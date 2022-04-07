Ethereum rakibi NEAR, 350 milyon dolar yatırım aldı

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Ethereum ağının yüksek aktarım ücretleri ve yoğunluğun alternatiflerin hızlı bir şekilde ortaya çıkmasına neden oldu. Bunlardan birisi olan NEAR yüksek potansiyeli sayesinde ardı ardına yatırım alıyor.

NEAR protokolü nedir?

2018 yılında kurulan NEAR protokolü yüksek hızda transfere imkân tanıyan akıllı kontratlar, uygulamalar ve belirli şartlar karşılandığında otomatik olarak harekete geçen programlar ile Ethereum’a rakip olmayı amaçlıyor.

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Bu potansiyeli NEAR protokolünün dikkat çekmesini sağladı. 2020 yılında 21.6 milyon dolar yatırım alan protokol bu yılın başlarında da 150 milyon dolar yatırım almıştı. Aradan fazla bir zaman geçmeden 350 milyon dolarlık daha yatırım geldi.

Tiger Global liderliğinde FTX Ventures, Dragonfly Capital gibi devlerden oluşan yatırım grubu ekosistemin büyük bir gelecek vadettiğini belirtiyor. Ekosistem yakın zamanda 800 milyon dolarlık bir geliştirici fonunu hayata geçirmişti. NEAR kripto parası bu haberlerin ardından 18$ seviyesini gördü ve 11 milyar dolardan fazla Pazar değerine ulaştı.



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