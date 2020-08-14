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    Vaka sayısı 1200'lerde seyretmeye devam ediyor (14 Ağustos)

    14 Ağustos tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. İşte COVID-19'un Türkiye'deki seyrini gösteren tabloya göre 14 Ağustos'a ait vaka, vefat ve iyileşen hasta sayıları:
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Vaka sayısı 1200'lerde seyretmeye devam ediyor (14 Ağustos)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 14 Ağustos Cuma gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.226, vefat sayısı 22, ağır hasta sayısı 656 ve iyileşen hasta sayısı da 923

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    Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili, "En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656’ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek." dedi.

    Ayrıca Bkz. "GM 20 ve GM 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı"

    Dünyada son durum

    Dünya Sağlık Örgütü'nün 14 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 20.730.456 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 751.154. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 286.710 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 6.713 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.



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    Şıh Hazretleri (- -) 1 hf. en beğenilen
    Fahrettin sabitine devam
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 hf. (düzenlendi)
    Yalanları devam ediyor ne 1200'ü Hastanelerin yoğun bakımları full dolu, atlatabilecek durumdakiler evlerinde karantinada bunlar rakamlara dahil değil..Artık turist felan filan gelmeyecek yaz sezonuda kapandı.Milletin yüzüne baka baka utanmadan hala yalan söylüyorlar.. Siz bir de Eylül ayında yapılacak sınavlardan sonra görün..1 milyon üzeri aöf öğrencisi 5 Eylül'de sınava girecek tüm ülke çapında.1 gün sonra 6 Eylül'de ise kpss sınavı var aynı öğrenciler yine o sınavdada olacak.Ve her 5 haneden bir kişi kpss'ye girecek !!!ha ülkenin üzerine virüs serpiştirmişsin ha sınav yapmışsın aynı şey
    Yalanları devam ediyor ne 1200'ü Hastanelerin yoğun bakımları full dolu, atlatabilecek durumdakiler evlerinde karantinada bunlar rakamlara dahil değil..Artık tu...
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    3 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 6 gün
    Lütfen temennilerinizi değil varsa bildiğiniz rakamları paylaşın. Burada sürekli rakamlar yalan daha fazla ölüm ve vaka var toplumun yarısı ölecek diyenlerin derdi bu ülke insanının sağlığı mı yoksa Turizm ve ekonomi mi bilmek gerek. Bunca Turist de aptal değil herhalde bize geldiklerine göre Türkiye temiz biliyorlar. Dünya Sağlık Örgütü de Türkiye yalan söylüyor rakamlar sahte demiyor. Almanya bile üçüncü büyük ilimiz İzmir'e gidiş geliş serbest dediğine göre sizin yaptığınız korku edebiyatı sadece olmasını istediğiniz Türkiye fanteziniz. Bu fanteziniz için yakında bir şişe covit virüsü içip sağda solda sokaklarda insan yalamaya başlarsınız herhalde.
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    mondschein66 (salih daşkın) 6 gün
    Babam covid şüphesi ile akciğer tomografi ile cumartesi hastaneye yattı. Cumartesi alınan test hiç çıkmadı. Hastane yarıştan 48 saat geçmeden vefat etti. Hala test çıkmamıştı. Öldükten sonraki alınan test negatif. Cumartesi alınan test aracılar konularak telegondan öğrendik o da negatif.aile olarak bizde test yaptırdık biz de negatifiz.

    Pazar günü gayet sesi iyi geliyordu, pazartesi sabah fenalasmis bilinci yerinde değildi beni tanıyordu. Yozgat daki yoğun bakımda yer yok dedi doktor sevk evrakları hazır dedi. Ama olmadı.

    Cenazeye Ankara'dan hala oğlum geldi polis kendisi, polis grubunda konuşmaları gösterdi en az 10 hastane covid yoğun bakımı dolu.

    Babam 54 yaşında,kronik rahatsızlığı yok, kıştan beri kilo kaybı vardı. Akciger tomografisi tek başına yeterli değil, çünkü kanser verem infilanza zature gibi 4 5 çeşit hastalıkta da benzer akciğer filmi goruluyormis. Bizim tahminimiz babam veremdi. Akciğere baktılar direk covid... Dediler. Zaten çok genç bir dahilye doktoru ilgileniyordu. Yani başka bir ihtimal bile düşünmedi.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    cadde fenerbahçe 6 gün mondschein66
    Hocam, babanız gençmiş. Çok üzüldüm, nurlar içinde yatsın...
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 hf. (düzenlendi)
    Yalanları devam ediyor ne 1200'ü Hastanelerin yoğun bakımları full dolu, atlatabilecek durumdakiler evlerinde karantinada bunlar rakamlara dahil değil..Artık turist felan filan gelmeyecek yaz sezonuda kapandı.Milletin yüzüne baka baka utanmadan hala yalan söylüyorlar.. Siz bir de Eylül ayında yapılacak sınavlardan sonra görün..1 milyon üzeri aöf öğrencisi 5 Eylül'de sınava girecek tüm ülke çapında.1 gün sonra 6 Eylül'de ise kpss sınavı var aynı öğrenciler yine o sınavdada olacak.Ve her 5 haneden bir kişi kpss'ye girecek !!!ha ülkenin üzerine virüs serpiştirmişsin ha sınav yapmışsın aynı şey
    3 Yanıt Yanıtla +6
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    Vrataski (Alper Karakaş) 1 hf. Normandia_06
    5 Eylül'de ne sınavı var?
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    Shiro Battousai 1 hf. Normandia_06
    valla kpss'ye ben de girecem, maske çok terletiyor ve rahatsız ediyor ama maskesiz girmek de coronaya davet olur. bakalım ne gibi önlemler alınacak..
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    monacomen 6 gün Normandia_06
    Kardeş senin derdin ne acaba? Rakamlar yalan olsa Dünya Sağlık Örgütü der ki Türkiye rakamları yanıltıyor yalan söylüyor. Olmuş 7 ay hala her gün rakamlar yanlış diyorsun. E peki ailende kaç kişi öldü, sen kaç kez hastaneye yattın veya akrabalarının kaçı vefat etti hiç açıklamıyorsun? Kayıtlara geçmeyen var ise bizzat sen bildiğine göre vardır aranızda enfekte. Apartmanınız karantinaya alınmamış bile ne garip. Peki size bir şey olmaz iken toplumun yarısının enfekte olduğu öldüğü iddiasını nerene dayanarak sallıyorsun? Zaten bu virüs bulaşması nedense Turizm ve Sınav, Okul, AVM dönemi aklınıza geliyor. Ne tatile çıkarken, ne yurt dışına uçarken, sahilde, denizde, teknede eğlenirken değil de hep oralarda aklınıza geliyor. Gerçekten rakamlar yalan olsa bunca Turist salak mı niye geliyor, demek ki sana değil hükümete inanıyor. Sen aileni de alıp şöyle bir hastane turu atsana bize de raporla bakalım kaç adet yoğun bakımda kişi var hangisi öldü ölmedi, hangi hastane bular, siz sağ çıkıyor musunuz çıkmıyor musunuz biz de bilelim belge ile görelim.

    Gerçekleri söyleyin temennilerinizi değil.
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    Lion_Army (Engin Günel) 1 hf.
    Vaka Sayısı test sayısı ile orantılı. Test sayısı 100.000 olsun vaka sayısı 1400-1500 olur. En yüksek test sayısı şu an Türkiye’de 70.000.

    47bin 48bin’lere gerilesin 850-900 seviyesine iner yine.

    Kontollü olduğunu düşünüyorum tedbirlere göre rakam paylaşılıyor, tedbir az ise test sayısını çoğaltıp vaka sayısı yükseldi izlenimi yaratılıyor.
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 1 hf.
    Bayram verileri bunlar :/
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    YOURMOVE 1 hf.
    Normalleşme dedikleri şey eskiye dönmekmiş onu anlıyorum. Özümüze dönüp tekrar 5 binli vaka sayılarına ulaşmak.
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    Cem_Alim 1 hf. YOURMOVE
    İnsanlara "Maske tak herşey serbest" algısı yerleştirmenin sonuçlarını görüyoruz.
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    Şıh Hazretleri (- -) 1 hf. en beğenilen
    Fahrettin sabitine devam
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    ksk_kaan (Kaan ) 1 hf.
    Dun gece test yaptirdim ama hala sonucu gelmedi, tomografi-kan-idrar temiz cikti ama yine de merak ediyorum Kac saatte cikiyor bilen var mi?
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    furandor (Ömer Bin hattab) 1 hf. ksk_kaan
    Eşimin testi 12 saat de çıktı .Ateş vs mi vardı yaptırdın ?
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    General. 1 hf. ksk_kaan
    Test negatif ise aramıyorlar, eğer merak ediyorsan e nabızdan bakabilirsin.
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