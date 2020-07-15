Uygun fiyatlı Mi True Wireless Earphones 2 Basic kablosuz kulaklıklar karşınızda

Tam kablosuz kulaklık sınıfının olgunlaşmaya başlaması ile birlikte Xiaomi da gerek kendisi gerekse de Redmi alt markası üzerinden sınıfı adeta ürün yağmuruna tuttu. Bu hafta bir model daha geldi.

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Mi True Wireless Earphones 2 Basic özellikleri ve fiyatı

Mi True Wireless Earphones 2 Basic tam kablosuz kulaklık modeli uygun fiyat ve iyi performansa odaklanıyor. 14.2mm ses sürücüleri kaliteyi arttırırken çift mikrofon ile de çevresel gürültü engelleme yapılıyor.

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Bluetooth 5.0 yongası kullanan ürün otomatik olarak eşleşme, otomatik olarak bağlanma ve kulaktan çıkarıldığında müziği duraklatma şeklinde avantajlara sahip. Dış kısım ise dokunmatik kontrollere imkan tanıyor.

Kulaklık modeli tek şarjla 5 saate kadar kullanılabiliyor. Şarjlı kılıf ile birlikte 15 saat daha kullanım süresi kazanıyor. Kılıf USB Tip-C üzerinden şarj ediliyor. Mi True Wireless Earphones 2 Basic için 40 Avro fiyat etiketi belirlenmiş ancak kısa bir süre için 5 Avro indirim yapılacak.

https://www.gizmochina.com/2020/07/15/mi-tv-stick-mi-curved-gaming-monitor-34-and-mi-true-wireless-earphones-2-basic-announced/

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