En iyi halı & koltuk yıkama makinesi tavsiyeleri (2024)

- En iyi halı yıkama makineleri 💦
- 1️⃣ Kiwi KCC 4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi
- 2️⃣ Bissell SpotClean Pro Halı Koltuk Makinesi
- 3️⃣ Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi
- 4️⃣ Fantom Robotix CC 9500 Halı Yıkama Makinesi
- 5️⃣ Bissell SpotClean Pet Pro Plus Halı Koltuk Yıkama Makinesi
- 6️⃣ Karcher SE 4001 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi
- 7️⃣ Fakir Deluxe 9800S Enerji Tasarruflu Inox Halı Yıkama Makinesi
- 8️⃣ Karcher SE 6100 Halı Koltuk Temizleme Makinesi
- 9️⃣ Kiwi KCC 4325 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi
- 🔟 Lydsto C2 Koltuk Halı Perde Yıkama Makinesi
- Koltuk halı yıkama makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Yorumlar
Evinizde çok fazla halı varsa, üstüne üstlük küçük çocuğunuzla birlikte evcil hayvanınız da varsa, temizlik için sadece süpürmek yeterli olmayacaktır. Kirli bir halı, küf, toz, alerjenler, evcil hayvan tüyleri ve halı liflerine yapışan başka maddeler gibi kirleticilerin üreme alanı haline gelerek sağlık açısından tehlike oluşturur. Aynı şekilde koltuklar da düzenli temizlenmediğinde sağlık sorunları oluşturur. Bu durumda en iyi halı yıkama makinesi hayat kurtarıcıdır. Profesyonel halı yıkama makinesi kiralamayı düşünebilirsiniz ancak bu, maliyetli bir seçenektir. Ev için en iyi seçenek, evcil hayvan tüylerini, kokuları ve vücut sıvılarını yok edebilen ve derinlemesine temizlikte harika olan en iyi halı temizleyicilerinden birini satın almaktır. Yani, ister içecek lekesi ister evcil hayvan pislikleri olsun, temizlik rutininize ekleyebileceğiniz en iyi koltuk halı temizleme makineleri burada.
|Marka/Model 🫧
|Fiyat 🏷️
|Kiwi KCC-4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi
|5.999 TL
|Bissell SpotClean Pro Halı Koltuk Yıkama Makinesi
|12.099 TL
|Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi
|6.900 TL
|Fantom Robotix Su Filtreli Halı Yıkama Robotu
|6.499 TL
|Bissell 37252 SpotClean Pet Pro Plus
|12.999 TL
|Karcher Se 4001 Halı Koltuk Yıkama Makinesi
|14.039 TL
|Fakir Deluxe S9800 Enerji Tasarruflu Inox Halı Yıkama Makinesi
|10.091 TL
|Profilo Psv762Sp Aquapro Plus Halı Yıkama Makinesi
|25.760 TL
|Karcher Se 6100 Halı Koltuk Temizleme Makinesi
|16.866 TL
|Kiwi KCC 4325 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi
|5.049 TL
|Lydsto C2 Koltuk Halı Perde Yıkama Makinesi
|12.879 TL
Halı & koltuk yıkama makinesi yorumları dikkate alındığında; en iyi halı yıkama makinesi markaları sıralamasında Bissell, Karcher, Kiwi ve Arnica öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek halı yıkama makinesi tavsiyesi olarak ise; Bissell SpotClean Pro, Karcher SE Kiwi KCC modelleri, etkili temizlik performansı ve güçlü çekiş gücü ile öneriliyor.
1️⃣ Kiwi KCC 4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi
- Kullanım alanı: Halı, koltuk, kanepe, kilim, sandalye, otomobil içi
- Büyük su depoları: 1400 ml temiz, 1200 ml kirli su haznesi
- Yüksek emiş gücü: 12 kPa
- Güçlü motor: 650W
- Maksimum su sıcaklığı: 40 derece
- Güç kablosu uzunluğu: 3 metre
Kiwi KCC 4320 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Anlatmaya gerek yok; gayet güzel temizledi, pırıl pırıl oldu. Arap sabunu parlatıcı bulaşık tableti ile karışım hazırlayıp koltuğu onunla iyice ıslattım ve fırçası ile de iyice fırçalayıp birkaç dk bekletip çektim, mükemmel çekti. Evde bulunması gereken bir ürün tavsiye ederim.
✍🏻 Dedikleri kadar varmış. Çok beğendim. Biraz yorucu olsa da çekim gücü güzel. İlk çıkan kirli suyu görünce şok oldum, keşke çekebilseydim dedim. Alın, aldırın. Küçük ve etkili.
2️⃣ Bissell SpotClean Pro Halı Koltuk Makinesi
- Kullanım alanı: Halılar, döşemeler, merdivenler, otomobil iç mekanları
- İnatçı kir ve lekeler için özel deterjan
- Yüksek performanslı 750W vakum gücü
- Kolayca çıkarılabilir kirli ve temiz su haznesi
- 8cm’lik leke çıkarma başlığı
- 15cm’lik zorlu leke çıkarma başlığı
Bissell SpotClean Pro Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Küçük çocuklarım var ve düzenli aralıklarla koltuk ve yatak temizliği yaptırıyorum ancak fiyatlardaki artış yüzünden böyle bir makine arayışına girdim. Çok yer kaplamaması sebebiyle tercihim oldu. Almak için tereddüt edenler için kesinlikle öneriyorum. Yatağımdan çıkmayan sarı lekeler bile gözle görülür derecede çıktı. Biraz ıslak bırakıp temizlemek daha iyi sonuç verecektir. Bir küçük halı temizledim. Büyük hali yıkamak için zor olacaktır ancak küçük halılar, koltuk ve yatak temizliği için çok güzel bir makine.
✍🏻 Merhaba. Ürünü alır almaz merak edip en kirli ve lekeli koltuğumda öylesine denedim. Hiç kuvvet uygulamamama rağmen sonuç muhteşem. Kablo uzunluğu iyi, hortumu ideal boyutta ve hafif bir makine. Suyu vakumlama gücü çok çok iyi. Sesi gerçekten fazla ama elektrik süpürgesi gibi her gün kullanılan bir makine değil sonuçta. İhtiyaç varsa kesinlikle alınmalı.
3️⃣ Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi
- Maksimum motor gücü: 2400W
- Geniş aksesuar seti: Dar uçlu boru, perde fırçası, koltuk temizleme aparatı
- Özel halı şampuanı
- Krom teleskopik emiş borusu
- Çift tank sistemi: 10 lt temiz su tankı, 8.5 lt kirli su tankı
- Otomatik çek-bırak kablo sarıcı: 6.5 metre
- Ergonomik konforlu tutamakla uzun süreli temizlikte rahat kullanım
- 360 derece dönebilen soket başlıklı ultra bariyer hortum
- Halılarda ve sert zeminlerde üstün temizlik için pedallı, metal tabanlı süpürme ucu
Arnica Hydra Rain ET12101 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Sürekli silinen, temiz gözüken koltuktan çıkan pislik şaşırtıcı. Çocuk olan, evcil hayvan bulunan eve kesinlikle alınması gereken bir ürün. Sadece üstündeki lekeler kaybolunca temiz olduğunu düşünmemek lazım. Sürekli halı yıkamaya, koltuk yıkamaya para vermektense makinayı almak daha mantıklı. Kesinlikle tavsiye ederim.
✍🏻 Çok güzel. Geldiği gün kullandık, gayet başarılı bir makine. Parasının hakkını fazlasıyla verdi. Koltukta uzun süre kalmış kola lekesini vs çok zorlanmadan söktü. İlaç olarak ise Kosla kullandık.
4️⃣ Fantom Robotix CC 9500 Halı Yıkama Makinesi
- Fonksiyon: Halı yıkama, Sıvı vakumlama, Hava ortam temizleme, Su filtreli ıslak vakumlama, Toz torbalı temizlik
- Motor gücü: 2400W
- 3 aşamalı filtreleme sistemi
- 7 lt toz kapasitesi
- 9 lt kirli su tank kapasitesi
- 4 lt temiz su tank kapasitesi
- Süpürücüler: Kenar köşe, koltuk ve döşeme aparatı
- Yıkama aparatları: Halı yıkama, koltuk yıkama, cam ve sert zemin aparatı
- Kablo uzunluğu: 5 metre
Fantom Robotix CC 9500 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Gerçekten mükemmel bir ürün. Çok para verilen ürünlerden daha iyi. Alın ve aldırın. Çekiş gücü, yıkaması müthiş.
✍🏻 Çekim gücü gayet güzel. Sandalyemizden çıkan kire inanamadım ve sadece duru suyla denedim.
5️⃣ Bissell SpotClean Pet Pro Plus Halı Koltuk Yıkama Makinesi
- Araç içi (koltuk, döşeme), ev, ofis, otel vb. alanlarda kullanıma uygun
- Yüksek performanslı 750W vakum gücü
- Kolayca çıkarılabilir, ayrı kirli ve temiz su hazneleri
- İnatçı kir ve lekeler için özel Bissell deterjanı
- Ayrı hazneli leke tutucu başlığı
- Kablo uzunluğu: 7.5 metre
- Hortum uzunluğu: 1.52 metre
Bissell 37252 SpotClean Pet Pro Plus Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü çok beğendim, gerçekten çok güzel temizliyor. Kesinlikle tavsiye ederim. İçinden çıkan deterjanı çok güzel kokuyor.
✍🏻 Makine çok iyi. Kesinlikle tavsiye ederim.
6️⃣ Karcher SE 4001 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi
- Uygulama alanları: Halılar, koltuklar, halı kaplı merdivenler, minder, araba koltuğu, tekstil yüzeyler
- 3’ü 1 arada taşıma kolu
- Çıkarılabilir temiz su deposu
- 100 ml halı yıkama deterjanı (RM 519)
- Vakum gücü: 21 kPa
- Pompa gücü: 40W (maks.)
- 4 lt temiz & kirli su tankı kapasitesi
- Kablo uzunluğu: 7.5 metre
Karcher SE 4001 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok beğendim. Hem süpürge hem de halı yıkaması. Şahane.
✍🏻 Çok güzel makine. Halılarımı kirlenince hemen yıkıyorum, büyük kolaylık. Çocuklu evde halılar çabuk kirleniyor. Bu makine her eve lazım.
7️⃣ Fakir Deluxe 9800S Enerji Tasarruflu Inox Halı Yıkama Makinesi
- Uygulama alanı: Halı, koltuk ve sert zemin yıkama
- Islak ve kuru vakum özelliği
- Güç: 1600W
- %40 enerji tasarruflu
- Ses düşürücü
- 4.3 lt temiz su tankı kapasitesi
- 22 lt kirli su tankı kapasitesi
- Aksesuarlar: Kenar köşe aparatı, Zemin aparatı, Mobilya fırçası
- Otomatik kablo sarıcı
Fakir Deluxe 9800S Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok güçlü bir emme gücü var. Koltuk ve halıları yıkadım, 2 saate kurudu. Cihaz verdiği tüm suyu çekebildiği için nemli bırakıyor ve kuruma derdi de kalmıyor. Çok beklemiş lekelerin üstüne önceden biraz leke çıkartıcı dökerseniz kurumuş lekelerden kurtulabilirsiniz. Fayansları da bu cihazla temizlemeniz mümkün ve oldukça pratik bir şekilde temizleniyor. Ben çok ama çok memnunum. Denemeden yorum yazmak istememiştim. Şu ana kadar 2 koltuk ve 4 halı yıkama yaptım. Çok güzel bir şekilde temizledi ve derinlemesine temizliyor. Cihazı kullanım sonrası mutlaka saf su akıtmayı unutmayın.
✍🏻 Çok çok memnunum; 10 puan olsa 10 veririm. İnanılmaz kir çıkartıyor, çekişi çok kuvvetli. Koca koca halıları çok güzel temizliyor. Ertesi güne kurumuş oluyor.
8️⃣ Karcher SE 6100 Halı Koltuk Temizleme Makinesi
- Uygulama alanları: Halı, minder, koltuk, araba koltuğu, tekstil yüzeyler
- Ayrıştırılmış temiz ve kirli su tankı
- 4 lt temiz ve kirli su tankı kapasitesi
- Vakum gücü: 21 kPa
- Pompa gücü: 40W (maks.)
- Kablo uzunluğu: 5 metre
- Kolay taşıma ve kolay kullanım
Karcher SE 6100 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Su püskürtmesi iyi, vakumu kuvvetli. Kovada siyah su çıktı. İlk başta vakit alacak bişey gibi geldi ama sonra halıyı süpürür gibi pratik bir şekilde yıkadım. Yatak başı ve yatağı yapmak biraz daha kol kuvveti gerektirdi. Sonuçta gayet başarılı bir ürün.
✍🏻 Koktukta ve arabada denedim; ikisinde de süper sonuç. Arabadan bildiğiniz çamur çıktı ve aşırı iyi çektiği için çok ıslak kalmıyor, silinmiş gibi nem oluyor sadece. Ertesi güne de kurumuş oluyor zaten.
9️⃣ Kiwi KCC 4325 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi
- Geniş uygulama alanı: Halı, koltuk, kanepe, oto iç mekan, döşeme
- 3 lt temiz su deposu
- 1,5 lt kirli su deposu
- 18 kPa emiş gücü
- Maksimum su sıcaklığı: 40 derece
- Güç kablosu uzunluğu: 3 metre
- 3 farklı temizleme başlığı
Kiwi KCC 4325 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Yorumlara bakarak almıştım, iyi ki de almışım. Gelir gelmez denedim. Çıkan kiri görünce koltuklarıma su değdi diye resmen içim rahatladı. Çok ta ıslak bırakmıyor; aksam yıkadım, sabaha kurumuştu. Bence çekim gücü de gayet iyi.
✍🏻 Bayıldım! Çok araştırdım, aynı markanın diğer modellerine baktım ancak bunun çekiş gücü çok çok iyi. Hem de su haznesi vs daha fazla. Koltuklarım tertemiz oldu. Özellikle çocuklu evler için çok ideal.
🔟 Lydsto C2 Koltuk Halı Perde Yıkama Makinesi
- 12000Pa büyük emiş gücü
- 450W çalışma gücü
- 1.8 lt temiz su deposu
- 1.7 lt atık su tankı
- 4.5 metre güç kablosu
- Tek tıkla dekontaminasyon
Lydsto C2 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bence halı yıkamaya para vermeye gerek yok artık. Çok iyi temizliyor. Kesinlikle tavsiye ederim.
✍🏻 Halı, koltuk ve hatta arabamın koltuklarını yıkadım. İyi ki almışım. Çıkan kire inanamadım. Kesinlikle tavsiye ederim.
Koltuk halı yıkama makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Vakum (emiş) gücü
- Su tank kapasitesi
- Fırça ve başlıklar
- Kolay taşınabilirlik ve ergonomi
- Kablo ve hortum uzunluğu
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.