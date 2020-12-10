Xiaomi onayladı MIUI 12.5 geliyor: İşte yeni özellikler

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MIUI 12 hatırlayacağınız üzere Nisan ayı sonlarında duyurulmuştu. Xiaomi hala bu arayüzü akıllı telefonlarına dağıtmaya devam ediyor. Aradan geçen sekiz ayın ardından Çinli şirket 12.5 olarak adlandırılan daha yeni bir MIUI sürümünün yolda olduğunu resmen doğruladı.

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MIUI geliştiricileri hali hazırda mobil arayüzün yeni sürümünü test etmeye başlamış durumdalar. Hatta şirket yeni arayüze daha yoğun bir şekilde odaklanabilmek için haftalık MIUI beta güncellemelerini askıya aldı.

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MIUI 12.5 ile gelecek yeni özellikler

Xiaomi, MIUI 12.5 ile kullanıma sunulacak birkaç yeni özelliği de duyurdu. Şirket yeni sürümde aşağıda listelenen özelliklere yer verecek:

Masaüstü modu. Bu özellik sayesinde akıllı telefonu monitöre bağlayarak pratikte bir bilgisayar gibi kullanmak mümkün olacak.

gibi kullanmak mümkün olacak. Uygulamalara kullanıcının tam değil sadece yaklaşık konumunu izleme sınırı getirilebilecek. Gizlilik ve güvenliği artırmak için düşünülen bu mod, kullanıcı tarafından etkinleştirilebilecek veya devre dışı bırakılabilecek.

izleme sınırı getirilebilecek. Gizlilik ve güvenliği artırmak için düşünülen bu mod, kullanıcı tarafından etkinleştirilebilecek veya devre dışı bırakılabilecek. Ana ekran, güç tuşu menüsü, ses seviyesi kontrolü, açık uygulamalar ve bildirimler dahil olmak üzere yeni arayüz .

. Klasörleri açmak ve uygulamaları çalıştırmak için geliştirilmiş başlatıcı animasyonu .

. Doğrudan Galeri uygulaması üzerinden görüntüleri PDF dosyasına dönüştürme işlevi.

Henüz "ara" MIUI sürümünün ne zaman yayınlanacağı belli değil. Önümüzdeki günlerde güncellemenin çıkış tarihiyle igili daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://t.me/xiaomiui/6625

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