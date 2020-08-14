Vaka sayısı 1200'lerde seyretmeye devam ediyor (14 Ağustos)

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 14 Ağustos Cuma gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.226, vefat sayısı 22, ağır hasta sayısı 656 ve iyileşen hasta sayısı da 923.

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Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili, "En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656’ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek." dedi.

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Dünyada son durum

Dünya Sağlık Örgütü'nün 14 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 20.730.456 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 751.154. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 286.710 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 6.713 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

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