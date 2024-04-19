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    Anlık Bildirim

    Samsung telefonlarda yeşil çizgi sorunu geri döndü

    Bazı Samsung telefon kullanıcıları, yazılım güncellemesini yükledikten sonra ekran sorunlarından şikayet etmeye başladı. Ekranda kalıcı yeşil çizgi oluştuğuna dair çok sayıda şikayet var.
    samsung galaxy telefonlar ekranda yeşil çizgi sorunu Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy telefon kullanıcıları, en son güncellemelerden şikayetçi. Nisan 2024 güvenlik yamasını yükledikten sonra telefonlarının ekranında yeşil ya da pembe çizgi belirdiğini söyleyen çok sayıda kullanıcı var.

    Hangi modellerde görülüyor, neden ortaya çıktı?

    Bu sorun birkaç telefon veya modelle sınırlı değil, oldukça yaygın görünüyor. Sorun şu ana kadar Galaxy A73, Galaxy M21, Galaxy M52 5G, Galaxy S21 serisi, Galaxy S21 FE, Galaxy S22 serisi ve Galaxy Z Flip 3 modellerinde görüldü. Bazı kullanıcılar Nisan 2024 güvenlik güncellemesinden sonra, bazıları da One UI 6.0’ı yükledikten sonra sorunu yaşıyor.

    Kullanıcılar video kaydetmeye başladı

    Sorun, genelde yazılım güncellemesi yüklendikten sonra ortaya çıkıyor. Kullanıcıların telefonlarına yeni yazılım güncellemesi yüklerken video kaydetmeye başladığı bile söyleniyor. Kullanıcılar, sorunun fiziksel hasardan kaynaklanmadığını kanıtlamak için videoyu satış sonrası hizmet mağazalarına göndermeyi düşünüyor.

    Sorun ister OLED panelin kendisinden, ister ekran kablosundan, ister yazılım güncelleme sistemindeki bir aksaklıktan kaynaklansın, Samsung’un tüketicilerin güvenini kazanmak için bir an önce bu sorunla ilgili bir açıklama yapması gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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