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    En iyi halı & koltuk yıkama makinesi tavsiyeleri (2024)

    Elle koltuk ve halı temizleme zahmetine son! Halılarınızı ve oturma gruplarınızı ilk günkü gibi yapacak en iyi halı & koltuk yıkama makinesi önerileri burada.   

    Evinizde çok fazla halı varsa, üstüne üstlük küçük çocuğunuzla birlikte evcil hayvanınız da varsa, temizlik için sadece süpürmek yeterli olmayacaktır. Kirli bir halı, küf, toz, alerjenler, evcil hayvan tüyleri ve halı liflerine yapışan başka maddeler gibi kirleticilerin üreme alanı haline gelerek sağlık açısından tehlike oluşturur. Aynı şekilde koltuklar da düzenli temizlenmediğinde sağlık sorunları oluşturur. Bu durumda en iyi halı yıkama makinesi hayat kurtarıcıdır. Profesyonel halı yıkama makinesi kiralamayı düşünebilirsiniz ancak bu, maliyetli bir seçenektir. Ev için en iyi seçenek, evcil hayvan tüylerini, kokuları ve vücut sıvılarını yok edebilen ve derinlemesine temizlikte harika olan en iyi halı temizleyicilerinden birini satın almaktır. Yani, ister içecek lekesi ister evcil hayvan pislikleri olsun, temizlik rutininize ekleyebileceğiniz en iyi koltuk halı temizleme makineleri burada.

    En iyi halı yıkama makineleri 💦
    Marka/Model 🫧 Fiyat 🏷️
    Kiwi KCC-4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL
    Bissell SpotClean Pro Halı Koltuk Yıkama Makinesi 12.099 TL
    Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 6.900 TL
    Fantom Robotix Su Filtreli Halı Yıkama Robotu 6.499 TL
    Bissell 37252 SpotClean Pet Pro Plus 12.999 TL
    Karcher Se 4001 Halı Koltuk Yıkama Makinesi 14.039 TL
    Fakir Deluxe S9800 Enerji Tasarruflu Inox Halı Yıkama Makinesi 10.091 TL
    Profilo Psv762Sp Aquapro Plus Halı Yıkama Makinesi 25.760 TL
    Karcher Se 6100 Halı Koltuk Temizleme Makinesi 16.866 TL
    Kiwi KCC 4325 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.049 TL
    Lydsto C2 Koltuk Halı Perde Yıkama Makinesi 12.879 TL

    Halı & koltuk yıkama makinesi yorumları dikkate alındığında; en iyi halı yıkama makinesi markaları sıralamasında Bissell, Karcher, Kiwi ve Arnica öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek halı yıkama makinesi tavsiyesi olarak ise; Bissell SpotClean Pro, Karcher SE Kiwi KCC modelleri, etkili temizlik performansı ve güçlü çekiş gücü ile öneriliyor.

    1️⃣ Kiwi KCC 4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

    en iyi halı yıkama makinesi Kiwi KCC 4320 Tam Boyutta Gör
    Kiwi KCC 4320, koltuk ve halı yıkama makinesi olarak geçse de sandalye, yatak ve hatta otomobilizin içini temizlemek için de kullanabilirsiniz. Kiwi halı makinesi, 1400 ml temiz su haznesi, 1200 ml kirli su haznesine sahip. Dolayısıyla uzun süreli temizlik işlemleri için de ideal. Yüksek emiş gücü sayesinde derinlemesine ve etkili bir temizlik sağlıyor. 40 dereceye ısıtma özelliğine sahip olmasıyla zorlu lekeleri ve kirleri zahmetsizce temizleyebiliyorsunuz. 3 metrelik güç kablosu da kullanım esnekliği sağlıyor. İçinden çıkan ekstra fırça başlık, temizliği daha etkili hale getiriyor.
    • Kullanım alanı: Halı, koltuk, kanepe, kilim, sandalye, otomobil içi
    • Büyük su depoları: 1400 ml temiz, 1200 ml kirli su haznesi
    • Yüksek emiş gücü: 12 kPa
    • Güçlü motor: 650W
    • Maksimum su sıcaklığı: 40 derece
    • Güç kablosu uzunluğu: 3 metre

    Kiwi KCC 4320 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Anlatmaya gerek yok; gayet güzel temizledi, pırıl pırıl oldu. Arap sabunu parlatıcı bulaşık tableti ile karışım hazırlayıp koltuğu onunla iyice ıslattım ve fırçası ile de iyice fırçalayıp birkaç dk bekletip çektim, mükemmel çekti. Evde bulunması gereken bir ürün tavsiye ederim.

    ✍🏻 Dedikleri kadar varmış. Çok beğendim. Biraz yorucu olsa da çekim gücü güzel. İlk çıkan kirli suyu görünce şok oldum, keşke çekebilseydim dedim. Alın, aldırın. Küçük ve etkili.

    2️⃣ Bissell SpotClean Pro Halı Koltuk Makinesi

    en iyi marka halı yıkama makinesi Bissell Tam Boyutta Gör
    Bissell, en iyi halı yıkama makinesi markası denildiğinde akla ilk gelen isim. Bissell SpotClean Pro halı & koltuk yıkama ve leke çıkarma makinesi, evinizde profesyonel temizlik yapmanıza olanak sağlar ancak ev dışında büro, ofis, otel vb. alanlarda kullanıma uygundur. Hafif, kompakt ve kolay taşınabilir olmasıyla, halı ve kilimlerin yanı sıra koltuk, döşeme, araç içi vb. alanlardaki inatçı kir ve lekeleri kolayca çıkarabilirsiniz. Bissell halı yıkama makinesi, günlük temizlik ve çok daha geniş yüzeylerde derinlemesine temizlik için farklı başlıklarla gelmektedir.
    • Kullanım alanı: Halılar, döşemeler, merdivenler, otomobil iç mekanları
    • İnatçı kir ve lekeler için özel deterjan
    • Yüksek performanslı 750W vakum gücü
    • Kolayca çıkarılabilir kirli ve temiz su haznesi
    • 8cm’lik leke çıkarma başlığı
    • 15cm’lik zorlu leke çıkarma başlığı

    Bissell SpotClean Pro Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Küçük çocuklarım var ve düzenli aralıklarla koltuk ve yatak temizliği yaptırıyorum ancak fiyatlardaki artış yüzünden böyle bir makine arayışına girdim. Çok yer kaplamaması sebebiyle tercihim oldu. Almak için tereddüt edenler için kesinlikle öneriyorum. Yatağımdan çıkmayan sarı lekeler bile gözle görülür derecede çıktı. Biraz ıslak bırakıp temizlemek daha iyi sonuç verecektir. Bir küçük halı temizledim. Büyük hali yıkamak için zor olacaktır ancak küçük halılar, koltuk ve yatak temizliği için çok güzel bir makine.

    ✍🏻 Merhaba. Ürünü alır almaz merak edip en kirli ve lekeli koltuğumda öylesine denedim. Hiç kuvvet uygulamamama rağmen sonuç muhteşem. Kablo uzunluğu iyi, hortumu ideal boyutta ve hafif bir makine. Suyu vakumlama gücü çok çok iyi. Sesi gerçekten fazla ama elektrik süpürgesi gibi her gün kullanılan bir makine değil sonuçta. İhtiyaç varsa kesinlikle alınmalı.

    3️⃣ Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi

    halı yıkama makinesi tavsiye Arnica Hydra Rain Tam Boyutta Gör
    Arnica Hydra Rain, halı yıkama makinesi kullanıcı yorumları dikkate alındığında önerilebilecek en iyi modellerden biri. Arnica halı yıkama makinesi, güçlü çekiş gücü ve etkili temizlik performansıyla kullananların beğenisini kazanıyor. Su filtreli halı yıkama makinesi, yüksek performansı sayesinde en zorlu kir ve lekeleri bile kolayca çıkarıyor. HEPA 13 filtre özelliğiyle evdeki havayı temizliyor ve alerjenlerden arındırıyor. Özel halı şampuanı ile halılarınızı derinlemesine temizlerken ferah koku bırakıyor. Özel su filtre sistemi, en küçük toz parçalarını bile yakalayarak evin havasını temizliyor. Yenilikçi ve ergonomik tasarımlı Arnica Hydra Rain ET12101 su filtreli halı yıkama makinesi her evin ihtiyacı.
    • Maksimum motor gücü: 2400W
    • Geniş aksesuar seti: Dar uçlu boru, perde fırçası, koltuk temizleme aparatı
    • Özel halı şampuanı
    • Krom teleskopik emiş borusu
    • Çift tank sistemi: 10 lt temiz su tankı, 8.5 lt kirli su tankı
    • Otomatik çek-bırak kablo sarıcı: 6.5 metre
    • Ergonomik konforlu tutamakla uzun süreli temizlikte rahat kullanım
    • 360 derece dönebilen soket başlıklı ultra bariyer hortum
    • Halılarda ve sert zeminlerde üstün temizlik için pedallı, metal tabanlı süpürme ucu

    Arnica Hydra Rain ET12101 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Sürekli silinen, temiz gözüken koltuktan çıkan pislik şaşırtıcı. Çocuk olan, evcil hayvan bulunan eve kesinlikle alınması gereken bir ürün. Sadece üstündeki lekeler kaybolunca temiz olduğunu düşünmemek lazım. Sürekli halı yıkamaya, koltuk yıkamaya para vermektense makinayı almak daha mantıklı. Kesinlikle tavsiye ederim.

    ✍🏻 Çok güzel. Geldiği gün kullandık, gayet başarılı bir makine. Parasının hakkını fazlasıyla verdi. Koltukta uzun süre kalmış kola lekesini vs çok zorlanmadan söktü. İlaç olarak ise Kosla kullandık.

    4️⃣ Fantom Robotix CC 9500 Halı Yıkama Makinesi

    halı yıkama makinesi öneri Fantom Robotix CC 9500 Tam Boyutta Gör
    Fantom Robotix CC 9500, uygun fiyatlı halı yıkama makineleri arasında. Fantom halı yıkama makinesi, sıvı vakumlama, hava ortam temizleme, halı yıkama, su filtreli ıslak vakumlama ve toz torbalı temizlik seçeneklerinin bir arada bulunduğu geniş tank kapasitesiyle dikkat çekiyor. Kirlenen halı, koltuk ve döşemelerinizi ilk günkü temiz haline geri getirebilirsiniz. İç parçaların ayrılabilir ve kolay temizlenebilir olması zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor. Zemine uygun tasarıma sahip süpürücü başlıklar sayesinde temizlik kolay ve pratik.
    • Fonksiyon: Halı yıkama, Sıvı vakumlama, Hava ortam temizleme, Su filtreli ıslak vakumlama, Toz torbalı temizlik
    • Motor gücü: 2400W
    • 3 aşamalı filtreleme sistemi
    • 7 lt toz kapasitesi
    • 9 lt kirli su tank kapasitesi
    • 4 lt temiz su tank kapasitesi
    • Süpürücüler: Kenar köşe, koltuk ve döşeme aparatı
    • Yıkama aparatları: Halı yıkama, koltuk yıkama, cam ve sert zemin aparatı
    • Kablo uzunluğu: 5 metre

    Fantom Robotix CC 9500 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Gerçekten mükemmel bir ürün. Çok para verilen ürünlerden daha iyi. Alın ve aldırın. Çekiş gücü, yıkaması müthiş.

    ✍🏻 Çekim gücü gayet güzel. Sandalyemizden çıkan kire inanamadım ve sadece duru suyla denedim.

    5️⃣ Bissell SpotClean Pet Pro Plus Halı Koltuk Yıkama Makinesi

    halı koltuk yıkama makinesi tavsiyesi Bissell SpotClean Pet Pro Plus Tam Boyutta Gör
    Bissell SpotClean Pet Pro Plus, evcil hayvanı olanalara tavsiye edeceğimiz halı koltuk yıkama makinesi. Halı yıkama kategorisindeki en güçlü kompakt kir ve leke temizleyicidir. Yüksek vakum gücü, fırçalama etkisi ve özel olarak formüle edilmiş Bissell deterjanı ile zorlu ve derin kirlerin üstesinden gelir. Evinizdeki koltuk ve halılarda, araç içinizdeki koltuk ve döşemelerde profesyonel temizlik yapmanıza olanak sağlar. Güçlü motoru ve temiz ve kirli su için iki ayrı haznenin yanı sıra 1,5 m uzunluğunda hortumu ve ekstra uzun güç kablosuyla profesyonel temizlik sonuçları elde edersiniz. Stain Trapper olarak adlandırılan başlık, toplanan kiri çıkarılabilen farklı bir dahili kir haznesine aktarır. Böylece toplanan kir makineden ayrı kalır. Temizlikte ulaşılması ve temizlenmesi zor yerleri bile temizler. Kullandıktan sonra HydroRinse başlığını kullanarak makineyi kolayca temizleyebilirsiniz.
    • Araç içi (koltuk, döşeme), ev, ofis, otel vb. alanlarda kullanıma uygun
    • Yüksek performanslı 750W vakum gücü
    • Kolayca çıkarılabilir, ayrı kirli ve temiz su hazneleri
    • İnatçı kir ve lekeler için özel Bissell deterjanı
    • Ayrı hazneli leke tutucu başlığı
    • Kablo uzunluğu: 7.5 metre
    • Hortum uzunluğu: 1.52 metre

    Bissell 37252 SpotClean Pet Pro Plus Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürünü çok beğendim, gerçekten çok güzel temizliyor. Kesinlikle tavsiye ederim. İçinden çıkan deterjanı çok güzel kokuyor.

    ✍🏻 Makine çok iyi. Kesinlikle tavsiye ederim.

    6️⃣ Karcher SE 4001 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

     evcil hayvanı olanlar için halı koltuk yıkama makinesi Tam Boyutta Gör
    Karcher SE 4001, alerjisi olanlar ve evcil hayvanları olan evler için uygun halı koltuk yıkama makinesi. SE 4001 püskürtme ve emişi aynı anda yaparak etkin temizlik sağlar. Halılar, döşemeler/döşemeli mobilyalar, tekstil zemin kaplamalı merdivenler, şilteler, duvar halıları ve araba koltukları gibi tekstil alanlarında derinlemesine temizlik sağlar. Basınçlı su ve deterjan tekstil bölgelerine derinlemesine püskürtülür ve gevşemiş kir ile birlikte tekrar vakumlanır. Sprey ekstraksiyon makinesi, örneğin alerjisi olan herkes ve evcil hayvanı olan evler için mükemmeldir. Yenilikçi nozul teknolojisi sayesinde temizlenen alanlar %50 daha hızlı kurur. Büyük, ayrılabilir tatlı su deposu darbeye dayanıklı ve şeffaftır ve doldurmayı/boşaltmayı kolaylaştırır. Alınan kirli su kapta toplanır. 3'ü 1 arada taşıma sapı, konteynerin rahat taşınmasını, açılmasını, kapatılmasını ve boşaltılmasını mümkün kılar. Sağlam plastik kap, kabloyu ve aksesuarları düzenli bir şekilde saklamanıza olanak tanır. Kapsamlı aksesuarlar sayesinde makine, tam teşekküllü çok amaçlı bir elektrikli süpürge olarak da kullanılabilir.
    • Uygulama alanları: Halılar, koltuklar, halı kaplı merdivenler, minder, araba koltuğu, tekstil yüzeyler
    • 3’ü 1 arada taşıma kolu
    • Çıkarılabilir temiz su deposu
    • 100 ml halı yıkama deterjanı (RM 519)
    • Vakum gücü: 21 kPa
    • Pompa gücü: 40W (maks.)
    • 4 lt temiz & kirli su tankı kapasitesi
    • Kablo uzunluğu: 7.5 metre

    Karcher SE 4001 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Çok beğendim. Hem süpürge hem de halı yıkaması. Şahane.

    ✍🏻 Çok güzel makine. Halılarımı kirlenince hemen yıkıyorum, büyük kolaylık. Çocuklu evde halılar çabuk kirleniyor. Bu makine her eve lazım.

    7️⃣ Fakir Deluxe 9800S Enerji Tasarruflu Inox Halı Yıkama Makinesi

    ekonomik halı yıkama makinesi Fakir Deluxe S9800 Tam Boyutta Gör
    Fakir Deluxe 9800S, enerji tasarruflu halı yıkama makinesi. 4,3 litre temiz su tankı kapasitesiyle tek seferde bütün halılarınızı temizlemenize olanak sağlayan Fakir halı yıkama makinesi, 22 litre kirli su tankı sayesinde temiz ve kirli suyu birbirinden ayırır ve halınızdan arınan kirlerin tekrar halınıza nüfuz etmesine engel olur. Güçlü motoru sayesinde sadece halı için değil, koltuk veya sert zeminlerinizde de temizlik yapmanıza imkan sağlar. Ergonomik tasarımı ve taşıma kolu sayesinde de temizlik işlemlerinizi yorulmadan tamamlayabilirsiniz. Geniş kapsamlı bölgelerde bile etkili sonuç elde etmeniz için kenar-köşe aparatı, zemin aparatı ve mobilya fırçası ile birlikte gelir. Otomatik kablo sarıcısı sayesinde kablolar birbirine karışmaz, temizlikte size zorluk çıkarmaz. Ayrıca ses düşürücü egzostu sayesinde yüksek ses çıkarmadan temizliği yapmanızı sağlar.
    • Uygulama alanı: Halı, koltuk ve sert zemin yıkama
    • Islak ve kuru vakum özelliği
    • Güç: 1600W
    • %40 enerji tasarruflu
    • Ses düşürücü
    • 4.3 lt temiz su tankı kapasitesi
    • 22 lt kirli su tankı kapasitesi
    • Aksesuarlar: Kenar köşe aparatı, Zemin aparatı, Mobilya fırçası
    • Otomatik kablo sarıcı

    Fakir Deluxe 9800S Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Çok güçlü bir emme gücü var. Koltuk ve halıları yıkadım, 2 saate kurudu. Cihaz verdiği tüm suyu çekebildiği için nemli bırakıyor ve kuruma derdi de kalmıyor. Çok beklemiş lekelerin üstüne önceden biraz leke çıkartıcı dökerseniz kurumuş lekelerden kurtulabilirsiniz. Fayansları da bu cihazla temizlemeniz mümkün ve oldukça pratik bir şekilde temizleniyor. Ben çok ama çok memnunum. Denemeden yorum yazmak istememiştim. Şu ana kadar 2 koltuk ve 4 halı yıkama yaptım. Çok güzel bir şekilde temizledi ve derinlemesine temizliyor. Cihazı kullanım sonrası mutlaka saf su akıtmayı unutmayın.

    ✍🏻 Çok çok memnunum; 10 puan olsa 10 veririm. İnanılmaz kir çıkartıyor, çekişi çok kuvvetli. Koca koca halıları çok güzel temizliyor. Ertesi güne kurumuş oluyor.

    8️⃣ Karcher SE 6100 Halı Koltuk Temizleme Makinesi

    Karcher halı koltuk yıkama makinesi Tam Boyutta Gör
    Karcher SE 6100, pratik kullanımı ve güçlü emiş gücüyle beğenilen halı koltuk yıkama makineleri arasında. Karcher halı ve sert zemin temizleme makinesi, derinlemesine ve hijyenik temizlik gerektiren tüm yüzeyler için uygundur. Basınçlı sprey, püskürterek kirleri çözer ve güçlü vakum özelliğiyle çözünmüş kirleri çeker. Böylece inatçı yağ lekeleri, kir ve kötü kokuları aynı anda temizlemenize imkan sağlar. Makine, fayans ve döşemelerde, mermerde ve sentetik yüzeylerde derinlemesine ve köşe bucak temizlik imkanı sunan sert zemin başlığıyla gelir. Temiz su tankının çıkarılmasıyla tam donanımlı ıslak kuru süpürge olarak da kullanılabilir.
    • Uygulama alanları: Halı, minder, koltuk, araba koltuğu, tekstil yüzeyler
    • Ayrıştırılmış temiz ve kirli su tankı
    • 4 lt temiz ve kirli su tankı kapasitesi
    • Vakum gücü: 21 kPa
    • Pompa gücü: 40W (maks.)
    • Kablo uzunluğu: 5 metre
    • Kolay taşıma ve kolay kullanım

    Karcher SE 6100 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Su püskürtmesi iyi, vakumu kuvvetli. Kovada siyah su çıktı. İlk başta vakit alacak bişey gibi geldi ama sonra halıyı süpürür gibi pratik bir şekilde yıkadım. Yatak başı ve yatağı yapmak biraz daha kol kuvveti gerektirdi. Sonuçta gayet başarılı bir ürün.

    ✍🏻 Koktukta ve arabada denedim; ikisinde de süper sonuç. Arabadan bildiğiniz çamur çıktı ve aşırı iyi çektiği için çok ıslak kalmıyor, silinmiş gibi nem oluyor sadece. Ertesi güne de kurumuş oluyor zaten.

    9️⃣ Kiwi KCC 4325 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

    koltuk yıkama makinası tavsiye Kiwi KCC 4325 Tam Boyutta Gör
    Kiwi KCC-4325, fiyat performans en iyi halı koltuk yıkama makinası. Ev için küçük yüzey temizlik işlemleri için güvenilir ve etkili bir çözüm arıyorsanız tavsiye ederiz. Kompakt tasarımı, geniş su kapasitesi ve güçlü emiş gücüyle pratik ve etkili bir temizlik deneyimi sunar. Küçük lekelerden kumaş yüzeylerdeki genel kir ve lekeleri gidermeye kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir. Geniş su haznesiyle temizliği kesintiye uğratmadan daha fazla yüzeyi temizlemenize olanak tanır.
    • Geniş uygulama alanı: Halı, koltuk, kanepe, oto iç mekan, döşeme
    • 3 lt temiz su deposu
    • 1,5 lt kirli su deposu
    • 18 kPa emiş gücü
    • Maksimum su sıcaklığı: 40 derece
    • Güç kablosu uzunluğu: 3 metre
    • 3 farklı temizleme başlığı

    Kiwi KCC 4325 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Yorumlara bakarak almıştım, iyi ki de almışım. Gelir gelmez denedim. Çıkan kiri görünce koltuklarıma su değdi diye resmen içim rahatladı. Çok ta ıslak bırakmıyor; aksam yıkadım, sabaha kurumuştu. Bence çekim gücü de gayet iyi.

    ✍🏻 Bayıldım! Çok araştırdım, aynı markanın diğer modellerine baktım ancak bunun çekiş gücü çok çok iyi. Hem de su haznesi vs daha fazla. Koltuklarım tertemiz oldu. Özellikle çocuklu evler için çok ideal.

    🔟 Lydsto C2 Koltuk Halı Perde Yıkama Makinesi

    Lydsto halı yıkama makinası Tam Boyutta Gör
    Halı yıkamaya para vermek istemeyenler için önereceğimiz bir başka makine de Lydsto C2. Koltuk halı ve perde yıkama makinesi olarak geçen Lydsto C2, lekelerin derinlemesine temizlenmesi için 12 kPa emiş gücüne sahiptir. 1.8 litre büyük kapasiteli tasarımıyla su değiştirmeden tekrar tekrar temizlik yapabilirsiniz. Temizlik sonrasında kurutmanız gerek kalmaz. Güçlü emiş, kiri ve tozu kolayca emer ve ayrıca temizledikten sonra kalan nemi çıkarabilir, kurutmanız gerekmez, işiniz kolaylaşır. Atık su devresi tek düğmeyle kendi kendini temizler, böylece makinenin kendisinin kirlenmesi konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.
    • 12000Pa büyük emiş gücü
    • 450W çalışma gücü
    • 1.8 lt temiz su deposu
    • 1.7 lt atık su tankı
    • 4.5 metre güç kablosu
    • Tek tıkla dekontaminasyon

    Lydsto C2 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Bence halı yıkamaya para vermeye gerek yok artık. Çok iyi temizliyor. Kesinlikle tavsiye ederim.

    ✍🏻 Halı, koltuk ve hatta arabamın koltuklarını yıkadım. İyi ki almışım. Çıkan kire inanamadım. Kesinlikle tavsiye ederim.

    Koltuk halı yıkama makinesi alırken nelere dikkat edilmeli  🤔

    koltuk halı yıkama makinesi alırken dikkat edilmesi gerekenler Tam Boyutta Gör

    1. Vakum (emiş) gücü
    2. Su tank kapasitesi
    3. Fırça ve başlıklar
    4. Kolay taşınabilirlik ve ergonomi
    5. Kablo ve hortum uzunluğu
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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