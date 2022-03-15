Uzun görüş menzilli yeni gözlüksüz 3D ekran geliştirildi

Tam Boyutta Gör

3D ekranlar hayatımıza girip çıkmaya devam ederken yeni bir çalışma kapsamında daha bir dizi nanoyapılı lens kullanılarak hem uzun bir görüş mesafesine sahip hem de daha gerçekçi görüntüler üretebilen gözlüksüz bir 3D ekran prototipi geliştirildi.

Gelecek çalışmalar için öncü olacak

Soochow Üniversitesi araştırmacıları, gözlüğe ihtiyaç duymadan farklı açılardan görüntülenebilen ve üç boyutlu bir etki yaratan yoğun bir ışık alanının yansıtıldığı yeni bir 3D ekran prototipi geliştirdiler.

Araştırmacılar öncelikle nanoyapıları ışığı odaklayacak şekilde düz bir yüzey üzerine modelleyerek yeni bir kırınımlı düz lens tasarladılar. Daha sonrasında lenslerden birkaçını iç içe geçirerek, ışık alanı ekranındaki bir sahne için çeşitli perspektifler yaratan optik bileşen olan pikselli bir görüntü modülatörü oluşturmayı başardılar.

Prototip ekranların, 24 cm'den 90 cm'ye kadar görüntüleme mesafelerinde yüksek verimlilik ve yüksek renk doğruluğu sergilediği belirtiliyor.

Araştırma ekibi lideri Wen Qiao: "Çoğu 3D ekranının sınırlı bir görüntülenme aralığı vardır. Bu da gözlemci cihazdan uzaklaştıkça 3D sanal görüntünün bozulmasına neden olur. Tasarladığımız nanoyapılı düz lens sadece 100 mikron kalınlığında ve çok geniş bir odak derinliğine sahip. Bu yüksek kaliteli bir sanal 3D sahnenin daha uzaktan görülebilmesini sağlıyor." dedi.

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Araştırmacılar, geliştirdikleri prototipin televizyonlar, taşınabilir elektronik cihazlar ve masa üstü cihazlar için kullanılabilecek gerçekçi görünümlü 3D ekranlar geliştirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirtiyorlar.

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