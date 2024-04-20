100 dolara, 5G, 6 GB RAM ve Cortex-A76 çekirdekli işlemci sunan telefon tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Umidigi, Hong Kong'daki Global Sources Mobile Electronics fuarında oldukça ucuz akıllı telefonu Umidigi G9 5G'yi tanıttı. 100 dolar fiyat etiketine sahip olan 5G destekli telefon, fiyatına göre sunduklarıyla rakipsiz.

Umidigi G9 5G özellikleri

Telefon, giriş seviyesi telefonlarda sıklıkla karşımıza çıkan Unisoc'un T765 çipsetiyle geliyor. İki adet 2.3 GHz hızında çalışan Cortex-A76 çekirdeğine ve 6 adet 2.1 Ghz hızında Cortex-A55 çekirdeğine sahip işlemci, bu fiyat aralığında görmeye alışık olmadığımız işlem gücüne sahip.

Umidigi G9 5G, RAM ve depolama tarafında da fiyatının ötesinde rakamlara sahip. 6GB RAM ve 128GB depolamayla birçok kullanıcıyı tatmin edecektir.

Tam Boyutta Gör 6.75 inç büyüklüğünde, 90 Hz LCD ekran ile gelen cihaz, 50 MP ana kamera, 2 MP makro, 2 MP derinlik sensörü ve 8 MP ön kameraya sahip. Telefonun bataryası ise 5000 mAh kapasitesinde.

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Teknolojinin gelişimiyle birlikte, birkaç sene evvel üst seviye telefonlarda bulunan özelliklerin daha alt seviyeye indiğini görüyoruz. Umidigi G9 5G, de bu duruma iyi bir örnek oluşturuyor. Umudigi telefonlar ülkemizde satılmasa da, gelecekte çok daha iyi özelliklere sahip uygun fiyatlı seçeneklerin yaygınlaşacağını göstermesi açısından önemli.

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Uygun fiyatlı Umidigi G9 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı