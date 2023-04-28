USB-C'li EarPods geliyor: iPhone 15 ile çıkacak

USB-C'li Earpods seri üretimde
iPhone 15, USB-C portuna sahip olacağından yeni EarPods kulaklık, bir adaptör gerekmeden doğrudan telefona takılabilecek. Markanın kablolu kulaklıkları şu anda Lightning konnektörü ve 3.5mm kulaklık jakı ile sunuluyor. 3.5mm kulaklık jaklı EarPods ile Lightning konnektörlü EarPods’un fiyatı 429 TL.
iPhone 15 ile çıkacak
2016’da kablosuz kulaklık AirPods’un çıkmasının, iPhone’lardan da kulaklık girişi kaldırılmasının ardından EarPods yavaş yavaş popülerliğini kaybetti ancak kullanıcılar için daha uygun fiyatlı (en azından yurt dışında) seçenek olmaya devam ediyor. Yeni EarPods kulaklık, muhtemelen iPhone 15 serisinin çıkışıyla birlikte bulunabilir olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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