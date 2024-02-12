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    Uzayda yapılan Tuz Gölü bitkisi deneyi Mars’ın kapılarını açabilir

    Ege Üniversitesi, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında astronot Alper Gezeravcı'nın Tuz Gölü'nde yetişen "Schrenkiella parvula" bitkisine ilişkin uzayda yaptığı deneyi paylaştı.
    Uzaydaki Tuz Gölü bitkisi deneyi Mars’ın kapılarını açabilir Tam Boyutta Gör
    Ege Üniversitesi, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında uzaya çıkan Alper Gezeravcı'nın Tuz Gölü'nde yetişen "Schrenkiella parvula" bitkisine ilişkin uzayda yaptığı deneyinin sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamada Schrenkiella parvula bitkisinin Mars’ın ıslah edebilmeyi sağlayacak ön özelliklere sahip olduğu aktarıldı.

    Mars için önemli bir araştırma

    Önümüzdeki birkaç on yıl içinde Mars’a insanlı uzay yolculuklarının yapılması ve orada yerleşim yerlerinin kurulması hedefleniyor. Bunun için de yerine yetişebilecek bitkilerin tespiti ve geliştirilmesi konusu oldukça büyük öneme sahip.

    Bu bağlamda çoğu ülke uzayda ve Ay ile Mars gibi zorlu toprak koşullarında yetişecek bitkilerin arayışı içerisinde. Astronot Alper Gezeravcı'nın ISS’te gerçekleştirdiği 13 deneyden birisi de buna hizmet ediyordu.

    “Schrenkiella Parvulanın Tuz Stresine Verdiği Yanıtların Uzay Ortamında Araştırılması-Extremophyte” adlı deney kapsamında yüksek tuzlu ortamlara dirençli bitkinin, çok zayıf yer çekiminde yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği toleransı sürdürüp sürdüremeyeceğine bakıldı. Deney süresince bitkinin gelişimi günlük olarak araştırmacılara ulaştırıldı.

    Uzaydaki Tuz Gölü bitkisi deneyi Mars’ın kapılarını açabilir Tam Boyutta Gör
    EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday'ın yaptığı Doç. Dr. Barış Uzilday ile Prof. Dr. İsmail Türkan'ın araştırmacı olarak katıldığı deneyin ikinci ve üçüncü günde bitkilerin çimlendikleri gözlemlendi. Yapılan açıklamada Doç. Dr. Barış Uzilday, şu bilgileri verdi: “Beklediğimiz büyüme seviyesine ulaştıklarını ancak bitkilerin yaprak ve gövde şekillerinin mikro yer çekimi ile farklılık gösterdiğini gördük.”

    Schrenkiella parvula bitkisinin Tuz Gölü etrafında yüksek tuza, ağır metallere, düşük ve yüksek sıcaklığa toleranslı, zorlu şartlara adapte olabilen bir bitki olduğu belirtildi. Bitkinin, Mars gibi insanların ileride gitmeyi ve tarım yapmayı amaçladığı yerlerde orayı ıslah edebilmeyi sağlayacak öncü özelliklere sahip olduğunun altı çizildi.

    Öte yandan deney süreci halen devam ediyor. ISS’te gerçekleştirilen deney sonucunda Gezeravcı, bitkileri hasat edip özel bir solüsyon ile metabolik süreçlerini tamamen durdu. Daha sonra bitkiler -80 derecede depolanarak dünyaya getirildi. Kısa süre içerisinde deneyin Türkiye’ye gelecek. Burada hem bitkilerin büyüme performansı hem de yeni nesil RNA dizilime yöntemi ile hangi genlerin aktifleştiği, mikro yer çekimi altında bitkinin tuza nasıl yanıt verdiği araştırılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 21 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    arkadan vuran her zaman suçlu mudur internetsiz çiftlik oyunları son bağlantı kurmanızdan bu yana bazı bilgiler değişti şaftta boşluk olursa ne olur clash of clans 9. seviye köy düzeni

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