Vaka sayısı 1200'lerde seyretmeye devam ediyor (14 Ağustos)

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 14 Ağustos Cuma gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.226, vefat sayısı 22, ağır hasta sayısı 656 ve iyileşen hasta sayısı da 923.İlginizi Çekebilir Yeni vaka sayısı dünün ardından tekrar yükseldi (18 Ağustos)
Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili, "En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656’ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek." dedi.
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Dünyada son durum
Dünya Sağlık Örgütü'nün 14 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 20.730.456 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 751.154. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 286.710 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 6.713 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.
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Pazar günü gayet sesi iyi geliyordu, pazartesi sabah fenalasmis bilinci yerinde değildi beni tanıyordu. Yozgat daki yoğun bakımda yer yok dedi doktor sevk evrakları hazır dedi. Ama olmadı.
Cenazeye Ankara'dan hala oğlum geldi polis kendisi, polis grubunda konuşmaları gösterdi en az 10 hastane covid yoğun bakımı dolu.
Babam 54 yaşında,kronik rahatsızlığı yok, kıştan beri kilo kaybı vardı. Akciger tomografisi tek başına yeterli değil, çünkü kanser verem infilanza zature gibi 4 5 çeşit hastalıkta da benzer akciğer filmi goruluyormis. Bizim tahminimiz babam veremdi. Akciğere baktılar direk covid... Dediler. Zaten çok genç bir dahilye doktoru ilgileniyordu. Yani başka bir ihtimal bile düşünmedi.
Gerçekleri söyleyin temennilerinizi değil.
47bin 48bin’lere gerilesin 850-900 seviyesine iner yine.
Kontollü olduğunu düşünüyorum tedbirlere göre rakam paylaşılıyor, tedbir az ise test sayısını çoğaltıp vaka sayısı yükseldi izlenimi yaratılıyor.