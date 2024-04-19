Samsung telefonlarda yeşil çizgi sorunu geri döndü

Hangi modellerde görülüyor, neden ortaya çıktı?
Bu sorun birkaç telefon veya modelle sınırlı değil, oldukça yaygın görünüyor. Sorun şu ana kadar Galaxy A73, Galaxy M21, Galaxy M52 5G, Galaxy S21 serisi, Galaxy S21 FE, Galaxy S22 serisi ve Galaxy Z Flip 3 modellerinde görüldü. Bazı kullanıcılar Nisan 2024 güvenlik güncellemesinden sonra, bazıları da One UI 6.0’ı yükledikten sonra sorunu yaşıyor.
Kullanıcılar video kaydetmeye başladı
Sorun, genelde yazılım güncellemesi yüklendikten sonra ortaya çıkıyor. Kullanıcıların telefonlarına yeni yazılım güncellemesi yüklerken video kaydetmeye başladığı bile söyleniyor. Kullanıcılar, sorunun fiziksel hasardan kaynaklanmadığını kanıtlamak için videoyu satış sonrası hizmet mağazalarına göndermeyi düşünüyor.
Sorun ister OLED panelin kendisinden, ister ekran kablosundan, ister yazılım güncelleme sistemindeki bir aksaklıktan kaynaklansın, Samsung’un tüketicilerin güvenini kazanmak için bir an önce bu sorunla ilgili bir açıklama yapması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)