Manchester City, kripto para borsası OKX ile el sıkıştı

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İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City de kripto dünyasında emin adımlarla ilerliyor. Manchester City ve kripto para borsası OKX, çok yıllık bir ortaklık anlaşmasına imza attı. Bu ortaklık kapsamında, kulübün kadın ve erkek takımlarının yanında e-spor operasyonları da sürece dahil edilecek.

Manchester City ve OKX Ortaklık İmzaladı

OKX, Manchester City ile bir ortaklık imzalayarak, spor dünyasına adım atmış oldu. Bu arada anlaşma kapsamına Manchester City’ye ait tüm mekânlar, Etihad Stadyumu ve Academy Stadyumu da dahil edildi. Diğer yandan gelecekteki projelerde de ikili arasında farklı iş birlikleri yapılacağı söylendi.

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Manchester City’nin hali hazırda bir fan tokenı da bulunuyor. Takım, geçen haftalarda metaverse stadyumunun da duyurusunu yapmıştı. OKX ile ortaklığı da işin içine katarsak, başta da söylediğimiz gibi dünyanın en değerli 6. futbol takımı, kripto piyasasında da varlığını kuvvetlendiriyor.

Diğer yandan OKX tarafına bakarsak, borsa, türev işlem hacminde son 24 saatte 20 trilyon dolardan fazla işlem gören 2. en büyük borsa olarak dikkat çekiyor.

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Manchester City, kripto para borsası OKX ile iş birliği yaptı