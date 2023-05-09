Huawei'den yıllar sonra kompakt tablet geliyor: MatePad Mini yolda

Çinli kaynak Digital Chat Station küçük ekranlı tabletin üst düzey özellikler sunacağını ve şirketin normal tabletlerinden daha güçlü olacağını belirtti. Ancak MatePad Pro modelinin gerisinde olacak. Gelelim cihazla ilgili diğer detaylara.
Ekran boyutu kaç olacak?
Huawei küçük ekranlı tablet çıkarmayalı uzun zaman oldu. Şirket, müşterilerinin tercihlerine uygun bir model satın almalarını sağlamak için bu boşluğu yeniden dolduracak. Aktarılan bilgiler MatePad Mini olarak anılan modelin 8.4 inçlik bir ekranla donatılabileceğine işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah