Vaka sayısı yeniden arttı (22 Haziran)

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Haziran tarihli koronavirüs tablosunu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yayınladı. Türkiye!on koronavirüs kaynaklı olarak son 24 saatte 1212 yeni vaka, 24 yeni vefat gerçekleşti.

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Koronavirüsün dünyaya yayılmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen dünyadaki vaka sayııs bir türlü düşüşe geçmedi. Öyle ki Düjnya Sağlık Örgütü verilerine göre dün tüm ülkelerde açıklanan yeni vaka sayısı, pandeminin başlangıcından itibaren gözlemlenen en yüksek rakamıydı. Özellikle Kuzey Amerika ülkelerinde ciddi oranda artış yaşanıyor. Pek çok ülkede ise yeni vaka sayısı düşüşe geçemedi. Her gün benzer çizgide ilerliyor. Benzer şekilde Türkiye'de vaka sayısı çok uzun zamandır 1000'in üzerinde seyrediyor.

Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve geçmişle kıyaslama yapabilirsiniz.

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