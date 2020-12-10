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    Uzun zaman sonra ilk kez toplam vaka sayısı açıklandı: 1,7 milyon

    Türkiye'de salgının ilk gününden bugüne toplam 1 milyon 748 bin 567 vaka bulunuyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    50
    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    50

    Uzun zaman sonra ilk kez toplam vaka sayısı açıklandı: 1,7 milyon
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    Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vaka tablosunda 29 Temmuz’dan beri değişikliğe gitmiş ve günlük vaka sayısı yerine günlük “hasta” sayısını paylaşmaya başlamıştı. 25 Kasım’dan sonra yeniden günlük vaka açıklanmaya başlandı.

    29 Temmuz - 25 Kasım arasındaki vaka sayısı da dahil edilerek Türkiye’de salgının ilk gününden bugüne kadarki toplam vaka sayısı açıklandı.

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    Türkiye’de toplam 1.748.567 vaka bulunuyor. Yani bugüne kadar 1.748.567 kişiye Covid-19 pozitif teşhisi koyuldu.

    Bugünkü yeni vaka sayısı 30.424, yeni hasta sayısı ise 5.918.

    Worldometers.info verilerine göre Türkiye, toplam vaka sayısıyla 8. sıraya yerleşecek.

    Uzun zaman sonra ilk kez toplam vaka sayısı açıklandı: 1,7 milyon
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    from softwave 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Umarım Binali Yıldırım gibi "İnanmıyorsanız sayın" demez
    Yanıtla +60
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    kültürlü cingen (Çağlayan Dökme) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hasta ile vaka arasında ne fark var hala anlamadım. Kelime oyunu ile nereye varmaya çalışılıyor? Utanıyorum şu ülkeden
    1 Yanıt Yanıtla +36
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    nural1990 (soner nural) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben negatiftim ama tomografide çıktı hastalık ilaçları kullandim 10 gün izalasyonda kaldım benim gibi olan çok var onları da sayarsak 2 yi geçer
    1 Yanıt Yanıtla +29
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    structuralconnection (Onur Ozturk) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Toplam vaka sayıları hemen hemen aynı olan İngiltere, İtalya, İspanya ve Türkiye'nin toplam ölüm sayılarını karşılaştırırsanız, hükümetin açıkladığı sayılarda hala gariplik olduğunu görebilirsiniz. Eğer uslu bir çocuksanız, sağlık sistemimizin çok iyi olduğuna kendinizi inandırabilirsiniz ama gerçekleri değiştiremezsiniz. İmamoğlu'nun İstanbul için açıkladığı rakamlara hükümet acilen cevap vermelidir.

    https://www.worldometers.info/coronavirus

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    structuralconnection (Onur Ozturk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bugüne kadar 1500, 1700 çok iyiyiz. Dünyanın en iyisiyiz. Süperiz diye milleti uyuttular. Sonra birden sayı 30binlerin üzerine çıktı. Şimdi bu sayısya nasıl inanır insan! Utanmadan biz vaka değil hasta açıkladık diyorlar. Eğer bu veriler zamanında doğru şekilde açıklansaydı; insanlar kendilerini yaymayacaktı. Bu kadar insan ölmeyecekti, hastalanmayacaktı.

    Sıradan hırsız paranızı, cüzdanınızı, bisikletinizi çalar.
    Politik hırsız ise geleceğinizi, hayallerinizi, bilginizi, eğitiminizi, sağlığınızı, gülümsemenizi çalar.
    İkisi arasında ki fark; sıradan hırsız sizi seçer, siyasi hırsızı ise siz seçersiniz.
    Voltaire
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    deleteextra (hakan demir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pandeminin başından beri vaka sayıları verilseydi abd den sonra ikinci sıraya oturacaktık dünya genelinde. Ama hep eksik paylaşım yapıp en iyi pandemiyi geçiren ülkelerdeniz şeklinde açıklamalarda bulunurdu. Şimdi durum ortada. Kimsede çıkıp neden vatandaşa eksik bilgi verilip herşey yolundaymış gibi gösterildi demedi. Bunu başka ülkede yapsan halk isyan eder.
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    Lyon1975 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tek yapılması gereken mesafe hijyen
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    Evdekalınturkiye 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Lyon1975
    En az 90 gün tam karantina lazım. O is çoktan geçti,
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    alperhan52 (Şükrü ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Alıştırmadan açıklayınca acıyor, önce alıştırsaydınız.
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    Tieion Amastris 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    27 temmuz VAKA sayısı: 919

    28 temmuz VAKA sayısı: 963

    29 temmuz HASTA sayısı: 942



    29'unda HASTA sayısını açıklamaya başlıyorlar ancak önceki günlerdeki VAKA sayılarına benzer bir sayı geliyor. Bunun açıklaması yapıldı mı? Daha önce birileri yakalamıştı da aklıma geldi. Önceki tarihlerde de vaka sayısı diye verdikleri hasta sayısı mıydı? 29'unda madem sadece hasta sayısını vermeye başladılar, neden 200-300'lü bir sayı gelmedi? Bu nasıl iş ben anlamadım.
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    TRkronos (mustafa ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Tieion Amastris
    Bütün yalanlar birbirine girince böyle olur hocam.

    29 temmuzda 200-250 hasta demesi gerekiyordu ama öyle bir şey yok. Başından beri pozitifleri vermediler.
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    Onurmsq (--- ----) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her gün 30 bin kişi nasıl hastalığa yakalanıyor. Bu kadar da cahil olmaz bir halk. Tebrik ediyorum.
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    Alqu 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Onurmsq
    Sadece Cehaletle açıklanamaz. Ufacık şehirlerde zibilyonlarca insan var bu insanları birbirinden uzak tutacak kadar alan bile yok.

    Mesela

    ”[color=#3c4043]İstanbul[color=#3c4043], [color=#3c4043]kilometrekareye düşen[color=#3c4043] 2.900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ildir. Bunu sırasıyla; 528 kişi ile Kocaeli, 360 kişi ile İzmir takip etmektedir. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, [color=#3c4043]kilometrekareye düşen[color=#3c4043] 12 kişi ile Tunceli'dir.”
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    Kagesa 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hala bu korona tablosuna inanan var mı arkadaşlar? Bir yakınım için 1 ay boyunca COVID servisinde refakatçı olarak kaldım. 1 saat arayla 2 - 3 kişinin öldüğüne şahit oldum. Boş yatak olmadığı için sarı alanda 3 gün bekletildik, yakınımızın durumu ağır olduğu için yoğun bakıma alınması gerekiyordu ama yer yoktu. Ne Çevre il-ilçelerdeki hastanelerde ne de özel hastanelerde yer bulamadık, yoğun olarak oksijen verildi ancak o şekilde biraz ayakta kaldı. Durumu çok ağır olduğu için sıramızı öne çektiler ve yoğun bakım servisinde biri vefat edince bizi aldılar. Size şu kadarını söyleyebilirim, 37-38 yasındaki sapasağlam bir insan gözümün önünde öldü, yaşlılar tuvalette patır patır bayılıyordu. Dedemi virüs yüzünden kaybettim ve aynı gün içinde onlarca kişi gömülmüştü. Ölüm tarihlerinin hepsi aynıydı. O kadar büyük bir şehirde yaşamıyorum siz hesap edin.. Birde Bakan Bey çıkmış okulları açacağız diye zırvalıyor. İnsan canı bu kadar ucuz mu bu ülkede? Yazıklar olsun. En başından beri vaka sayıları doğru şekilde verilseydi insanlar daha bilinçli olurdu olayın vahametinin farkında olurdu..
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    LanManiaX 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Belirti göstermeyenleri hasta olarak kabul etmiyorlardı ne olduysa patladılar.Baştan beri Fransa,İtalya ve İspanyadan farkımız yokmuş ben bunu anladım.Sağlam uyuttular milleti,tabipler birliğine bile savaş açtılar.U dönüşü yapa yapa bir hal oldular.Tarih bunları ayrı yargılayacak,inşallah halk ta görür de sandıkta gereken cevabı verir.
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    vaka sayısı muamma, coronadan ölen sayısı muamma, iyileşen sayısı muamma, ülkenin geleceği muamma, eğitimin durumu muamma, yarına çıkacağımız muamma,muamma da muamma...
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