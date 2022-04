Near ekosistemi stabil kripto para çıkarıyor

Tam Boyutta Gör

Kripto para piyasasının ilk stabil parası olma ünvanına sahip USDT çeşitli manipülasyon soruşturmalarına konu olunca önemli blok zincirleri kendi stabil paraları için düğmeye bastı. Binance USD, Terra USD, TRON USDD gibi hamlelerden sonra Near platformu da harekete geçti.

USN coin tanıtıldı

2018 yılında hayata geçirilen Near protokolü Ethereum ağına daha hızlı ve daha düşük ücretli transferler ile alternatif olmayı planlayan bir Katman 1 protokolü olarak dikkat çekiyor. Belirli şartlar karşılandığında otomatik harekete geçen programlar ile dikkat çeken Near protokolü 350 milyon dolarlık yatırım almıştı.

Bir süredir kendi stabil parası için çalışmalar yapan Near bu hafta ana blok zinciri ağını devreye aldı. USN olarak tanımlanan kripto para 1 dolar karşılığında alınıp-satılacak. Bununla birlikte her USN karşılığı 1 dolar saklanmıyor. Tron USDD parasından hatırlayacağımız üzere her zaman 1 USN birimi 1 dolarlık Near varlığına karşılık olarak algoritmalar tarafından dengelenecek. Bu sistem zaman zaman arbitraj imkânı da sunacak.

Decentral Bank adındaki merkeziyetsiz girişim tarafından kontrol edilecek USN para birimi havuza yatırılan Near miktarı ile doğrudan ilgili olacak. Girişimin elinde tuttuğu Near birikimleri yıllık yüzde 11 getiri sunarken bunun 10 birimlik kısmı Near havuzuna birikim yapan kullanıcılara yüzde 10 oranında yıllık USN ödül vermek için kullanılacak. İlk birikim yapanlar yüzde 20 civarı bir ekstra kazanacak. Near birikim yüzdesi ve paraların o anki piyasa değerleri USN ödül yüzdesini belirleyecek. Kısa süre içerisinde USN parasının borsalarda listelenmesi bekleniyor.



