Uzaktan Komutalı İnsansız Kara Platformu Boğaç, yaralı tahliye aracına dönüştürüldü

Çok Maksatlı Uzaktan Komutalı İnsansız Kara Platformu 6x6 Boğaç'a çatışma bölgelerinden yaralı tahliye etme yeteneği kazandırıldı. Güvenlik kuvvetlerinin saha deneyimlerinden yararlanılarak geliştirilen konsept aracın dünyada ilk olduğu belirtiliyor.

Elektroland Defence tarafından yapılan açıklamada, "Boğaç, Uzaktan Komutalı Yaralı Tahliye Aracına dönüştürüldü. Geliştirilen konseptin dünyada başka bir örneği yok. Boğaç’a uzaktan komuta edilebilen ve üzerinde bir sedye taşıyan modül entegre edildi ve halihazırda Libya’da da görev yapan bomba imha robotu TMR-II Çetin (veya TMR-II Kutlu) ile ortak görev yapabileceği bir görev tanımlandı. Buna göre Boğaç, çatışmanın sürdüğü ve kurtarma/sağlık ekiplerinin girmesinin riskli olduğu durumlarda yaralının yanına gönderilecek." ifadesine yer verildi.

Geliştirilen konsept aracın çalışma şekli şöyle anlatıldı:

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"Uzaktan komuta edilen modül (lift sistemi), sedyeyle birlikte yere indirilecek ve sedye, TMR-II Çetin veya TMR-II Kutlu tarafından çekilerek yerde yatan yaralının boyu kadar uzatılacak. Yaralının bilinci yerinde ve kendisini sedyeye alabilecek kadar hareket edebiliyorsa, kendi kendine sedyeye çıkacak ve vakumlu sedye (yaralı yattıktan sonra tüm vücudunu saran ve sabitleyen bir sedye) uzaktan komutayla aracın üzerine alınarak yaralı güvenli bölgeye götürülecek.

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Eğer yaralının bilinci kapalı veya hareket edemiyorsa fakat kendisine yardım edebilecek arkadaşları varsa, onların yardımıyla sedyeye konacak ve yine bu modülle araca alınarak bölgeden çıkartılacak.

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Yaralının bilinci kapalı veya açık olsa da hareket edemez haldeyse ve yanında kendisini sedyeye alabilecek hiç kimse yoksa, TMR-II Çetin bu noktada tekrar devreye girecek ve yaralıyı sedyenin üzerine çekecek. Uzaktan komutayla yapılan tüm bu faaliyetler hem Boğaç’ın hem de TMR-II Çetin’in üzerindeki kameralar aracılığıyla gerçekleştirilecek."

Elektroland Defence Kalite Sistem Yöneticisi Evren Çetin, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilip üretilen Boğaç'ı benzer platformlardan ayıran en önemli özelliğin bilinci kapalı ya da hareket edemeyen yaralıyı kendi imkanlarıyla alabilmesi olduğunun altını çizdi. Tasarlanan aracın ortalama operasyon süresinin 4 dakika, uzaktan komuta mesafesinin de 2 kilometre olduğu belirtildi.

https://www.defenceturk.net/elektroland-defencedan-dunyada-ilk-yarali-tahliye-araci-konsepti

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