Xiaomi 17 Pro, iPhone 17 Pro ile karşılaştırıldı: İşte kamera örnekleri

Xiaomi 17 Pro vs iPhone 17 Pro
Xiaomi 17 Pro serisi ayrıca, parlama ve gölgelenme efektini azalttığı söylenen geliştirilmiş optik kaplamaya sahip. Paylaşılan örneklerde gözle görülür bir parlama ve gölgelenme sorunu görülmüyor.
Xiaomi Başkanı Lu Weibing, Xiaomi 17 Pro’nun kamerasıyla çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve bunu iPhone 17 Pro ile karşılaştırdı. Karşılaştırmaya göre, Xiaomi'nin Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili amiral gemisi, parlama sorunu yaşatmayacak gibi görünüyor. Dinamik aralık da nispeten daha yüksek görünüyor. Ancak, Xiaomi 17 Pro ile çekilen fotoğraf daha doygun ve biraz daha canlı görünüyor. iPhone 17 Pro'nun çekimi, daha gerçekçi fotoğraflar çekmeyi tercih edenlere daha çekici gelebilir.
Xiaomi 17 serisi, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max modelinden oluşuyor. Üç cihaz da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle gelecek ve muhtemelen Xiaomi HyperOS 3 işletim sistemiyle kutudan çıkacak.