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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vaka sayısında yüksek artış (24 Haziran)

    Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosu güncellendi. İşte 24 Haziran itibariyle Türkiye'de Koronavirüs hastalığının seyrini gösteren güncel Türkiye günlük koronavirüs tablosu:
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Vaka sayısında yüksek artış (24 Haziran)
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    Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

    Paylaşılan bilgilere göre 24 Haziran Çarşamba günü itibariyle 53.486 adet COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.492 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 191.657'ye yükseldi.

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    24 Haziran koronavirüs tablosu

    Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da yaşanıyor. Son 24 saatte 24 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 5.025e ulaştı.

    Olumsuz verileri bir kenara bırakıp, iyileşen hasta sayısına göz atacak olursak; bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 1.386 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 164.234'e yükselmiş oldu.

    24 Haziran Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 914, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 356 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

    Vaka sayısında yüksek artış (24 Haziran)
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    Dünyada son durum

    Dünya Sağlık Örgütü'nün 24 Haziran verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 9,129,146 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 473.797. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, bugün 133.611 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 3.870 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti. 



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    emreyy0034 (Emre Yücel) 7 dk. yeni yorumcu en beğenilen
    Kişilere maske takın diye söylendiğinde darp edilme durumlarına gittiğimiz bir ülkede ne umarsınız
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cem (Cem Kaya) 1 dk.
    serbestlestik
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    Aptalivan 3 dk. yeni yorumcu
    Egitilmez ya imkansiz
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    Handir 4 dk. yeni yorumcu
    Bu hafta sonundan sonrasını da görmek lazım.
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    ikiy (Tolga Sahin) 5 dk.
    Bok var cikiyorsunuz...birde gecti zannedip maske takmayanlar var. Bizi de bok yoluna goturuyorlar.
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    birdolarınpiramidi (furkan furkan) 5 dk.
    yasaklar yeniden gelir mi acaba
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    Handir 5 dk. yeni yorumcu
    Bu hafta sonundan sonra merak ediyorum.
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    mihendisiz (AHMET VAROL) 5 dk.
    Üniversite sınavından sonra izle
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    Togrul99 (Togrul Gurbanov) 1 dk. mihendisiz
    Bayram edecek Korona dhdhdjdmdmsm. Lan ağlanacak duruma gülecek olduk. Sonumuz hayır olsun
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    brnk (Burak Demirbas) 5 dk.
    Dün 40 bin bu gün 50 bin bakılmış artık olur tabii
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    shakircan (shakircan -) 5 dk.
    Kimsenin umrunda değil. Alıştı millet.
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 7 dk. yeni yorumcu en beğenilen
    Kişilere maske takın diye söylendiğinde darp edilme durumlarına gittiğimiz bir ülkede ne umarsınız
    Yanıtla +5
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