Tam Boyutta Gör

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret, hükümetin kripto para birimi olan Petro’ya (PTR) sabitlendi. Yarım PTR’ye sabitlenen asgari ücret, 126 Venezüella bolivara yani yaklaşık 28 dolara çıktı. Bu da 18 kat artış anlamına geliyor. Şimdilik konuyla ilgili daha fazla bilgi paylaşılmadı.

Ülkenin kripto para birimi Petro (PTR), DASH blok zinciri üzerine kurulu. Devlet ihracı etrafında merkezileştirilen PTR, aslında kripto para biriminden ziyade Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) gibi çalışıyor.

Manchester City, kripto para borsası OKX ile iş birliği yaptı 22 sa. önce eklendi

Teoride, Venezuela merkez bankasından ya da yerel borsalardan Bitcoin ve Litecoin ile PTR almak mümkün. Ancak fiyatların merkez bankası kuru ile özel döviz kuru arasında çok fazla değiştiği de söyleniyor.

Raporlara göre, ülke vatandaşları genellikle PTR kullanmayı tercih etmiyor. Ancak, bu asgari ücret hamlesiyle işler değişebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Venezuela'da asgari ücret kripto paraya sabitlendi