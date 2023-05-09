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2014'te Sony'den ayrılan VAIO markası tablet pazarına giriş yaptı. Şirket, VAIO TL10 olarak adlandırdığı ilk tabletini resmi olarak tanıttı. Android 13 işletim sistemiyle çalışan cihaz iyi sayılabilecek teknik özelliklere sahip.

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VAIO TL10, 2K çözünürlükte 10.4 inç LCD ekran taşıyor. Firma ilk tabletinde sekiz çekirdekli Unisoc T616 işlemciye yer vermiş. Buna 8 GB RAM ve microSD kartla 1 TB'a kadar genişletilebilir 128 GB depolama alanı eşlik ediyor.

Tablet satışa çıktı

Tablette 18W hızlı şarj destekli 7.000 mAh pil mevcut. Diğer özelliklerini ise 8 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ön kamera, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB Type-C bağlantı noktası ve 4G LTE teknolojisi olarak sıralayabiliriz.

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VAIO TL10'un 3.5 mm kulaklık girişi, stereo hoparlörler ve manyetik bağlantı özellikli klavye ile geldiğini belirtelim. Tablet 364 dolar fiyatla Brezilya'da satışa sunuldu. Diğer pazarlarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

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VAIO markası ilk tabletini tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı