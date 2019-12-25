Uygun fiyatlı bilgisayarların yolunu açan Chuck Peddle hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde sosyal ağ platformlarının babası sayılan Randy Suess’in vefatının ardından uygun fiyatlı bilgisayarların ve masa üstü konsolların yolunu açtığına inanılan Chuck Peddle da hayata gözlerini yumdu.

Chuck Peddle kimdir?

Yetenekli bir yonga tasarımcısı olan Chuck Peddle 70’li yıllarda Motorola bünyesinde işlemci geliştiriyordu. Motorola 6800 işlemcisinin 300$ fiyatıyla hayal kırıklığı yaratması sonrasında Peddle daha düşük maliyetli işlemciler geliştirilmesi fikrini ortaya koydu.

Ne var ki Motorola bu tarz düşük maliyetli işlemcilerin amiral gemisi satışlarını baltalayacağını düşünerek Peddle’ı reddetti. Peddle ise bilgisayar dünyasına yön verecek önemli kararını bunun üzerine aldı. Kendisi ve 6 arkadaşı MOS Technology firmasına transfer oldu.

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MOS firmasında Peddle hayalindeki ucuz işlemci projesini faaliyete geçirdi. Sadece 25$ fiyat etiketine sahip 6502 işlemcisi çok tutuldu ve 1975 yılında ilk dalga ev bilgisayarları sayılan Apple II modelinde kendisine yer buldu.

Motorola ise işlemcide kullanılan teknolojilerin kendisine ait olduğunu iddia ederek satışların durdurulması için dava açtı. 1976 yılında MOS ve Motorola uzlaşarak problemi ortadan kaldırdı.

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Commodore ise yükselen bu potansiyeli fark ederek aynı yıl MOS firmasını bünyesine kattı. Chuck Peddle firmanın baş mühendisi görevine gelerek 6502 çekirdeklerinden yeni bir varyasyon geliştirdi. Bu işlemciyi kullanan Commodore PET bilgisayarı 495$ fiyat etiketi ile bilgisayar dünyasında fırtınalar estirdi.

Peddle’ın çekirdek tasarımları sonrasında Atari 2600 ve NES gibi popüler konsollarda kendisine yer buldu. Peddle 1980 yılında Sirius Systems firmasına geçerek burada da taşınabilir depolama konseptinin doğuşuna zemin hazırlayan çıkarılabilir sabit sürücüler konusunda da önemli çalışmalar yaptı. Chuck Peddle geçtiğimiz hafta pankreas kanserinden 82 yaşında hayata veda etti.

https://www.engadget.com/2019/12/25/chuck-peddle-cpu-pioneer-dies/