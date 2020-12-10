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    Xiaomi onayladı MIUI 12.5 geliyor: İşte yeni özellikler

    Çinli teknoloji devi Xiaomi çok yakında MIUI 12.5 arayüzünün kullanıma sunulacağını resmi olarak doğruladı. Şirket ayrıca "ara sürüm" ile gelecek bazı yeni özellikleri de açıkladı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi onayladı MIUI 12.5 geliyor: İşte yeni özellikler
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    MIUI 12 hatırlayacağınız üzere Nisan ayı sonlarında duyurulmuştu. Xiaomi hala bu arayüzü akıllı telefonlarına dağıtmaya devam ediyor. Aradan geçen sekiz ayın ardından Çinli şirket 12.5 olarak adlandırılan daha yeni bir MIUI sürümünün yolda olduğunu resmen doğruladı.

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    MIUI geliştiricileri hali hazırda mobil arayüzün yeni sürümünü test etmeye başlamış durumdalar. Hatta şirket yeni arayüze daha yoğun bir şekilde odaklanabilmek için haftalık MIUI beta güncellemelerini askıya aldı.

    Xiaomi onayladı MIUI 12.5 geliyor: İşte yeni özellikler
    Tam Boyutta Gör

    MIUI 12.5 ile gelecek yeni özellikler

    Xiaomi, MIUI 12.5 ile kullanıma sunulacak birkaç yeni özelliği de duyurdu. Şirket yeni sürümde aşağıda listelenen özelliklere yer verecek:

    • Masaüstü modu. Bu özellik sayesinde akıllı telefonu monitöre bağlayarak pratikte bir bilgisayar gibi kullanmak mümkün olacak.
    • Uygulamalara kullanıcının tam değil sadece yaklaşık konumunu izleme sınırı getirilebilecek. Gizlilik ve güvenliği artırmak için düşünülen bu mod, kullanıcı tarafından etkinleştirilebilecek veya devre dışı bırakılabilecek.
    • Ana ekran, güç tuşu menüsü, ses seviyesi kontrolü, açık uygulamalar ve bildirimler dahil olmak üzere yeni arayüz.
    • Klasörleri açmak ve uygulamaları çalıştırmak için geliştirilmiş başlatıcı animasyonu.
    • Doğrudan Galeri uygulaması üzerinden görüntüleri PDF dosyasına dönüştürme işlevi.

    Henüz "ara" MIUI sürümünün ne zaman yayınlanacağı belli değil. Önümüzdeki günlerde güncellemenin çıkış tarihiyle igili daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.



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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    12 iyi isabetti, buçuğu da devam ettirsin. Yeni arayüz ile yeni telefon havasına girmeliyiz, yoksa yeni telefon almak için çok bekleriz.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    En son note 8 i gunceledik kamerası ve sim kartlar çalışmıyor bu seferde bi bokluk olursa bidaha kullanmam
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    Kwanon (İlker Murat Türkcü) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Beyler 15 Haziran 2019 tarihinde alınma Redmi Note 7 cihazımda ghost screen sorunu var. Nasıl çözeceğim ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    kalsiyum61 (Selim Kadioglu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Kwanon
    bl kilidini ac baska rom kullan ekran ayarlarindan contrasti dusur birkac dakikaya ghost scren kalkar
    1 Yanıt Yanıtla
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mıuı Note 9 kullanıyorum kasma yapıyor telefon rica etsem bu sorunu giderecek bir güncelleme gönderebilirmisiniz.
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    Godrilla (Batuhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    hahah bunu neden burda istiyosun ne alakası var
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    MegaWolt38 Her fırsatta samsungun arayüzüne gönderide bulunman ilginç MIUI 12.5 detki özellikleri önceden deneyimledik. Görüntüleri PDF dosyasına dönüştürme ve telefonu monitöre bağlayarak bilgisayar gibi kullanmak yeni özellik değil. Samsung önce işlemci problemini halletmesi gerekiyor. İşlemci arayüz de dahil olmak üzere kullanıcı deneyimini etkiler.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kontral paneline reng seçenekleride gelirse efso olur bence
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    12.0.5 geldi 2 gun once zaten benim telefon global telefon hizi cok iyi oldu tlf markasi redmi note 9
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    Müştemilat Bey 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Haberdeki surum 12.5 sizinki 12.0.5
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Suan 12.05 kullanıyorum
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi şu rehber ekranı mesaj ekranı siyah ve beyaz renklerinden ne zaman kurtulacak..Google mesaj ve rehberden kurtulup Kendi tema uygulamasına yeniden geçsin..
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Not 8 kullanıyorum miui 12 güncellemesi gelmedi daha sebebini bilen yardımcı olabilir mi
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ya benim şarj aletim çok cabuk ısınıyor daha yeni neden olabilir sarjdada oynamıyorum ??
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    73748 kez okundu.
    11 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

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    xiaomi, MIUI 12.5 ve
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