Manchester City, kripto para borsası OKX ile el sıkıştı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City de kripto dünyasında emin adımlarla ilerliyor. Manchester City ve kripto para borsası OKX, çok yıllık bir ortaklık anlaşmasına imza attı. Bu ortaklık kapsamında, kulübün kadın ve erkek takımlarının yanında e-spor operasyonları da sürece dahil edilecek.
Manchester City ve OKX Ortaklık İmzaladı
OKX, Manchester City ile bir ortaklık imzalayarak, spor dünyasına adım atmış oldu. Bu arada anlaşma kapsamına Manchester City’ye ait tüm mekânlar, Etihad Stadyumu ve Academy Stadyumu da dahil edildi. Diğer yandan gelecekteki projelerde de ikili arasında farklı iş birlikleri yapılacağı söylendi.
Manchester City’nin hali hazırda bir fan tokenı da bulunuyor. Takım, geçen haftalarda metaverse stadyumunun da duyurusunu yapmıştı. OKX ile ortaklığı da işin içine katarsak, başta da söylediğimiz gibi dünyanın en değerli 6. futbol takımı, kripto piyasasında da varlığını kuvvetlendiriyor.
Diğer yandan OKX tarafına bakarsak, borsa, türev işlem hacminde son 24 saatte 20 trilyon dolardan fazla işlem gören 2. en büyük borsa olarak dikkat çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..