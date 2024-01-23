Veri depolamada DNA dönemi başladı: Şimdilik pahalı ve düşük kapasiteli

Tam Boyutta Gör Fransa'da Biomemory adlı bir girişim, 1.100 dolar ücret karşılığında sadece 1 kilobayt büyüklüğünde DNA depolayabilen bir depolama kartını piyasaya süren ilk şirket olduğunu iddia ediyor Elbette bu veri boyutunun ücret nezdinde çok düşük olduğunu söylememize gerek yok. Ancak firmaya göre bu depolama tekniğinin bazı ciddi faydaları da var. Bunlardan birisi 1 KB'lık "DNA Kartlarının" her birinin en az 150 yıl dayanması.

DNA depolama geliyor

Biomemory, DNA tabanlı depolamada yerinde de saymak istemiyor. Aktarılanlara göre firma, veri merkezlerinde kullanılmak üzere 100 Petabayt depolama kapasitesine sahip gelecekteki bir "Biomemory Prime" depolama kurulumunu da tartışıyor. Henüz detaylar net olmasa da firma Biomemory Prime’ı 2026 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Tam Boyutta Gör Bu iyimser bir plan zira şu anda mevcut olan teknolojinin bu tür verileri okuyup yazması gerçek anlamda günler alıyor. Cam depolama ya da seramik depolama açıkçası çok daha öngörülebilir bir depolama yöntemi gibi duruyor. Bununla birlikte görünüşe göre DNA'nın 4 (ATGC) molekülden oluşan doğal eşlemesi, ikili (1-0) hesaplamanın sınırlarına kolayca ulaşmasına ve bunları aşmasına olanak tanıyor. Biomemory'nin DNA depolama teknolojisinin potansiyel depolama yoğunluğu kesinlikle DNA'nın mikroskobik doğasından yararlanıyor gibi görünse de, "DNA Encode" aslında biraz yetersiz görünüyor.

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İsterseniz Biomemory'nin DNA Encode işlevini web sitesinde test edebilir, bir metin kutusuna maksimum 1.024 karakter yazabilir ve bunları doğrudan sayfada DNA Encode edebilirsiniz. Bu oldukça şık olsa da, dörtlü sistemde depolama verimliliği binary sistemini kolayca geçebilmeli. Ancak Biomemory'nin DNA Encode'u bunu yapmıyor. Mesela her ikisinde de “metin” yazmak 40 karakterlik bir sonuç ortaya çıkarıyor.

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