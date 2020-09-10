Bombaları akıllandıran yerli lazer güdüm kiti Teber, ilk kez İHA'dan atıldı

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ROKETSAN tarafından üretilen Teber güdüm kitli mühimmat, TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur İHA’dan atıldı. Teber, ilk kez İHA’dan atılmış oldu.

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Teber Lazer Güdüm Kiti, MK-81 ve MK-82 bombalarının vuruş hassasiyetini artırmaya yarıyor. Teber sayesinde bu bombalar hedefi başarılı bir şekilde tutturuyor.

Teber, Genel Maksat Bombaları’nı Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), Küresel Konumlama Sistemi (KKS) ve yarı aktif Lazer Arayıcı Başlığı (LAB) kullanarak akıllı bir silah sistemi hâline getirmektedir.

Teber Lazer Güdüm Kiti Özellikleri:

Uzunluk 2.1 m (TEBER-81)

2.6 m (TEBER-82) Ağırlık ~155 kg (TEBER-81)

~270 kg (TEBER-82) Menzil 2-28 km Güdüm Modları Sadece Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB)

AÖB+Küresel Konumlama Sistemi (KKS)

AÖB+KKS+Lazer Arayıcı Başlık (LAB)

AÖB+LAB Arayıcı Başlık Lazer Arayıcı Başlık (LAB) Yaklaşma Sensörü 2-15 m Doğruluk (CEP) <3 m Manevra Kabiliyeti ± 3g Hareketli Hedef Hızı < 40 km/sa Bırakma İrtifası 6.500 - 40.000 ft Taşıma İrtifası 0 - 40.000 ft (Eng) Captive Carry Altitude (Eng) 0 - 40,000 ft

Aksungur’dan uçuş süresi rekoru

Aksungur İnsansız Hava Aracı geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği uçuşta 49 saat boyunca havada kalmayı başardı. Bugüne kadarki en uzun uçuşunu gerçekleştirdi.

Ayrıca Bkz. "Aksungur İHA tam 49 saat boyunca havada kaldı"

Aksungur İHA Özellikeri:

Çift turbo dizel motor ile 2x170HP güç (2 adet PD-170),

24 metre kanat açıklığı,

3300kg kalkış ağırlığı,

Taarruz ve karakol görevlerinde 25 bin feet irtifada 750kg faydalı yük ile 12 saat kesintisiz görev icra edebilme,

İstihbarat görevlerinde 40 bin feet irtifada 150kg yük ile 24 saat kesintisiz uçabilme,

Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi,

Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi,

Çift yedekli şifrelenmiş dijital veri bağlantısı,

Önceki ANKA yer kontrol sistemleri ile tam uyumluluk,

TEBER-81, TEBER-82, LUMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, HGK-3 (Hassas Güdüm Kiti), KGK (Kanatlı Güdüm Kiti) ile kalkış ve vuruş yapabilme,

Her bir kanat altında 500kg, 300kg, 150kg kapasiteli üç adet silah istasyonu,

Elektro optik kızılötesi, lazer işaretleyici.

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