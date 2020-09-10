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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bombaları akıllandıran yerli lazer güdüm kiti Teber, ilk kez İHA'dan atıldı

    ROKETSAN'ın ürettiği Teber lazer güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA’dan atıldı. Teber, TUSAŞ'ın ürettiği Aksungur İHA'dan atıldı. Teber'in özellikleri haberimizde.
    23 sa.
    4,5b
    7
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    Savunma Sanayi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bombaları akıllandıran yerli lazer güdüm kiti Teber, ilk kez İHA'dan atıldı
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    ROKETSAN tarafından üretilen Teber güdüm kitli mühimmat, TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur İHA’dan atıldı. Teber, ilk kez İHA’dan atılmış oldu.

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    Teber Lazer Güdüm Kiti, MK-81 ve MK-82 bombalarının vuruş hassasiyetini artırmaya yarıyor. Teber sayesinde bu bombalar hedefi başarılı bir şekilde tutturuyor.

    Teber, Genel Maksat Bombaları’nı Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), Küresel Konumlama Sistemi (KKS) ve yarı aktif Lazer Arayıcı Başlığı (LAB) kullanarak akıllı bir silah sistemi hâline getirmektedir.

    Teber Lazer Güdüm Kiti Özellikleri:

    Uzunluk 2.1 m (TEBER-81)
    2.6 m (TEBER-82)
    Ağırlık ~155 kg (TEBER-81)
    ~270 kg (TEBER-82)
    Menzil 2-28 km
    Güdüm Modları Sadece Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB)
    AÖB+Küresel Konumlama Sistemi (KKS)
    AÖB+KKS+Lazer Arayıcı Başlık (LAB)
    AÖB+LAB
    Arayıcı Başlık Lazer Arayıcı Başlık (LAB)
    Yaklaşma Sensörü 2-15 m
    Doğruluk (CEP) <3 m
    Manevra Kabiliyeti ± 3g
    Hareketli Hedef Hızı < 40 km/sa
    Bırakma İrtifası 6.500 - 40.000 ft
    Taşıma İrtifası 0 - 40.000 ft
    (Eng) Captive Carry Altitude (Eng) 0 - 40,000 ft

    Aksungur’dan uçuş süresi rekoru

    Aksungur İnsansız Hava Aracı geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği uçuşta 49 saat boyunca havada kalmayı başardı. Bugüne kadarki en uzun uçuşunu gerçekleştirdi.

    Ayrıca Bkz. "Aksungur İHA tam 49 saat boyunca havada kaldı"

    Aksungur İHA Özellikeri:

    • Çift turbo dizel motor ile 2x170HP güç (2 adet PD-170),
    • 24 metre kanat açıklığı,
    • 3300kg kalkış ağırlığı,
    • Taarruz ve karakol görevlerinde 25 bin feet irtifada 750kg faydalı yük ile 12 saat kesintisiz görev icra edebilme,
    • İstihbarat görevlerinde 40 bin feet irtifada 150kg yük ile 24 saat kesintisiz uçabilme,
    • Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi,
    • Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi,
    • Çift yedekli şifrelenmiş dijital veri bağlantısı,
    • Önceki ANKA yer kontrol sistemleri ile tam uyumluluk,
    • TEBER-81, TEBER-82, LUMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, HGK-3 (Hassas Güdüm Kiti), KGK (Kanatlı Güdüm Kiti) ile kalkış ve vuruş yapabilme,
    • Her bir kanat altında 500kg, 300kg, 150kg kapasiteli üç adet silah istasyonu,
    • Elektro optik kızılötesi, lazer işaretleyici.


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    hollowman_ (N. b.) 22 sa. en beğenilen
    Aksungur'un Lazer güdümlü Teber-82'yi atmasıyla SİHA kabiliyetimiz eskisiyle kıyas kabul etmeyecek derecede değişti. Vurucu gücümüz kat be kat arttı. Mesela Bahar kalkanı operasyonunda görselini eklediğim karedeki tank ve zırhlı araçları MAM-L ile tek tek vurabilirken, artık tek bir Teber ile tek seferde vurabileceğiz. Aksungur sadece karada değil, denizde de bir nevi deniz karakol uçağı görevi de görecek, denizaltı harbinde de etkinliğimizi çok fazla artıracak. Özellikle 49 saatlik havada kalış süresiyle deniz karakol uçaklarının sahip olmadığı etkinliğe de sahip olacak. Yakında Akıncı ile de SİHA etkinliğinde bambaşka bir dönem başlayacak bizim için.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Aksungur'un Lazer güdümlü Teber-82'yi atmasıyla SİHA kabiliyetimiz eskisiyle kıyas kabul etmeyecek derecede değişti. Vurucu gücümüz kat be kat arttı. Mesela Bah...
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    2 Yanıt Yanıtla +17
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    DoubleDragon 22 sa.
    Helal olsun, bizimkiler de bir şeyler yapmaya çalışıyor. İhtiyacımız olan her şeyi kendimiz yapmasını öğrenmemiz lazım. Yoksa F-35 diye S400 diye elalemin kapısında sürteriz.Eskiden Heron almak için İsrail'in keyfini bekliyorduk. Şimdi İHA'mızı SİHA'mızı kendimiz üretiyoruz. Hatta yurtdışına satıyoruz. İnşallah gelecekte daha iyi oluruz.
    Helal olsun, bizimkiler de bir şeyler yapmaya çalışıyor. İhtiyacımız olan her şeyi kendimiz yapmasını öğrenmemiz lazım. Yoksa F-35 diye S400 diye elalemin kapıs...
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    Yanıtla +16
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    CoreXXX (fatih tat) 21 sa.
    Şunlar 15 yıl önce hayaldi. Mübalağa değil
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    231407 (Barış Özdemir) 50 sn.
    Hayırlı olsun böyle çalımaların olması güzel bir şey
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    jesipikmin 7 sa. yeni yorumcu
    ALLAH hükümetimizden razı olsun ben almanyada yaşıyorum çektiğimiz sıkıntıyı ben bilirim adama namaz kildirmiyorlar dünya İslmm cemaatinin hatrına dönüyor bir kes daha kanidlandi müslümanin gucu dunya gorecek
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    YordleKing 7 sa.
    İnsanları akıllandırabilseydik bombaları akıllandırmaya gerek kalmazdı.Günün duyarını kastım gidiyorum.
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    nebulabado 10 sa.
    Yanlız hedefi ucundan vurmuş. Tam ortasına düşmesini beklerdim.
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    hollowman_ (N. b.) 6 sa. nebulabado
    3m CEP değeri var zaten. Patlama etkisi o hedef alanının kat kat üstünde hem, yani o işaretli alan içerisinde bir hedef olsaydı zaten o noktadan vurulduğunda da yok edilirdi. Genelde lazer güdümlü mühimmatlarımız o hedef alanı içinden vuruyorlar.
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    WB 11 sa.
    Bunlarda nolucak biz demir aglarlar orduk yurdu en bastan demir, #caremamoglan
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    Denorath 19 sa.
    Şimdi bana kızacaklar ama henüz hidrokarbon ihracatçısı olamadığımız ve sanayi devrimlerini de kaçırdığımız için tüm bu işlerin kaynağı o çok şikayet ettiğimiz otomobil vs.. ötv’leri, kdv’leri. Bir süre daha da böyle olacak. O güne kadar sabır ve azim gerekiyor. Batı’nın arka bahçesi olmaktan bostan ve tarla sahibi olmaya niyetlendik ne de olsa.
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    CoreXXX (fatih tat) 21 sa.
    Şunlar 15 yıl önce hayaldi. Mübalağa değil
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    DoubleDragon 22 sa.
    Helal olsun, bizimkiler de bir şeyler yapmaya çalışıyor. İhtiyacımız olan her şeyi kendimiz yapmasını öğrenmemiz lazım. Yoksa F-35 diye S400 diye elalemin kapısında sürteriz.Eskiden Heron almak için İsrail'in keyfini bekliyorduk. Şimdi İHA'mızı SİHA'mızı kendimiz üretiyoruz. Hatta yurtdışına satıyoruz. İnşallah gelecekte daha iyi oluruz.
    Yanıtla +16
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    Bloggercix 22 sa. yeni yorumcu
    Bu savaş niye biraz kitap okumasak mı?

    https://seytanok.blogspot.com/?m=1
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    hollowman_ (N. b.) 22 sa. en beğenilen
    Aksungur'un Lazer güdümlü Teber-82'yi atmasıyla SİHA kabiliyetimiz eskisiyle kıyas kabul etmeyecek derecede değişti. Vurucu gücümüz kat be kat arttı. Mesela Bahar kalkanı operasyonunda görselini eklediğim karedeki tank ve zırhlı araçları MAM-L ile tek tek vurabilirken, artık tek bir Teber ile tek seferde vurabileceğiz. Aksungur sadece karada değil, denizde de bir nevi deniz karakol uçağı görevi de görecek, denizaltı harbinde de etkinliğimizi çok fazla artıracak. Özellikle 49 saatlik havada kalış süresiyle deniz karakol uçaklarının sahip olmadığı etkinliğe de sahip olacak. Yakında Akıncı ile de SİHA etkinliğinde bambaşka bir dönem başlayacak bizim için.

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    Spider_hip (Doğan Eray) 22 sa. hollowman_
    Hadi inşallah süper ama ekonomiyi de bir şekilde güçlendirip fabrikalaşmalıyız. Karşımızda bir değil ki, birken on-yirmi olan namussuzlar var. Örneğin yunan. Ağlamadığı kapı kalmadı. Sırf yunan olsa yersin. Ama bir anda fransa oradan çıkıyor, amerika çıkıyor. ab nin ne destek vereceği belli değil.
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    gun (Gün Oksay) 20 sa. hollowman_
    Kesinlikle katılıyorum devasa bombalar bunlar askeri mevzileri dümdüz eder zırh delici başlıklı olanları da olmalı onlarda sığnak bırakmaz.



    Ancak bence esas olay dediğiniz gibi denizaltı harbinde çok acımasız bu ihalar. Korkunç gözetleme süresi ile denizaltıların kabusu olacaklar.



    Ben ayrıca havadan havaya füzeler ile awacs’tan belirlenen hedefleri mahveder bunlar ve hava hakimiyetini alırlar.
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    4531 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    teber, lazer güdüm kiti ve
    7 etiket daha roketsan aksungur tusaş füze roket mühimmat Bilim ve Teknoloji
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