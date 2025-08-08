AMD'nin Dual X3D planları rafa kalktı: Zen 6'yı bekleyecek

AMD'nin Dual X3D planları rafa kalktı
Çin merkezli Chiphell forumlarında yapılan paylaşıma göre, AMD'nin iki CCD üzerine X3D önbellek entegre ettiği bir Ryzen 9000X3D modeli gerçekte mevcut değil. Ayrıca, bu tür bir yapılandırmanın performansa ciddi bir katkı sunmadığı da ifade ediliyor. İddialara göre, çift X3D yongalı bu işlemci, halihazırda satışta olan Ryzen 9 9950X3D'ye kıyasla en fazla %4’lük bir performans artışı sağlayabiliyor.
Aslına bakacak olursak, bu küçük farkın AMD cephesinde fazladan maliyete neden olacağını söyleyelim. Dolayısıyla, çift X3D konfigürasyonunun Zen 5 mimarisi için anlamlı olmadığı, bu teknolojinin daha da geliştirilerek Zen 6 ile birlikte sunulması muhtemel. Öte yandan, AMD'nin 3D V-Cache tarafında tamamen sessiz kalmadığını belirtmekte fayda var.
Ryzen 7 9800X3D'ye çok benzeyen ancak daha düşük TDP değerine sahip bir başka modelin test aşamasında olduğu konuşuluyor. Bu işlemcinin "Ryzen 7 9700X3D" adıyla, 2026 öncesi piyasaya sürülebileceği gündemde. Kısaca, AMD tarafında herhangi bir resmi açıklama yapılmış olmasa da, "Dual X3D" mimarili Ryzen 9000 serisi işlemcilerin yakın vadede tanıtılması beklenmiyor.