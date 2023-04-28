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    USB-C'li EarPods geliyor: iPhone 15 ile çıkacak

    iPhone 15 serisinin Lightning yerine USB-C ile gelmesi bekleniyor. Apple'ın yeni iPhone'larla birlikte EarPods kulaklık bağlantısını USB-C'ye çevireceği söyleniyor.
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    usb-c earpods seri üretimde Tam Boyutta Gör
    Eylül ayında tanıtılacak iPhone 15 serisinin (iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max) Lightning yerine USB-C portuna sahip olması beklenirken, birkaç Apple aksesuarı da USB-C’ye geçecek. Örneğin; ikonik kablolu kulaklık EarPods, USB-C bağlantı noktasına sahip olacak. Hatta USB-C’li EarPods’un seri üretimde olduğu söyleniyor.

    USB-C'li Earpods seri üretimde

    iPhone 15, USB-C portuna sahip olacağından yeni EarPods kulaklık, bir adaptör gerekmeden doğrudan telefona takılabilecek. Markanın kablolu kulaklıkları şu anda Lightning konnektörü ve 3.5mm kulaklık jakı ile sunuluyor. 3.5mm kulaklık jaklı EarPods ile Lightning konnektörlü EarPods’un fiyatı 429 TL.

    iPhone 15 ile çıkacak

    2016’da kablosuz kulaklık AirPods’un çıkmasının, iPhone’lardan da kulaklık girişi kaldırılmasının ardından EarPods yavaş yavaş popülerliğini kaybetti ancak kullanıcılar için daha uygun fiyatlı (en azından yurt dışında) seçenek olmaya devam ediyor. Yeni EarPods kulaklık, muhtemelen iPhone 15 serisinin çıkışıyla birlikte bulunabilir olacak.

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