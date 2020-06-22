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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vaka sayısı yeniden arttı (22 Haziran)

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu paylaştı. "Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil." dedi.
    2 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Vaka sayısı yeniden arttı (22 Haziran)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Haziran tarihli koronavirüs tablosunu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yayınladı. Türkiye!on koronavirüs kaynaklı olarak son 24 saatte 1212 yeni vaka, 24 yeni vefat gerçekleşti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni vaka sayısında düne göre 125 azalma oldu (18 Haziran)

    Ayrıca Bkz. "DSÖ’ye göre günlük koronavirüs vaka artışının en yüksek olduğu gün 21 Haziran oldu"

    Koronavirüsün dünyaya yayılmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen dünyadaki vaka sayııs bir türlü düşüşe geçmedi. Öyle ki Düjnya Sağlık Örgütü verilerine göre dün tüm ülkelerde açıklanan yeni vaka sayısı, pandeminin başlangıcından itibaren gözlemlenen en yüksek rakamıydı. Özellikle Kuzey Amerika ülkelerinde ciddi oranda artış yaşanıyor. Pek çok ülkede ise yeni vaka sayısı düşüşe geçemedi. Her gün benzer çizgide ilerliyor. Benzer şekilde Türkiye'de vaka sayısı çok uzun zamandır 1000'in üzerinde seyrediyor.

    Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve geçmişle kıyaslama yapabilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sezer.er (Sezer ) 2 sa. en beğenilen
    O maskeyi ağzı hariç heryerine takan godoşlar yüzünden böyleyiz
    Yanıtla +19
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    fhrstw 2 sa.
    Devletimiz mükemmel önlemler aldı ama şu cahil halk yok mu ah şu cahiller. Yoksa yani daha ne yapsın teşvikse teşvik adam başı 15 bin tl destekse destek virüsü boğduk ancak bu cahil halk her şeyi berbat etti adamlar sınavları bile erteledi turizmmiş yüce devletimiz dedi ki eyy ecnebi sürüsü sizin getireceğiniz 3-5 euroya mı kaldı dedi almanyaya rusyaya posta koydu daha siz beğenmeyin bu hükümeti size müstahak her şey.
    Devletimiz mükemmel önlemler aldı ama şu cahil halk yok mu ah şu cahiller. Yoksa yani daha ne yapsın teşvikse teşvik adam başı 15 bin tl destekse destek virüsü ...
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    UnstabIe 3 dk. fhrstw
    milyonlarca kişiye sınav yapmak gibi mi?
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    YigitColak (Sinner Saten) 2 sa.
    4141

    1212



    Ne ilginc denk gelmis sayilar
    Yanıtla +7
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    comm 1 sa.
    Bence bu vaka sayısı bile mucize.Bugün sokakta maske takmayan bir sürü kişi gördüm.Maske takmayana 900 TL ceza var ama uygulayan olmayınca halkta doğal olarak takmıyor.
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    HeRo11 1 sa.
    G E Z M E Y İ N



    M A S K E T A K I N





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    fhrstw 2 sa.
    Devletimiz mükemmel önlemler aldı ama şu cahil halk yok mu ah şu cahiller. Yoksa yani daha ne yapsın teşvikse teşvik adam başı 15 bin tl destekse destek virüsü boğduk ancak bu cahil halk her şeyi berbat etti adamlar sınavları bile erteledi turizmmiş yüce devletimiz dedi ki eyy ecnebi sürüsü sizin getireceğiniz 3-5 euroya mı kaldı dedi almanyaya rusyaya posta koydu daha siz beğenmeyin bu hükümeti size müstahak her şey.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    UnstabIe 3 dk. fhrstw
    milyonlarca kişiye sınav yapmak gibi mi?
    Yanıtla +1
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    sezer.er (Sezer ) 2 sa. en beğenilen
    O maskeyi ağzı hariç heryerine takan godoşlar yüzünden böyleyiz
    Yanıtla +19
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    YigitColak (Sinner Saten) 2 sa.
    4141

    1212



    Ne ilginc denk gelmis sayilar
    Yanıtla +7
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    Neogenesis35 2 sa. yeni yorumcu
    Bak sen şu Allah'ın işine acaba noldu
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