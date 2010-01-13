Ve DirectX 11 giriş seviyesinde; AMD'nin Cedar tabanlı referans kartı göründü

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DirectX 11 destekli ekran kartlarını dört ay önce pazara sunmaya başlayan ve bugün itibariyle masaüstü sistemler için beş modeli satışta olan AMD hız kesmiyor. Radeon HD 5830 ve 5670 modelleri için geri sayıma başlayan firma, DirectX 11 desteğini giriş seviyesine getirmeye hazırlanıyor. Radeon HD 5800 serisinde Cypress, Radeon HD 5700 serisinde Juniper ve Radeon HD 5600 serisinde Redwood GPU'sunu kullanan AMD, giriş seviyesindeki Radeon HD 5400 ve 5500 modellerinde ise serinin diğer üyelerinde olduğu gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cedar GPU'sunu kullanacak.

AMD'nin giriş seviyesindeki yeni silahı olacak Cedar GPU'su, 200x paralel işlem birimi ve 64-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle donatılan ve yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunan yeni grafik yongasına, Radeon HD 5400 serisinde GDDR3, Radeon HD 5500 serisinde ise GDDR5 bellekler eşlik edecek. Radeon HD 5450, 5550 ve 5570 modellerinde kullanılacak Cedar GPU'su için AMD'nin hazırladığı referans kart örneği gün ışığına çıktı ve tahmin edildiği gibi düşük profilli olduğu doğrulandı.

Önümüzdeki günlerde lanse edilecek DirectX 11 destekli ekran kartlarının öncelikli olarak giriş seviyesindeki sistemlerde ve medya bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor. Radeon HD 5000 serisinin diğer modellerinde olduğu gibi Siyah renkli tasarıma sahip, düşük profilli baskılı devre kullanan ekran kartında fanlı soğutma kullanılıyor olsa bile üreticiler pasif soğutmalı çözümler de sunacaklar. Görüntü aktarımı için DVI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan referans tasarımın kullanılacağı ekran kartlarının fiyatları henüz açıklanmadı ancak diğer modeller göz önüne alındığında 50-60 Avro seviyesinden satışa sunumaları beklenebilir.

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