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Kawasaki, Tokyo'daki 2022 Uluslararası Robot Fuarı'nda bir keçiden ilham alarak geliştirdikleri yeni robotları Bex'i sergiledi. Dört ayaklı robot, bir insan tarafından sürülebiliyor. Ayrıca sahip olduğu uyarlanabilir üst kısmı sayesinde farklı görevler için kullanılabilecek.

Robot keçi Bex, kargo taşıyabiliyor

Kawasaki'nin 2015'ten beri iki ayaklı robotlar üzerinde çalışılan Kaleido programının bir ürünü olan Bex, hem düz bir zeminde hem de engebeli bir arazi ortamında hareket edebilecek şekilde tasarlandı. Robot keçi, hem dört ayağıyla hem de sahip olduğu tekerlek sistemiyle hareket edebiliyor.

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100 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip Bex, üst gövdesinin uyarlanabilir bir platform olması sayesinde ve gerçekleştirmesi gereken görevlere göre tasarlanabilecek.

Yeni darbe emici malzeme, metal kadar güçlü ancak çok daha hafif 3 gün önce eklendi

Uyarlanabilir üst gövdesiyle Bex, fabrikalar, şantiyeler, tarım arazileri gibi pek çok yerde farklı uygulamalarda kullanılabilecek. Kargo taşımacılığı için de elverişli olan Bex, Boston Dynamics'in robot köpeği Spot'un bazı Hyundai fabrikalarında üstlendiği güvenlik devriyesi görevini de yerine getirebilecek.

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Kawasaki, sürülebilir bir robot keçi geliştirdi: Bex