Huawei'den yıllar sonra kompakt tablet geliyor: MatePad Mini yolda

Tam Boyutta Gör Huawei, 18 Mayıs'ta Çin'de yeni cihazlarını tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Şirketin yayınladığı teaser görseline göre lansmanda yeni Huawei MatePad serisi tabletler duyurulacak. Bunların arasında kompakt boyutlara sahip MatePad Mini'nin de yer alacağı söyleniyor.

Huawei yeni alt markası Huawei Kunling'i tanıttı 21 sa. önce eklendi

Çinli kaynak Digital Chat Station küçük ekranlı tabletin üst düzey özellikler sunacağını ve şirketin normal tabletlerinden daha güçlü olacağını belirtti. Ancak MatePad Pro modelinin gerisinde olacak. Gelelim cihazla ilgili diğer detaylara.

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Ekran boyutu kaç olacak?

Huawei küçük ekranlı tablet çıkarmayalı uzun zaman oldu. Şirket, müşterilerinin tercihlerine uygun bir model satın almalarını sağlamak için bu boşluğu yeniden dolduracak. Aktarılan bilgiler MatePad Mini olarak anılan modelin 8.4 inçlik bir ekranla donatılabileceğine işaret ediyor.

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Huawei yıllar sonra kompakt tablet çıkarıyor: MatePad Mini yolda