Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy telefon kullanıcıları, en son güncellemelerden şikayetçi. Nisan 2024 güvenlik yamasını yükledikten sonra telefonlarının ekranında yeşil ya da pembe çizgi belirdiğini söyleyen çok sayıda kullanıcı var.

One UI 6.0 güncellemesinde yeni sorun: Ekran Yanması 4 ay önce eklendi

Hangi modellerde görülüyor, neden ortaya çıktı?

Bu sorun birkaç telefon veya modelle sınırlı değil, oldukça yaygın görünüyor. Sorun şu ana kadar Galaxy A73, Galaxy M21, Galaxy M52 5G, Galaxy S21 serisi, Galaxy S21 FE, Galaxy S22 serisi ve Galaxy Z Flip 3 modellerinde görüldü. Bazı kullanıcılar Nisan 2024 güvenlik güncellemesinden sonra, bazıları da One UI 6.0’ı yükledikten sonra sorunu yaşıyor.

Kullanıcılar video kaydetmeye başladı

Sorun, genelde yazılım güncellemesi yüklendikten sonra ortaya çıkıyor. Kullanıcıların telefonlarına yeni yazılım güncellemesi yüklerken video kaydetmeye başladığı bile söyleniyor. Kullanıcılar, sorunun fiziksel hasardan kaynaklanmadığını kanıtlamak için videoyu satış sonrası hizmet mağazalarına göndermeyi düşünüyor.

Sorun ister OLED panelin kendisinden, ister ekran kablosundan, ister yazılım güncelleme sistemindeki bir aksaklıktan kaynaklansın, Samsung’un tüketicilerin güvenini kazanmak için bir an önce bu sorunla ilgili bir açıklama yapması gerekiyor.

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Samsung telefonlarda yeşil çizgi sorunu geri döndü