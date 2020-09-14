Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uzaktan Komutalı İnsansız Kara Platformu Boğaç, yaralı tahliye aracına dönüştürüldü

    Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 6x6 Boğaç, yapılan çalışmalar sonucu yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Boğaç, bu kez de uzaktan komutalı yaralı tahliye aracı olarak karşımızda.
    4 sa.
    703
    12
    Savunma Sanayi
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Uzaktan Komutalı İnsansız Kara Platformu Boğaç, yaralı tahliye aracına dönüştürüldü

    Çok Maksatlı Uzaktan Komutalı İnsansız Kara Platformu 6x6 Boğaç'a çatışma bölgelerinden yaralı tahliye etme yeteneği kazandırıldı. Güvenlik kuvvetlerinin saha deneyimlerinden yararlanılarak geliştirilen konsept aracın dünyada ilk olduğu belirtiliyor.

    Elektroland Defence tarafından yapılan açıklamada, "Boğaç, Uzaktan Komutalı Yaralı Tahliye Aracına dönüştürüldü. Geliştirilen konseptin dünyada başka bir örneği yok. Boğaç’a uzaktan komuta edilebilen ve üzerinde bir sedye taşıyan modül entegre edildi ve halihazırda Libya’da da görev yapan bomba imha robotu TMR-II Çetin (veya TMR-II Kutlu) ile ortak görev yapabileceği bir görev tanımlandı. Buna göre Boğaç, çatışmanın sürdüğü ve kurtarma/sağlık ekiplerinin girmesinin riskli olduğu durumlarda yaralının yanına gönderilecek." ifadesine yer verildi.

    Geliştirilen konsept aracın çalışma şekli şöyle anlatıldı:

    İlginizi Çekebilir Avatar 25 mm Kara Topu'nun yerli imkanlarla geliştirilmesi için görüşmeler başladı

    "Uzaktan komuta edilen modül (lift sistemi), sedyeyle birlikte yere indirilecek ve sedye, TMR-II Çetin veya TMR-II Kutlu tarafından çekilerek yerde yatan yaralının boyu kadar uzatılacak.  Yaralının bilinci yerinde ve kendisini sedyeye alabilecek kadar hareket edebiliyorsa, kendi kendine sedyeye çıkacak ve vakumlu sedye (yaralı yattıktan sonra tüm vücudunu saran ve sabitleyen bir sedye) uzaktan komutayla aracın üzerine alınarak yaralı güvenli bölgeye götürülecek.

    Uzaktan Komutalı İnsansız Kara Platformu Boğaç, yaralı tahliye aracına dönüştürüldü
    Tam Boyutta Gör

    Eğer yaralının bilinci kapalı veya hareket edemiyorsa fakat kendisine yardım edebilecek arkadaşları varsa, onların yardımıyla sedyeye konacak ve yine bu modülle araca alınarak bölgeden çıkartılacak.

    Ayrıca Bkz. "Bombaları akıllandıran yerli lazer güdüm kiti Teber, ilk kez İHA'dan atıldı"

    Yaralının bilinci kapalı veya açık olsa da hareket edemez haldeyse ve yanında kendisini sedyeye alabilecek hiç kimse yoksa, TMR-II Çetin bu noktada tekrar devreye girecek ve yaralıyı sedyenin üzerine çekecek. Uzaktan komutayla yapılan tüm bu faaliyetler hem Boğaç’ın hem de TMR-II Çetin’in üzerindeki kameralar aracılığıyla gerçekleştirilecek."

    Elektroland Defence Kalite Sistem Yöneticisi Evren Çetin, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilip üretilen Boğaç'ı benzer platformlardan ayıran en önemli özelliğin bilinci kapalı ya da hareket edemeyen yaralıyı kendi imkanlarıyla alabilmesi olduğunun altını çizdi. Tasarlanan aracın ortalama operasyon süresinin 4 dakika, uzaktan komuta mesafesinin de 2 kilometre olduğu belirtildi.



    https://www.defenceturk.net/elektroland-defencedan-dunyada-ilk-yarali-tahliye-araci-konsepti Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Çinli elektrikli otomobillere bir yenisi eklendi: ORA Good Cat
    12 dk.
    ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el otomobil fiyatları 10 günde yüzde 10 arttı
    3 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. Çinli elektrikli otomobillere bir yenisi eklendi: ORA Good Cat 48 dk. Vefat sayısında 4 ayın rekoru (14 Eylül) 1 sa. Ping düşüren router'ı bulduk "ASUS RT-AX86U incelemesi" 2 sa. Venüs'te yaşam izi bulundu! Tarihi keşif ne anlama geliyor? 2 sa. AMD’nin yeni Agesa yaması çekirdekler arası gecikmeyi %14 düşürdü 2 sa. Japonya, Mars'a 8K çözünürlükte kameralar gönderecek 3 sa. ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el otomobil fiyatları 10 günde yüzde 10 arttı 3 sa. Samsung özelleştirilmiş çekirdek çalışmalarını rafa kaldırıyor 4 sa. Facebook yeni VR kaskının videosunu yanlışlıkla (!) yayınladı 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Uzaktan Komutalı İnsansız Kara Platformu Boğaç, yaralı tahliye aracına dönüştürüldü Sonraki RTX 2080 Ti ile eşleşen RX 6000 kartı ortaya çıktı 6 sa. Venüs'te yaşam izi bulundu! Astronomlar bugün tarihi açıklamayı yapacak 6 sa. Yerli baz istasyonu ULAK, 71 ilde görev yapıyor 6 sa. Realme Narzo 20 serisinin tanıtım tarihi açıklandı 7 sa. TikTok’un devredilmesine algoritmalar dahil değil 7 sa. Ford Kuga ve Puma, test sürüşü için kapınıza kadar geliyor 8 sa. Samsung etkinliğe doymuyor: Üçüncüsü yolda 8 sa. En ilginç oyuncu donanımı ile tanışın: Akrep kral koltuğu 9 sa. TikTok ile Microsoft anlaşamadı; ibre Oracle’a döndü 10 sa. Nvidia resmi olarak ARM’ı satın aldı 19 sa. Borderlands 3, PS5 ve Xbox Series X’de 4K 60fps özelliği kazanıyor 23 sa. Mercedes sedan otomobil sayısını azaltmayı düşünmüyor 1 gün Google Pixel 3 ve Pixel 4 telefonların pilleri şişmeye başladı 1 gün Garmin'in yeni akıllı saatleri ortaya çıktı 1 gün Samsung, 2021 yılında ekran altı kameralı ilk telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor 1 gün Elon Musk, 22 Eylül'deki Tesla Batarya Günü'nde şirketin gelişmiş pil teknolojisini açıklayacak 1 gün Huawei Mate 40 serisi 66W hızlı şarj ile gelebilir 1 gün RTX 3080’in bellekleri kolaylıkla 20 Gbps’e hız aşırtılabiliyor 1 gün TCDD’den elektrikli scooter hizmeti: Çuf Çuf 1 gün 48 GB bellekli Quadro RTX Ampere kartı geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    Lidar tarayıcılı iPhone 12 Pro'nun metal çerçeveye sahip kasas...
    DonanımHaber
    Tim Cook’un yerine gelecek isim belli oldu
    DonanımHaber
    Elektrikli Hummer, "yengeç modu" sayesinde yana doğru hareket ...
    DonanımHaber
    TCDD’den elektrikli scooter hizmeti: Çuf Çuf
    DonanımHaber
    Dune Filminden İlk Fragman Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Demon's Souls Remake'ten İki Yeni Ekran Görüntüsü
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız