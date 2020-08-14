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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GM 20 ve GM 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    General Mobile, yeni akıllı telefon modelleri GM 20 ve GM 20 Pro'yu duyurdu. Özellikleriyle alt ve orta segment olan telefonlar, uygun fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    GM 20 ve GM 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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    Geçtiğimiz haftalarda GM 10 ve GMPods ürünlerini piyasaya süren General Mobile, şimdi de GM 20 ve GM 20 Pro akıllı telefon modellerini duyurdu.

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    GM 20 ve GM 20 Pro özellikleri ile neler sunuyor?

    GM 20 Pro6.3 inç büyüklüğünde ve içerisinde 16 MP çözünürlüğünde özçekim kamerasının yer aldığı delikli bir ekranla bizleri karşılıyor. Gövdeye oranı %91 olan bu ekran, görüntüleri 2340x1080 piksel (Full HD+) çözünürlükte oynatıyor. GM 20 Pro'ya kıyasla daha düşük bütçeli olan GM 20 ise HD+ çözünürlüklü 6.08 inçlik delikli ekrana ev sahipliği yapıyor.

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    GM 20 ve GM 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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    Bugün birçok akıllı telefonda görmeye alışık olduğumuz ana, ultra geniş açı ve portre kamera sensörlerinden oluşan üçlü kamera düzeni GM 20 Pro'da da karşımıza çıkıyor. Ana kamerası 108 MP çözünürlüğe kadar fotoğraf çekebilirken, ultra geniş açılı kamera ise 118 dereceye kadar çekim imkanı sunuyor. Bununla beraber 34 kata kadar yakınlaştırma yapabilen kamera donanımı; gece modu ve yapay zeka destekli sahne algılama gibi yazılımsal özelliklerle de desteklenmiş.

    Konu GM 20'ye geldiğinde ise Redmi Note 9'dakine benzer bir kamera tasarımı bizleri karşılıyor. Kare şeklindeki bu bölmenin içerisinde üçlü kamera paketine yer veriliyor. Kameraların teknik detayları açıklanmazken, şu an için yalnızca ana kameranın 52 MP çözünürlüğe kadar fotoğraf çekebildiği bilgisi paylaşılmış durumda. Ek olarak GM 20'de de gece modu ve yapay zeka destekli sahne algılama özelliklerine yer verildiğini belirtelim.

    GM 20 ve GM 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    GM 20 Pro, 12 nm üretim sürecinden geçerek üretilen Mediatek Helio P70 yonga setinden güç alıyor. 4 adet ARM Cortex-A73 ve 4 adet de ARM Cortex-A53 çekirdeği olmak üzere toplamda 8 çekirdekli bir kümelemeyle gelen yonga, 2.1 GHz'e kadar saat frekans hızına ulaşabiliyor. Bu yongaya 6 GB RAM ve 128 GB kapasiteli UFS 2.1 dahili depolama birimi eşlik ederken, hafızayı 512 GB'a kadar microSD kart takarak artırabilmek mümkün. Son olarak telefonun USB-C üzerinden şarj olabilen 4050 mAh kapasiteli bataryadan beslendiğini belirtip, GM 20'nin donanım özelliklerine geçelim.

    Küçük kardeş GM 20'de ise saat frekans hızı 1.8 GHz'e kadar çıkabilen 8 çekirdekli Helio A25 çip setine yer veriliyor. Bu çipe 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimi eşlik ederken, hafızayı 256 GB'a kadar microSD kart takarak artırabilmek de mümkün. Tüm bu donanımların beslenme kaynağı ise UBS-C üzerinden şarj olan 4000 mAh kapasiteli batarya oluyor. 

    GM 20 ve GM 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Her iki model de yüz tanıma ve fiziksel parmak izi tarayıcıyla gelirken, kutudan Android 10 işletim sistemi yüklü bir şekilde çıkıyor. Telefonların renk seçeneklerine gelecek olursak; GM 20 yeşim yeşili, parlak siyah ve okyanus mavisi opsiyonlarıyla alıcısını beklerken, GM 20 Pro'da ise inci siyahı, lotus mavisi ve inci beyazı seçenekleri bulunuyor.

    Fiyatlar ve çıkış tarihi

    GM 20 ve GM 20 Pro, 21 Ağustos'ta satışa çıkacak. Bu noktada GM 20'nin fiyatı 1799 TL olarak açıklanırken, GM 20 Pro'nun fiyatı ise 2299 TL olarak açıklandı. 



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    DH Misafiri 1 hf. en beğenilen
    Xioami Note 8 pro da mediatek işlemciyle geldi. Onu susuz yuttunuz. Avrupa'da ve ülkemizde en çok satılan telefon oldu neredeyse. Ama yerli firma mediatek kullanınca çöp diyorsunuz. Telefondan hiç anlamıyorsun. Sus bence çöp diyenler. Şahsen özellikle pro modeli çok güzel. Fiyatı da güzel. Yazılım sorunu olmadığı sürece alinabilitesi yüksek telefonlar. Ama zaten 2000 altına gelir kısa zamanda.
    Xioami Note 8 pro da mediatek işlemciyle geldi. Onu susuz yuttunuz. Avrupa'da ve ülkemizde en çok satılan telefon oldu neredeyse. Ama yerli firma mediatek kulla...
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    2 Yanıt Yanıtla +47
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    hsyn_38 (Hüseyin Haksever) 1 hf.
    Sayın GM yöneticileri. Neden bu Mediatek işlemcili telefonları getiriyorsunuz bilmiyorum ama ben eski bir GM 4G kullanıcısı olarak şahsen Snapdragon işlemcili getirmezseniz hiçbir modelinizi almam. Eminim benim gibi düşünen çok kişi vardır
    Sayın GM yöneticileri. Neden bu Mediatek işlemcili telefonları getiriyorsunuz bilmiyorum ama ben eski bir GM 4G kullanıcısı olarak şahsen Snapdragon işlemcili g...
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    2 Yanıt Yanıtla +43
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 hf.
    Direkt ÇÖP
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    2
    huncacare 10 sa.
    sikayetvar.com a şöyle bir baktım da en ilgili firmalar Huawei ve Samsung görünüyorFirmaların müşteri memnuniyetine göre puanı sırasıyla 5 üzerinden:Huawei 3.8Samsung 3.1Oppo 1.8Apple 1.2Realmi 1.2Vestel 0.7Casper 0.7Xiaomi 0.7GM 0.6GMde diğer yerlilerde xiaomi de düşük puanda.. Alırken bunları da düşünmek lazım. Size tavsiyem şöyle bir göz atın şikayetlere.. Hiç bir marka sorunsuz ve kusursuz değil ama malınıza hizmet alabiliyormusunuz bu önemli.
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    NexusElite (Okan Bulak) 1 gün
    Geçenlerde aklıma geldi GM bir bakayım dedim yeni bişeyler var mı uzun zamandır sesleri çıkmıyordu acaba yeni bir çöp çıkarttılar mı çıkartıcaklar mı diye fazla bekletmeden beni yeni jenerasyon bir çöp sürmüşler.

    Ayrıca şu misafir olarak mesaj atanların kimler olduğu çok belli yani yapmayın böyle şeyleri gerek yok küçük düşürüyorsunuz kendinizi.Gelip burada Xiaomi mediatek kullanıyor alıyorsunuz ama yerli firma da yapınca çöp diyorsunuz yazanlara sesleniyorum. Cahillikte çığır açmak yeni mesleğiniz belli ki.

    2 firma arasında ki pazar payı farkına bakın.Sonra hangisinin geliştiricisinin fazla olmasına bakın. 2 - 3 gün sonra tüketici güncelleme alamadığı zaman ne yapıcak ? Snapdrogan 'da öyle bir sorun var mı hayır peki diğer mediatek kullanan Xiaomi cihazlarında ? Şimdi gelip de sırf Türk firması diye bir firmayı övemem övmem. Türküz Türküz diye bağrınıyorsunuz. Yok güçlüyüz yok ekonomimiz iyi blah blah blah. Şu fiyatta GM 20 'ye 735g koy 20Pro'ya da 400+ TL ekle 865 koy işte o zaman derim bu cihazlar kaçmaz direk alınır. Ki hepsini geçtim firmanın geçmiş cihazlarında yaşattığı servis sorunlarını anca yaşayanlar bilir. Neden Xiaomi alınır işte sebepleri.
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    DH Misafiri 1 gün
    Valla arkadaşlar bu mesajı gm5 plus üzerinden yazıyorum 4. Senesi dolacak. Ben böyle sağlam telefon görmedim. Abartısız 100 kere değişik açılarda yere düştü. Kenar çıtalar hariç hiçbir şey yok. Bir kere bataryası öldü ve şarj girişi bozuldu . Düşünüyorum da o zamanlar bu fiyata Samsung alsaydim şu an başka bir telefon daha almıştım. Hala içinde 60 dan fazla uygulama yüklü ve günlük kullanımda sıkıntı çıkarmıyor bana. Bence 20pro modeli çok güzel. Tek eksiği amoled ekran koymamalari. Bu arada gm5 den önce elite modelini 2.5 yıl kullandım :)
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    DH Misafiri 1 gün
    Yerli ürün kullanalım arkadaşlar. Destek olalım.
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    system_25 1 gün
    Gm8i öve öve bitiremediler. Fiyatı uygun diye 1000 liraya eşime aldım, 6 ay sonra telefonun kıçı başı ayrı oynamaya başladı. Yazılım donuyor, kamera çalışmıyor vs. Bi şu gmye güvenemedim birde sinboya.
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    Cmd_ (Can Dalgıç) 1 gün
    Haberi okurken android güvenlik güncelleştirmesi bulunmamaktadır uyarısı verdi.
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    huncacare 2 gün
    2300 TL ve altı fiyatına bundan daha iyi telefon bulamazsınız. Çöp çinliler var bu fiyata yakın android 10 bile değil. Çin malı telefon ithalatçılarının çok zoruna gidiyor galiba ama durum bu. GM20 Pro epey satacak şahsi fikrim.. Birde telefonun full özellikleri açıklanmamasına rağmen millet epey.com gibi sitelerde girilen bilgileri baz alarak yorumlar yazmış. Hele bir bekleyin bakalım gm kendi sitesine koysun nedir ne değildir görelim. Telefon gömücü kitle de almayacaksa almasın ben 21 ağustos'u bekliyorum valla. Çinlilerden çok canım yandı , yanacaksa bundan sonra yerliden yansın.. En azından servisi var yedek parçaları var hızlı tamiri var pilini bile firmadan orjinal alabiliyorsun. Bu paraya bu özellikler benim gibi birine yetiyor da artıyor. Birde bu forumda birisi GM20 çıkacak demişti o arkadaş nerden haber aldı? Ben gülüp geçmiştim ne alaka demiştim GM11 filan olsa anlarımda 20 ne alaka demiştim telefonlar duyurulunca şaşırdım. GM bu modeller haricinde de yeni model çıkaracak mı? Bilgisi olan var mı?
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    amma velakin 2 gün huncacare
    Çin malı Çin malı diyorsunuz da bu telefonun bütün aksamı da Çin. Başkası üretip marka basınca Çin kaynaklı olduğu gerçeği değişmiyor.
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    erenbaran 3 gün
    GM alacagıma daha iyi telefonlar var onu alırım
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    furkan1zek (furkan ülger) 3 gün erenbaran
    Mesela ne önerirsiniz? Bu fiyata Samsung m11, a10s var. Acaba onları mı kastetti iz? Öneriniz varsa sebepleriyle yazarsanız sevinirim.
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    Starforces (Star Forces) 3 gün
    Fiyat konusunda uygun olması beni cezbetti, çinli telefonların fiyatları çok yükseldi yerli malına destek için General Mobile 20 pro alabilirim.
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    Starforces (Star Forces) 3 gün
    General Mobile 20 Pro güzel olmuş, fiyat olarak kampanya yapılırsa, değerlendirip alırım, marka takıntısı olan bir insan değilim fiyat/performans oranına bakarım.
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