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Ve DirectX 11 giriş seviyesinde; AMD'nin Cedar tabanlı referans kartı göründü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,3b
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39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve DirectX 11 giriş seviyesinde; AMD'nin Cedar tabanlı referans kartı göründü
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DirectX 11 destekli ekran kartlarını dört ay önce pazara sunmaya başlayan ve bugün itibariyle masaüstü sistemler için beş modeli satışta olan AMD hız kesmiyor. Radeon HD 5830 ve 5670 modelleri için geri sayıma başlayan firma, DirectX 11 desteğini giriş seviyesine getirmeye hazırlanıyor. Radeon HD 5800 serisinde Cypress, Radeon HD 5700 serisinde Juniper ve Radeon HD 5600 serisinde Redwood GPU'sunu kullanan AMD, giriş seviyesindeki Radeon HD 5400 ve 5500 modellerinde ise serinin diğer üyelerinde olduğu gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cedar GPU'sunu kullanacak.

AMD'nin giriş seviyesindeki yeni silahı olacak Cedar GPU'su, 200x paralel işlem birimi ve 64-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle donatılan ve yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunan yeni grafik yongasına, Radeon HD 5400 serisinde GDDR3, Radeon HD 5500 serisinde ise GDDR5 bellekler eşlik edecek. Radeon HD 5450, 5550 ve 5570 modellerinde kullanılacak Cedar GPU'su için AMD'nin hazırladığı referans kart örneği gün ışığına çıktı ve tahmin edildiği gibi düşük profilli olduğu doğrulandı.

Önümüzdeki günlerde lanse edilecek DirectX 11 destekli ekran kartlarının öncelikli olarak giriş seviyesindeki sistemlerde ve medya bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor. Radeon HD 5000 serisinin diğer modellerinde olduğu gibi Siyah renkli tasarıma sahip, düşük profilli baskılı devre kullanan ekran kartında fanlı soğutma kullanılıyor olsa bile üreticiler pasif soğutmalı çözümler de sunacaklar. Görüntü aktarımı için DVI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan referans tasarımın kullanılacağı ekran kartlarının fiyatları henüz açıklanmadı ancak diğer modeller göz önüne alındığında 50-60 Avro seviyesinden satışa sunumaları beklenebilir.

Ve DirectX 11 giriş seviyesinde; AMD'nin Cedar tabanlı referans kartı göründü
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snakessss 9 yıl
core xxx arkadaşımın her kelimesine katılıyorum en mantıklı ve en güzel yorum bence sana yateni alacaksın en pahalısını değil
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LuN4TiC 9 yıl
bu kart benim ilk ekran kartım olan radeon 9250ye çok benziyor :D
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CoreXXX 9 yıl
neden giriş seviyesi ve uygun fiyatlı kartlarla dalga geçme mantığı var bu forumda. her ürünün belli bi alıcı kitlesi vardır zaten. sanki herkesde 5850-70 veya gtx 275-285 varda dalga geçiyorlar. bu piyasada halâ fx 5200 kullanan varsa demekki yetiyoda kullanıo. bizim millet zaten bu yüzden adam olmaz gider en pahalısını alır en iyisi diye. halbuki sana yeten ürün sana göre en iyisidir. biz ne yazıkki üreten değil tüketen toplumuz
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Father Torque 9 yıl
Aslında dalga geçilen uygun fiyatlı giriş seviyesi kartlar değil, bu tür kartların belli firmalar tarafından orta seviye kartmış gibi daha pahalıya satma girişimleri.
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Mertcan. 9 yıl
DX11 kart çeşitliliği artıyor ATi bünyesinde , çok iyi bence , amd-ati zaten son zamanlarda çok iyi çalışmalar yapıyor bakalım inşallah böyle de devam eder hep.
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SupermanPrime 9 yıl
aynen öle hele 5500 yi 3 4 katı fiyata satarlar artık gddr5 diye
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BarGoS 9 yıl
aynen casper ve diğer markalara gün doğdu, şimdi 512mb ddr3 vga lı sistem diye satarlar :)
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MÇKR_06 9 yıl

BarGoS

aynen casper ve diğer markalara gün doğdu, şimdi 512mb ddr3 vga lı sistem diye satarlar :)

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Statistik 9 yıl

BarGoS

aynen casper ve diğer markalara gün doğdu, şimdi 512mb ddr3 vga lı sistem diye satarlar :)



casperin kabahtı degil, bilgisiz muşterilerin süçü
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striker_55 9 yıl
casper'e gün doğdu :D
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resler 9 yıl
Cabbar mabbar en azından plastik maket değil :)
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Momo-Oz 9 yıl
Artık marioyuda dx11 kalitesinde oyniyabilicez yani :D
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VenomS 9 yıl
oluyor ama sadece hybrid crossfire oluyor :)onuda herhalde 785 890G 890GXlerle olur gibi ama 40sp karşı 200sp belki 9**G serisi ile olur yada Fusion cpuları ile olur büyük ihtimal Fusionda kullanılacak olan gpu çekirdeği Cedar olacak fanada olmaz yani iyi günler
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cenkyyy 9 yıl
Fermi ile fehmi diye dalga geçenler vardı forumda bizde buna cabbar diyelim :D
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