Uygur Türkleri zorla Apple tedarikçilerinde mi çalıştırılıyor?

Geçtiğimiz aylarda Uygur Türklerini kamplarda toplayan Sincan eyalet yönetimlerine teşekkür ettiği için Mulan filmi epey eleştirilmişti. Şimdi benzer bir konu Apple için iPhone bileşenleri üreten Çinli fabrikalar ile ilgili yaşanıyor.
Uygur Türkleri zorla çalıştırılıyor iddiası
Washington Post tarafından Tech Transparency Project platformunun raporlarına dayanarak verilen habere göre Çinli Lens Technology üreticisi; zorunlu işçi kapsamında toplama kamplarında tutulan binlerce Uygur Türkünü fabrikalarında çalıştırıyor.İlginizi Çekebilir AirPods Max için ilk kılıf aksesuarı geldi
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Zorunlu işçi kapsamı genel olarak mahkumların ücret almadan belirli işlerde istihdam edilmesi gibi bir anlamı ifade ediyor. Bununla birlikte üretimin çok öne çıktığı Çin gibi ülkelerde stajyer öğrencilerin de ücretsiz olarak çalıştırıldığı gündeme gelmişti. Şimdi konu toplama kamplarında tutulan Uygur Türklerine uzadı.
Gönüllü eğitim kampları olarak yerel yönetimler tarafından isimlendirilen bu toplama kamplarında bulunan binlerce Uygur Türkünün; Lens Technology fabrikalarında zorla çalıştırıldığı gündeme geldi. Bazı yerel medya organlarında Uygurların gönüllü olarak fabrikalarda çalıştığı ifade edilse de bunun pek öyle olmadığı aşikar.
Lens Technology yıllardır iPhone modelleri için ekran bileşenleri tedarik ediyor. Apple kesinlikle zorla işçi çalıştırılmadığını ifade etse de bir süredir zorunlu işçi kullanımını yasaklayacak kanun teklifini iptal ettirmek için Coca-Cola ve Nike gibi devlerle büyük bir lobi faaliyeti içerisine giriştiği sır değil. Ücretsiz iş gücü haliyle maliyetleri düşürüyor ve bu teknoloji devlerinin cebine kar olarak yansıyor.
https://www.businessinsider.com/apple-supplier-accused-of-using-forced-uighur-labor-iphone-screens-2020-12 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be