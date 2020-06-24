Vaka sayısında yüksek artış (24 Haziran)

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Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

Paylaşılan bilgilere göre 24 Haziran Çarşamba günü itibariyle 53.486 adet COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.492 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 191.657'ye yükseldi.

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24 Haziran koronavirüs tablosu

Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da yaşanıyor. Son 24 saatte 24 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 5.025e ulaştı.

Olumsuz verileri bir kenara bırakıp, iyileşen hasta sayısına göz atacak olursak; bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 1.386 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 164.234'e yükselmiş oldu.

24 Haziran Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 914, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 356 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

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Dünyada son durum

Dünya Sağlık Örgütü'nün 24 Haziran verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 9,129,146 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 473.797. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, bugün 133.611 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 3.870 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

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