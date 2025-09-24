Xiaomi 17 Pro, iPhone 17 Pro ile karşılaştırıldı: İşte kamera örnekleri

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 17 serisi, 25 Eylül’de Çin’de tanıtacak. Lansmandan hemen önce şirket, Pro modellerin kamerasının neler yapabileceğini bazı örneklerle sergiledi. Paylaşılan fotoğraflara göre, yeni amiral gemisi telefonların nispeten yüksek dinamik aralıklı çekimler sunabileceği anlaşılıyor.

Xiaomi 17 Pro vs iPhone 17 Pro

Tam Boyutta Gör Xiaomi 17 Pro serisi, Light Hunter 950L sensörüne sahip ilk amiral gemisi modelleri olacak. Bu sensörün LOFIC yüksek dinamik aralık teknolojisi sayesinde 16.5 EV dinamik aralık sunduğu iddia ediliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Light Fusion 900 sensörlü Xiaomi 15 Pro, 13.5 EV dinamik aralığa sahip.

Xiaomi 17 Pro serisi ayrıca, parlama ve gölgelenme efektini azalttığı söylenen geliştirilmiş optik kaplamaya sahip. Paylaşılan örneklerde gözle görülür bir parlama ve gölgelenme sorunu görülmüyor.

Xiaomi Başkanı Lu Weibing, Xiaomi 17 Pro’nun kamerasıyla çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve bunu iPhone 17 Pro ile karşılaştırdı. Karşılaştırmaya göre, Xiaomi'nin Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili amiral gemisi, parlama sorunu yaşatmayacak gibi görünüyor. Dinamik aralık da nispeten daha yüksek görünüyor. Ancak, Xiaomi 17 Pro ile çekilen fotoğraf daha doygun ve biraz daha canlı görünüyor. iPhone 17 Pro'nun çekimi, daha gerçekçi fotoğraflar çekmeyi tercih edenlere daha çekici gelebilir.

Xiaomi 17 serisi, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max modelinden oluşuyor. Üç cihaz da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle gelecek ve muhtemelen Xiaomi HyperOS 3 işletim sistemiyle kutudan çıkacak.

