TEMSA, Fuso Canter'in elektrikli versiyonunu Türkiye'de satışa sunacak

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl yenilenen yüzüyle dikkatleri üzerine çeken Fuso Canter ailesinin yeni elektrikli üyesi Fuso eCanter’in Türkiye’deki satış ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin imza töreni TEMSA’nın İstanbul Altunizade merkezinde gerçekleştirildi.

Daimler Truck Asya Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Deuschle ve TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu arasında imzalanan lisans anlaşması kapsamında, Fuso eCanter’in Türkiye’deki satış ve pazarlama faaliyetleri TEMSA tarafından yürütülecek. İlk aşamada 2 farklı modelde müşterilerin beğenisine sunulacak Fuso eCanter’in, 2024 yılının başından itibaren yurt içinde satışa sunulması planlanıyor.

Bugün itibarıyla, Fuso Canter’in kamyon ve kamyonet segmentlerinde toplam 8 farklı modeli bulunuyor. Fuso eCanter’in de ürün gamına dahil olmasıyla birlikte model sayısı da 10’a ulaşacak.

"Büyüme adımlarımıza bir yenisini ekliyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, sürdürülebilirlik konusunun TEMSA’nın gelecek vizyonunun en önemli unsuru olduğunun altını çizerken, “Bugün itibarıyla otobüs segmentimizde, hem model sayısı hem de teknolojik yetkinlik anlamında dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alıyoruz. Elektrifikasyon ve alternatif yakıtlı araçlar alanındaki tecrübemizi, şimdi de Fuso ile birlikte hafif kamyon segmentine taşımaktan dolayı çok mutluyuz.

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Bundan yaklaşık bir yıl önce yenilenen Fuso Canter araçlarımızın Türkiye’deki lansmanını yapmıştık. Şimdi de Fuso eCanter ile, hafif kamyon alanındaki büyüme adımlarımıza bir yenisini ekliyoruz. Fuso Canter araçlarımızla, uzun yıllar boyunca müşterilerimize taşıma kapasitesi ve yakıt tasarrufu anlamında büyük avantajlar sağladık. Şimdi de, sektörümüzün ve şehirlerimizin yeşil dönüşümüne büyük katkıda bulunacak Fuso eCanter ile müşterilerimizin sahip olma maliyetini ciddi şekilde düşürerek, onlara yeni bir maliyet avantajı imkanı sunacağız” dedi.

Yeni nesil Fuso eCanter, 2.500 ila 4.750 milimetre arasında altı dingil mesafesi ve 4.25 ila 8.55 ton arasında toplam yüklü araç ağırlığı seçeneğine sahip. Şasinin yük kapasitesi 5 tona kadar. 110 kW (toplam yüklü araç ağırlığı 4,25 ve 6 ton olan modeller) veya 129 kW’lik (toplam yüklü araç ağırlığı 7,49 ve 8,55 ton olan modeller) elektrik motorundan güç alıyor. Bu motor 430 Nm torka ve optimize edilmiş aktarma organlarına sahip. Son hız ise elektronik olarak 89 km/s ile sınırlandırılmış.

eCanter'da S, M ve L olmak üzere üç farklı batarya paketi seçeneği bulunuyor. Lityum demir fosfat kimyasına sahip bu bataryalardan ilki 41 kWsa nominal kapasite ile 70 km'ye kadar menzil sunuyor. 83 kWsa batarya ile bu değer 140 km'ye kadar çıkarken, en tepede yer alan 124 kWsa'lik batarya ile 200 kilometreye kadar ulaşıyor. DC şarj ile en büyük bataryayı 39 dakikada %20-80 arası doluma ulaştırmak mümkün. AC (11 ve 220 kW) şarj söz konusu olduğunda ise bu süre batarya seçeneğine göre 4 ila 6 saat sürüyor.

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Fuso Canter'in elektrikli versiyonu Türkiye'de satışa sunulacak