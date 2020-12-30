Uygur Türkleri zorla Apple tedarikçilerinde mi çalıştırılıyor?

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Geçtiğimiz aylarda Uygur Türklerini kamplarda toplayan Sincan eyalet yönetimlerine teşekkür ettiği için Mulan filmi epey eleştirilmişti. Şimdi benzer bir konu Apple için iPhone bileşenleri üreten Çinli fabrikalar ile ilgili yaşanıyor.

Uygur Türkleri zorla çalıştırılıyor iddiası

Washington Post tarafından Tech Transparency Project platformunun raporlarına dayanarak verilen habere göre Çinli Lens Technology üreticisi; zorunlu işçi kapsamında toplama kamplarında tutulan binlerce Uygur Türkünü fabrikalarında çalıştırıyor.

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Zorunlu işçi kapsamı genel olarak mahkumların ücret almadan belirli işlerde istihdam edilmesi gibi bir anlamı ifade ediyor. Bununla birlikte üretimin çok öne çıktığı Çin gibi ülkelerde stajyer öğrencilerin de ücretsiz olarak çalıştırıldığı gündeme gelmişti. Şimdi konu toplama kamplarında tutulan Uygur Türklerine uzadı.

Gönüllü eğitim kampları olarak yerel yönetimler tarafından isimlendirilen bu toplama kamplarında bulunan binlerce Uygur Türkünün; Lens Technology fabrikalarında zorla çalıştırıldığı gündeme geldi. Bazı yerel medya organlarında Uygurların gönüllü olarak fabrikalarda çalıştığı ifade edilse de bunun pek öyle olmadığı aşikar.

Lens Technology yıllardır iPhone modelleri için ekran bileşenleri tedarik ediyor. Apple kesinlikle zorla işçi çalıştırılmadığını ifade etse de bir süredir zorunlu işçi kullanımını yasaklayacak kanun teklifini iptal ettirmek için Coca-Cola ve Nike gibi devlerle büyük bir lobi faaliyeti içerisine giriştiği sır değil. Ücretsiz iş gücü haliyle maliyetleri düşürüyor ve bu teknoloji devlerinin cebine kar olarak yansıyor.

https://www.businessinsider.com/apple-supplier-accused-of-using-forced-uighur-labor-iphone-screens-2020-12

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