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    Anlık Bildirim

    Huawei'den yıllar sonra kompakt tablet geliyor: MatePad Mini yolda

    Çinli kaynaklar Huawei'nin yeni bir küçük ekranlı tablet piyasaya sürmeye hazırlandığını bildiriyor. MatePad Mini ismiyle anılan cihaz şirketin uzun zaman sonra çıkardığı ilk kompakt tablet olacak.
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    Huawei yıllar sonra kompakt tablet çıkarıyor: MatePad Mini yolda Tam Boyutta Gör
    Huawei, 18 Mayıs'ta Çin'de yeni cihazlarını tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Şirketin yayınladığı teaser görseline göre lansmanda yeni Huawei MatePad serisi tabletler duyurulacak. Bunların arasında kompakt boyutlara sahip MatePad Mini'nin de yer alacağı söyleniyor.

    Çinli kaynak Digital Chat Station küçük ekranlı tabletin üst düzey özellikler sunacağını ve şirketin normal tabletlerinden daha güçlü olacağını belirtti. Ancak MatePad Pro modelinin gerisinde olacak. Gelelim cihazla ilgili diğer detaylara.

    Huawei yıllar sonra kompakt tablet çıkarıyor: MatePad Mini yolda Tam Boyutta Gör

    Ekran boyutu kaç olacak?

    Huawei küçük ekranlı tablet çıkarmayalı uzun zaman oldu. Şirket, müşterilerinin tercihlerine uygun bir model satın almalarını sağlamak için bu boşluğu yeniden dolduracak. Aktarılan bilgiler MatePad Mini olarak anılan modelin 8.4 inçlik bir ekranla donatılabileceğine işaret ediyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

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    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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