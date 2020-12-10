Uzun zaman sonra ilk kez toplam vaka sayısı açıklandı: 1,7 milyon

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vaka tablosunda 29 Temmuz’dan beri değişikliğe gitmiş ve günlük vaka sayısı yerine günlük “hasta” sayısını paylaşmaya başlamıştı. 25 Kasım’dan sonra yeniden günlük vaka açıklanmaya başlandı.
29 Temmuz - 25 Kasım arasındaki vaka sayısı da dahil edilerek Türkiye’de salgının ilk gününden bugüne kadarki toplam vaka sayısı açıklandı.İlginizi Çekebilir Bakan Koca, Çinli aşının yan etkilerini açıkladı
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Türkiye’de toplam 1.748.567 vaka bulunuyor. Yani bugüne kadar 1.748.567 kişiye Covid-19 pozitif teşhisi koyuldu.
Bugünkü yeni vaka sayısı 30.424, yeni hasta sayısı ise 5.918.
Worldometers.info verilerine göre Türkiye, toplam vaka sayısıyla 8. sıraya yerleşecek.
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https://www.worldometers.info/coronavirus
Sıradan hırsız paranızı, cüzdanınızı, bisikletinizi çalar.
Politik hırsız ise geleceğinizi, hayallerinizi, bilginizi, eğitiminizi, sağlığınızı, gülümsemenizi çalar.
İkisi arasında ki fark; sıradan hırsız sizi seçer, siyasi hırsızı ise siz seçersiniz.
Voltaire
28 temmuz VAKA sayısı: 963
29 temmuz HASTA sayısı: 942
29'unda HASTA sayısını açıklamaya başlıyorlar ancak önceki günlerdeki VAKA sayılarına benzer bir sayı geliyor. Bunun açıklaması yapıldı mı? Daha önce birileri yakalamıştı da aklıma geldi. Önceki tarihlerde de vaka sayısı diye verdikleri hasta sayısı mıydı? 29'unda madem sadece hasta sayısını vermeye başladılar, neden 200-300'lü bir sayı gelmedi? Bu nasıl iş ben anlamadım.
29 temmuzda 200-250 hasta demesi gerekiyordu ama öyle bir şey yok. Başından beri pozitifleri vermediler.
Mesela
”[color=#3c4043]İstanbul[color=#3c4043], [color=#3c4043]kilometrekareye düşen[color=#3c4043] 2.900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ildir. Bunu sırasıyla; 528 kişi ile Kocaeli, 360 kişi ile İzmir takip etmektedir. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, [color=#3c4043]kilometrekareye düşen[color=#3c4043] 12 kişi ile Tunceli'dir.”
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