    Xiaomi 17 Pro, iPhone 17 Pro ile karşılaştırıldı: İşte kamera örnekleri

    Xiaomi 17 serisinin lansmanı yaklaşıyor. Tanıtım öncesinde, Xiaomi 17 Pro modelinin kamera yetenekleri sergilendi ve iPhone 17 Pro ile karşılaştırmalı bir fotoğraf paylaşıldı.

    Xiaomi 17 Pro kamera örnekleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 17 serisi, 25 Eylül’de Çin’de tanıtacak. Lansmandan hemen önce şirket, Pro modellerin kamerasının neler yapabileceğini bazı örneklerle sergiledi. Paylaşılan fotoğraflara göre, yeni amiral gemisi telefonların nispeten yüksek dinamik aralıklı çekimler sunabileceği anlaşılıyor.

    Xiaomi 17 Pro vs iPhone 17 Pro

    Xiaomi 17 Pro vs iPhone 17 Pro kamera karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 17 Pro serisi, Light Hunter 950L sensörüne sahip ilk amiral gemisi modelleri olacak. Bu sensörün LOFIC yüksek dinamik aralık teknolojisi sayesinde 16.5 EV dinamik aralık sunduğu iddia ediliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Light Fusion 900 sensörlü Xiaomi 15 Pro, 13.5 EV dinamik aralığa sahip.

    Xiaomi 17 Pro serisi ayrıca, parlama ve gölgelenme efektini azalttığı söylenen geliştirilmiş optik kaplamaya sahip. Paylaşılan örneklerde gözle görülür bir parlama ve gölgelenme sorunu görülmüyor.

    Xiaomi Başkanı Lu Weibing, Xiaomi 17 Pro’nun kamerasıyla çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve bunu iPhone 17 Pro ile karşılaştırdı. Karşılaştırmaya göre, Xiaomi'nin Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili amiral gemisi, parlama sorunu yaşatmayacak gibi görünüyor. Dinamik aralık da nispeten daha yüksek görünüyor. Ancak, Xiaomi 17 Pro ile çekilen fotoğraf daha doygun ve biraz daha canlı görünüyor. iPhone 17 Pro'nun çekimi, daha gerçekçi fotoğraflar çekmeyi tercih edenlere daha çekici gelebilir.

    Xiaomi 17 serisi, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max modelinden oluşuyor. Üç cihaz da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle gelecek ve muhtemelen Xiaomi HyperOS 3 işletim sistemiyle kutudan çıkacak.

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

