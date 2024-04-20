100 dolara, 5G, 6 GB RAM ve Cortex-A76 çekirdekli işlemci sunan telefon tanıtıldı

Umidigi G9 5G özellikleri
Telefon, giriş seviyesi telefonlarda sıklıkla karşımıza çıkan Unisoc'un T765 çipsetiyle geliyor. İki adet 2.3 GHz hızında çalışan Cortex-A76 çekirdeğine ve 6 adet 2.1 Ghz hızında Cortex-A55 çekirdeğine sahip işlemci, bu fiyat aralığında görmeye alışık olmadığımız işlem gücüne sahip.
Umidigi G9 5G, RAM ve depolama tarafında da fiyatının ötesinde rakamlara sahip. 6GB RAM ve 128GB depolamayla birçok kullanıcıyı tatmin edecektir.
Teknolojinin gelişimiyle birlikte, birkaç sene evvel üst seviye telefonlarda bulunan özelliklerin daha alt seviyeye indiğini görüyoruz. Umidigi G9 5G, de bu duruma iyi bir örnek oluşturuyor. Umudigi telefonlar ülkemizde satılmasa da, gelecekte çok daha iyi özelliklere sahip uygun fiyatlı seçeneklerin yaygınlaşacağını göstermesi açısından önemli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)