Veri depolamada DNA dönemi başladı: Şimdilik pahalı ve düşük kapasiteli

DNA depolama geliyor
Biomemory, DNA tabanlı depolamada yerinde de saymak istemiyor. Aktarılanlara göre firma, veri merkezlerinde kullanılmak üzere 100 Petabayt depolama kapasitesine sahip gelecekteki bir "Biomemory Prime" depolama kurulumunu da tartışıyor. Henüz detaylar net olmasa da firma Biomemory Prime’ı 2026 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.
İsterseniz Biomemory'nin DNA Encode işlevini web sitesinde test edebilir, bir metin kutusuna maksimum 1.024 karakter yazabilir ve bunları doğrudan sayfada DNA Encode edebilirsiniz. Bu oldukça şık olsa da, dörtlü sistemde depolama verimliliği binary sistemini kolayca geçebilmeli. Ancak Biomemory'nin DNA Encode'u bunu yapmıyor. Mesela her ikisinde de “metin” yazmak 40 karakterlik bir sonuç ortaya çıkarıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.