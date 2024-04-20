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    100 dolara, 5G, 6 GB RAM ve Cortex-A76 çekirdekli işlemci sunan telefon tanıtıldı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Umidigi, oldukça ucuz akıllı telefonu Umidigi G9 5G'yi tanıttı. 100 dolar fiyat etiketine sahip olan 5G destekli telefon, fiyatına göre sunduklarıyla rakipsiz.
    Uygun fiyatlı Umidigi G9 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Çinli akıllı telefon üreticisi Umidigi, Hong Kong'daki Global Sources Mobile Electronics fuarında oldukça ucuz akıllı telefonu Umidigi G9 5G'yi tanıttı. 100 dolar fiyat etiketine sahip olan 5G destekli telefon, fiyatına göre sunduklarıyla rakipsiz.

    Umidigi G9 5G özellikleri

    Telefon, giriş seviyesi telefonlarda sıklıkla karşımıza çıkan Unisoc'un T765 çipsetiyle geliyor. İki adet 2.3 GHz hızında çalışan Cortex-A76 çekirdeğine ve 6 adet 2.1 Ghz hızında Cortex-A55 çekirdeğine sahip işlemci, bu fiyat aralığında görmeye alışık olmadığımız işlem gücüne sahip.

    Umidigi G9 5G, RAM ve depolama tarafında da fiyatının ötesinde rakamlara sahip. 6GB RAM ve 128GB depolamayla birçok kullanıcıyı tatmin edecektir.

    Uygun fiyatlı Umidigi G9 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    6.75 inç büyüklüğünde, 90 Hz LCD ekran ile gelen cihaz, 50 MP ana kamera, 2 MP makro, 2 MP derinlik sensörü ve 8 MP ön kameraya sahip. Telefonun bataryası ise 5000 mAh kapasitesinde.

    Teknolojinin gelişimiyle birlikte, birkaç sene evvel üst seviye telefonlarda bulunan özelliklerin daha alt seviyeye indiğini görüyoruz. Umidigi G9 5G, de bu duruma iyi bir örnek oluşturuyor. Umudigi telefonlar ülkemizde satılmasa da, gelecekte çok daha iyi özelliklere sahip uygun fiyatlı seçeneklerin yaygınlaşacağını göstermesi açısından önemli.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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