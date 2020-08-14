GM 20 ve GM 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

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Geçtiğimiz haftalarda GM 10 ve GMPods ürünlerini piyasaya süren General Mobile, şimdi de GM 20 ve GM 20 Pro akıllı telefon modellerini duyurdu.

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GM 20 ve GM 20 Pro özellikleri ile neler sunuyor?

GM 20 Pro, 6.3 inç büyüklüğünde ve içerisinde 16 MP çözünürlüğünde özçekim kamerasının yer aldığı delikli bir ekranla bizleri karşılıyor. Gövdeye oranı %91 olan bu ekran, görüntüleri 2340x1080 piksel (Full HD+) çözünürlükte oynatıyor. GM 20 Pro'ya kıyasla daha düşük bütçeli olan GM 20 ise HD+ çözünürlüklü 6.08 inçlik delikli ekrana ev sahipliği yapıyor.

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Bugün birçok akıllı telefonda görmeye alışık olduğumuz ana, ultra geniş açı ve portre kamera sensörlerinden oluşan üçlü kamera düzeni GM 20 Pro'da da karşımıza çıkıyor. Ana kamerası 108 MP çözünürlüğe kadar fotoğraf çekebilirken, ultra geniş açılı kamera ise 118 dereceye kadar çekim imkanı sunuyor. Bununla beraber 34 kata kadar yakınlaştırma yapabilen kamera donanımı; gece modu ve yapay zeka destekli sahne algılama gibi yazılımsal özelliklerle de desteklenmiş.

Konu GM 20'ye geldiğinde ise Redmi Note 9'dakine benzer bir kamera tasarımı bizleri karşılıyor. Kare şeklindeki bu bölmenin içerisinde üçlü kamera paketine yer veriliyor. Kameraların teknik detayları açıklanmazken, şu an için yalnızca ana kameranın 52 MP çözünürlüğe kadar fotoğraf çekebildiği bilgisi paylaşılmış durumda. Ek olarak GM 20'de de gece modu ve yapay zeka destekli sahne algılama özelliklerine yer verildiğini belirtelim.

GM 20 Pro, 12 nm üretim sürecinden geçerek üretilen Mediatek Helio P70 yonga setinden güç alıyor. 4 adet ARM Cortex-A73 ve 4 adet de ARM Cortex-A53 çekirdeği olmak üzere toplamda 8 çekirdekli bir kümelemeyle gelen yonga, 2.1 GHz'e kadar saat frekans hızına ulaşabiliyor. Bu yongaya 6 GB RAM ve 128 GB kapasiteli UFS 2.1 dahili depolama birimi eşlik ederken, hafızayı 512 GB'a kadar microSD kart takarak artırabilmek mümkün. Son olarak telefonun USB-C üzerinden şarj olabilen 4050 mAh kapasiteli bataryadan beslendiğini belirtip, GM 20'nin donanım özelliklerine geçelim.

Küçük kardeş GM 20'de ise saat frekans hızı 1.8 GHz'e kadar çıkabilen 8 çekirdekli Helio A25 çip setine yer veriliyor. Bu çipe 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimi eşlik ederken, hafızayı 256 GB'a kadar microSD kart takarak artırabilmek de mümkün. Tüm bu donanımların beslenme kaynağı ise UBS-C üzerinden şarj olan 4000 mAh kapasiteli batarya oluyor.

Her iki model de yüz tanıma ve fiziksel parmak izi tarayıcıyla gelirken, kutudan Android 10 işletim sistemi yüklü bir şekilde çıkıyor. Telefonların renk seçeneklerine gelecek olursak; GM 20 yeşim yeşili, parlak siyah ve okyanus mavisi opsiyonlarıyla alıcısını beklerken, GM 20 Pro'da ise inci siyahı, lotus mavisi ve inci beyazı seçenekleri bulunuyor.

Fiyatlar ve çıkış tarihi

GM 20 ve GM 20 Pro, 21 Ağustos'ta satışa çıkacak. Bu noktada GM 20'nin fiyatı 1799 TL olarak açıklanırken, GM 20 Pro'nun fiyatı ise 2299 TL olarak açıklandı.

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