Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Near ekosistemi stabil kripto para çıkarıyor

    Kripto para dünyasının önemli bir ekosistemi haline gelen Near kendi kripto parasını çıkarmaya hazır. USN kripto parası arbitraj arayanlara fırsatlar sunacak ve Near tutanlara dağıtılacak. 
    Oy Ver

    USN
    Tam Boyutta Gör

    Kripto para piyasasının ilk stabil parası olma ünvanına sahip USDT çeşitli manipülasyon soruşturmalarına konu olunca önemli blok zincirleri kendi stabil paraları için düğmeye bastı. Binance USD, Terra USD, TRON USDD gibi hamlelerden sonra Near platformu da harekete geçti. 

    USN coin tanıtıldı

    2018 yılında hayata geçirilen Near protokolü Ethereum ağına daha hızlı ve daha düşük ücretli transferler ile alternatif olmayı planlayan bir Katman 1 protokolü olarak dikkat çekiyor. Belirli şartlar karşılandığında otomatik harekete geçen programlar ile dikkat çeken Near protokolü 350 milyon dolarlık yatırım almıştı. 

    Bir süredir kendi stabil parası için çalışmalar yapan Near bu hafta ana blok zinciri ağını devreye aldı. USN olarak tanımlanan kripto para 1 dolar karşılığında alınıp-satılacak. Bununla birlikte her USN karşılığı 1 dolar saklanmıyor. Tron USDD parasından hatırlayacağımız üzere her zaman 1 USN birimi 1 dolarlık Near varlığına karşılık olarak algoritmalar tarafından dengelenecek. Bu sistem zaman zaman arbitraj imkânı da sunacak. 

    Decentral Bank adındaki merkeziyetsiz girişim tarafından kontrol edilecek USN para birimi havuza yatırılan Near miktarı ile doğrudan ilgili olacak. Girişimin elinde tuttuğu Near birikimleri yıllık yüzde 11 getiri sunarken bunun 10 birimlik kısmı Near havuzuna birikim yapan kullanıcılara yüzde 10 oranında yıllık USN ödül vermek için kullanılacak. İlk birikim yapanlar yüzde 20 civarı bir ekstra kazanacak. Near birikim yüzdesi ve paraların o anki piyasa değerleri USN ödül yüzdesini belirleyecek. Kısa süre içerisinde USN parasının borsalarda listelenmesi bekleniyor. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    marto1 2 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

    Profil resmi
    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

    Profil resmi
    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

    Profil resmi
    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 9
    Huawei Nova 9
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız