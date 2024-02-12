Uzayda yapılan Tuz Gölü bitkisi deneyi Mars’ın kapılarını açabilir

Mars için önemli bir araştırma
Önümüzdeki birkaç on yıl içinde Mars’a insanlı uzay yolculuklarının yapılması ve orada yerleşim yerlerinin kurulması hedefleniyor. Bunun için de yerine yetişebilecek bitkilerin tespiti ve geliştirilmesi konusu oldukça büyük öneme sahip.
Bu bağlamda çoğu ülke uzayda ve Ay ile Mars gibi zorlu toprak koşullarında yetişecek bitkilerin arayışı içerisinde. Astronot Alper Gezeravcı'nın ISS’te gerçekleştirdiği 13 deneyden birisi de buna hizmet ediyordu.
“Schrenkiella Parvulanın Tuz Stresine Verdiği Yanıtların Uzay Ortamında Araştırılması-Extremophyte” adlı deney kapsamında yüksek tuzlu ortamlara dirençli bitkinin, çok zayıf yer çekiminde yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği toleransı sürdürüp sürdüremeyeceğine bakıldı. Deney süresince bitkinin gelişimi günlük olarak araştırmacılara ulaştırıldı.
Schrenkiella parvula bitkisinin Tuz Gölü etrafında yüksek tuza, ağır metallere, düşük ve yüksek sıcaklığa toleranslı, zorlu şartlara adapte olabilen bir bitki olduğu belirtildi. Bitkinin, Mars gibi insanların ileride gitmeyi ve tarım yapmayı amaçladığı yerlerde orayı ıslah edebilmeyi sağlayacak öncü özelliklere sahip olduğunun altı çizildi.
Öte yandan deney süreci halen devam ediyor. ISS’te gerçekleştirilen deney sonucunda Gezeravcı, bitkileri hasat edip özel bir solüsyon ile metabolik süreçlerini tamamen durdu. Daha sonra bitkiler -80 derecede depolanarak dünyaya getirildi. Kısa süre içerisinde deneyin Türkiye’ye gelecek. Burada hem bitkilerin büyüme performansı hem de yeni nesil RNA dizilime yöntemi ile hangi genlerin aktifleştiği, mikro yer çekimi altında bitkinin tuza nasıl yanıt verdiği araştırılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.