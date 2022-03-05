Venezuela'da asgari ücret kripto paraya sabitlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret, hükümetin kripto para birimi olan Petro’ya (PTR) sabitlendi. Yarım PTR’ye sabitlenen asgari ücret, 126 Venezüella bolivara yani yaklaşık 28 dolara çıktı. Bu da 18 kat artış anlamına geliyor. Şimdilik konuyla ilgili daha fazla bilgi paylaşılmadı.
Ülkenin kripto para birimi Petro (PTR), DASH blok zinciri üzerine kurulu. Devlet ihracı etrafında merkezileştirilen PTR, aslında kripto para biriminden ziyade Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) gibi çalışıyor.
Teoride, Venezuela merkez bankasından ya da yerel borsalardan Bitcoin ve Litecoin ile PTR almak mümkün. Ancak fiyatların merkez bankası kuru ile özel döviz kuru arasında çok fazla değiştiği de söyleniyor.
Raporlara göre, ülke vatandaşları genellikle PTR kullanmayı tercih etmiyor. Ancak, bu asgari ücret hamlesiyle işler değişebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..