VAIO markası ilk tabletini tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

2014'te Sony'den ayrılan VAIO markası tablet pazarına giriş yaptı. Şirket, VAIO TL10 olarak adlandırdığı ilk tabletini resmi olarak tanıttı. Android 13 işletim sistemiyle çalışan cihaz iyi sayılabilecek teknik özelliklere sahip.
VAIO TL10, 2K çözünürlükte 10.4 inç LCD ekran taşıyor. Firma ilk tabletinde sekiz çekirdekli Unisoc T616 işlemciye yer vermiş. Buna 8 GB RAM ve microSD kartla 1 TB'a kadar genişletilebilir 128 GB depolama alanı eşlik ediyor.
Tablet satışa çıktı
Tablette 18W hızlı şarj destekli 7.000 mAh pil mevcut. Diğer özelliklerini ise 8 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ön kamera, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB Type-C bağlantı noktası ve 4G LTE teknolojisi olarak sıralayabiliriz.
VAIO TL10'un 3.5 mm kulaklık girişi, stereo hoparlörler ve manyetik bağlantı özellikli klavye ile geldiğini belirtelim. Tablet 364 dolar fiyatla Brezilya'da satışa sunuldu. Diğer pazarlarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah