Türkiye’deki Apple Store’lar belirsiz bir süreliğine yine kapanıyor

Tecno Pova dörtlü kamera ve bataryası ile iddialı

Netflix'in yıldızlarla dolu yeni filmi Don’t Look Up'ın kadrosuna bir yıldız isim daha katıldı

Adobe, Flash Player için bir "veda" güncellemesi yayınladı

Yeni Mercedes-Benz eSprinter özel bir platform ve üç batarya seçeneğiyle gelecek

Simülasyon oyunu Bio Inc. Redemption, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı

GÖRÜNTÜLENEN Uzun zaman sonra ilk kez toplam vaka sayısı açıklandı: 1,7 milyon

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Epic Games, 17 Aralık'tan itibaren 15 gün boyunca her gün bir yeni oyun hediye edecek