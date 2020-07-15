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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatlı Mi True Wireless Earphones 2 Basic kablosuz kulaklıklar karşınızda

    Mi True Wireless Earphones 2 Basic tam kablosuz kulaklıklar 14.2mm ses sürücüleri, dokunatik dış kısım, Bluetooth 5.0 bağlantı, çevresel gürültü engelleme gibi özelliklerle geliyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 39 dk.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Uygun fiyatlı Mi True Wireless Earphones 2 Basic kablosuz kulaklıklar karşınızda

    Tam kablosuz kulaklık sınıfının olgunlaşmaya başlaması ile birlikte Xiaomi da gerek kendisi gerekse de Redmi alt markası üzerinden sınıfı adeta ürün yağmuruna tuttu. Bu hafta bir model daha geldi.

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    Mi True Wireless Earphones 2 Basic özellikleri ve fiyatı

    Mi True Wireless Earphones 2 Basic tam kablosuz kulaklık modeli uygun fiyat ve iyi performansa odaklanıyor. 14.2mm ses sürücüleri kaliteyi arttırırken çift mikrofon ile de çevresel gürültü engelleme yapılıyor.

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    Bluetooth 5.0 yongası kullanan ürün otomatik olarak eşleşme, otomatik olarak bağlanma ve kulaktan çıkarıldığında müziği duraklatma şeklinde avantajlara sahip. Dış kısım ise dokunmatik kontrollere imkan tanıyor.

    Kulaklık modeli tek şarjla 5 saate kadar kullanılabiliyor. Şarjlı kılıf ile birlikte 15 saat daha kullanım süresi kazanıyor. Kılıf USB Tip-C üzerinden şarj ediliyor. Mi True Wireless Earphones 2 Basic için 40 Avro fiyat etiketi belirlenmiş ancak kısa bir süre için 5 Avro indirim yapılacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/15/mi-tv-stick-mi-curved-gaming-monitor-34-and-mi-true-wireless-earphones-2-basic-announced/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    maximus8282 (maximus ) 1 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    5 değil 35 euro olacak, her zamanki gibi yanlış ve eksik çevrilmiş.

    The TWS earbuds are priced at €39.99 but will sell for €34.99 for a limited time. The sale begins on July 20.
    5 değil 35 euro olacak, her zamanki gibi yanlış ve eksik çevrilmiş. The TWS earbuds are priced at €39.99 but will sell for €34.99 for a limited time. The...
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    IceRulez (Osman R.F) 1 sa. maximus8282
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    ekrem71 (ekrem ekrem) 39 dk. maximus8282
    5 Avro indirim yapılacak. indirim kelimesi çıkmamış. teşekkürler
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    hobametin (Metin KAHRAMAN) 1 sa.
    iphone un kablolu kulaklığındaki gibi bir telefon görüşmesi kalitesi veren kablosuz kulaklık bulsam alacağım. ama daha yanına yaklaşan çıkmadı. buda airpods pro dahil. hala sesler uzaktan geliyor gibi.
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    deoks 2 sa.
    Bu Çinliler niye hep apple çakması ürünler yapıyor?
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    Holk (Holk Holk) 1 sa. deoks
    Yazılımlarıda hep Apple çakması. MIUI örnek.
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    IceRulez (Osman R.F) 2 sa.
    Kısa bir süre 5 euro dan mı satılacak yanlış mı okuyorum ?
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    ozkan_mee (Özkan Memişoğlu) 1 sa. IceRulez
    bende nerden alacağımızı merak ediyorum :D
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    maximus8282 (maximus ) 1 sa. IceRulez
    5 değil 35 euro olacak, her zamanki gibi yanlış ve eksik çevrilmiş.

    The TWS earbuds are priced at €39.99 but will sell for €34.99 for a limited time. The sale begins on July 20.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    kojiro (Hyuga Kojiro) 36 dk. IceRulez
    Epic Games'ten sonraki en iyi indirim olurdu öyle olsa. Yalnız değişik bir satış stratejisi. "Bakın sonradan pahalanacak haa, hemen alın. Çabuk!" diye baskı yapıyor.
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