geleceğinin elektriklide olduğunu belirterek önümüzdeki yıllarda elektrikli mobiliteye 5,6 milyar Euro yatırım yapma kararlılığını sürdüreceğini belirtti. Şirket, 2026 sonuna kadar en az 6 elektrikli modeli piyasaya sürecek. Bununla birlikte Skoda, yüksek verimli içten yanmalı motor, yarı hibrit ve plug-in hibrit seçenekleri de dahil olmak üzere diğer güç aktarma organlarının geliştirilmesini de ihmal etmiyor. Bu bağlamda Skoda CEO'su, müşterileri tercih ettiği sürece içten yanmalı motorlu modeller sunmaya devam edeceklerini söyledi.

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Skoda'dan 25 bin euro'luk elektrikli SUV: Skoda Epiq