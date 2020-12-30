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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygur Türkleri zorla Apple tedarikçilerinde mi çalıştırılıyor?

    Toplama kamplarında tutulan Uygur Türklerinin zorla Lens Technology fabrikalarında çalıştırıldığı ve iPhone için ekran bileşenleri ürettiği raporları gündeme geliyor.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Uygur Türkleri zorla Apple tedarikçilerinde mi çalıştırılıyor?
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    Geçtiğimiz aylarda Uygur Türklerini kamplarda toplayan Sincan eyalet yönetimlerine teşekkür ettiği için Mulan filmi epey eleştirilmişti. Şimdi benzer bir konu Apple için iPhone bileşenleri üreten Çinli fabrikalar ile ilgili yaşanıyor.

    Uygur Türkleri zorla çalıştırılıyor iddiası

    Washington Post tarafından Tech Transparency Project platformunun raporlarına dayanarak verilen habere göre Çinli Lens Technology üreticisi; zorunlu işçi kapsamında toplama kamplarında tutulan binlerce Uygur Türkünü fabrikalarında çalıştırıyor.

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    Zorunlu işçi kapsamı genel olarak mahkumların ücret almadan belirli işlerde istihdam edilmesi gibi bir anlamı ifade ediyor. Bununla birlikte üretimin çok öne çıktığı Çin gibi ülkelerde stajyer öğrencilerin de ücretsiz olarak çalıştırıldığı gündeme gelmişti. Şimdi konu toplama kamplarında tutulan Uygur Türklerine uzadı.

    Gönüllü eğitim kampları olarak yerel yönetimler tarafından isimlendirilen bu toplama kamplarında bulunan binlerce Uygur Türkünün; Lens Technology fabrikalarında zorla çalıştırıldığı gündeme geldi. Bazı yerel medya organlarında Uygurların gönüllü olarak fabrikalarda çalıştığı ifade edilse de bunun pek öyle olmadığı aşikar.

    Lens Technology yıllardır iPhone modelleri için ekran bileşenleri tedarik ediyor. Apple kesinlikle zorla işçi çalıştırılmadığını ifade etse de bir süredir zorunlu işçi kullanımını yasaklayacak kanun teklifini iptal ettirmek için Coca-Cola ve Nike gibi devlerle büyük bir lobi faaliyeti içerisine giriştiği sır değil. Ücretsiz iş gücü haliyle maliyetleri düşürüyor ve bu teknoloji devlerinin cebine kar olarak yansıyor.



    https://www.businessinsider.com/apple-supplier-accused-of-using-forced-uighur-labor-iphone-screens-2020-12 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    59 dakika önce
    ccc231

    guzel

    4 saat önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    5 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    13 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    1 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Portraitclub 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kimse sesini çıkaramıyor çünkü ekonomik ve askeri alanda güçlü olan her zaman haklıdır.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yerli ve milli medyamız haberini yapar aslında ama önce bir yetkili yerlere sorması lazım onlarda Çin büyük elçisine bir danışması lazım onlarda Çindeki yetkili organlara vs vs e haliyle süreç çok uzuyor haber bayatlıyor ondan yani :))))
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    İsraile, amerika'ya avrupa'ya bağırığ çağıranlar çine tek kelime etmiyorlar. Kafalarını deve kuşu gibi kuma gömmüşler.
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    Portraitclub 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kimse sesini çıkaramıyor çünkü ekonomik ve askeri alanda güçlü olan her zaman haklıdır.
    Yanıtla +6
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    bytradm (adem ademy) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben böyle düzenin çarkına çomak sokarım.
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