Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Veri depolamada DNA dönemi başladı: Şimdilik pahalı ve düşük kapasiteli

    Yeni hafıza kartı verilerinizi depolamak için DNA kullanıyor. Biomemory'nin bu yenilikçi depolama çözümü bir kilobayt veri depolamak için 1.100 dolara mal oluyor.
    Veri depolamada DNA dönemi başladı: Şimdilik çok pahalı Tam Boyutta Gör
    Fransa'da Biomemory adlı bir girişim, 1.100 dolar ücret karşılığında sadece 1 kilobayt büyüklüğünde DNA depolayabilen bir depolama kartını piyasaya süren ilk şirket olduğunu iddia ediyor Elbette bu veri boyutunun ücret nezdinde çok düşük olduğunu söylememize gerek yok. Ancak firmaya göre bu depolama tekniğinin bazı ciddi faydaları da var. Bunlardan birisi 1 KB'lık "DNA Kartlarının" her birinin en az 150 yıl dayanması.

    DNA depolama geliyor

    Biomemory, DNA tabanlı depolamada yerinde de saymak istemiyor. Aktarılanlara göre firma, veri merkezlerinde kullanılmak üzere 100 Petabayt depolama kapasitesine sahip gelecekteki bir "Biomemory Prime" depolama kurulumunu da tartışıyor. Henüz detaylar net olmasa da firma Biomemory Prime’ı 2026 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Veri depolamada DNA dönemi başladı: Şimdilik çok pahalı Tam Boyutta Gör
    Bu iyimser bir plan zira şu anda mevcut olan teknolojinin bu tür verileri okuyup yazması gerçek anlamda günler alıyor. Cam depolama ya da seramik depolama açıkçası çok daha öngörülebilir bir depolama yöntemi gibi duruyor. Bununla birlikte görünüşe göre DNA'nın 4 (ATGC) molekülden oluşan doğal eşlemesi, ikili (1-0) hesaplamanın sınırlarına kolayca ulaşmasına ve bunları aşmasına olanak tanıyor. Biomemory'nin DNA depolama teknolojisinin potansiyel depolama yoğunluğu kesinlikle DNA'nın mikroskobik doğasından yararlanıyor gibi görünse de, "DNA Encode" aslında biraz yetersiz görünüyor.

    İsterseniz Biomemory'nin DNA Encode işlevini web sitesinde test edebilir, bir metin kutusuna maksimum 1.024 karakter yazabilir ve bunları doğrudan sayfada DNA Encode edebilirsiniz. Bu oldukça şık olsa da, dörtlü sistemde depolama verimliliği binary sistemini kolayca geçebilmeli. Ancak Biomemory'nin DNA Encode'u bunu yapmıyor. Mesela her ikisinde de “metin” yazmak 40 karakterlik bir sonuç ortaya çıkarıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 14 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    symbol 1.5 dci motor yağı hangisi silverdin yatak yarası fitcare hair kullanıcı yorumları wifi kaydedildi sorunu sistem düzgün kapatılmadan yeniden başlatılmış. bu hatanın nedeni sistemin yanıt vermeyi durdurması, kilitlenmesi veya beklenmeyen bir şekilde güç kaybına uğramış olması olabilir.

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04e
    Samsung Galaxy A04e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4 AMN 82YU00QKTX
    Lenovo V15 G4 AMN 82YU00QKTX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız