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    ABD’nin gizemli uçağı kuantum navigasyon teknolojisini uzaya taşıyor

    ABD Uzay Kuvvetleri’nin gizemli uzay aracı X-37B, Ağustos ayında yeni görevine başlayacak. Bu görevde kuantum navigasyon ve uydu lazer iletişim teknolojileri test edilecek.

    ABD’nin gizemli uçağı kuantum navigasyon cihazını uzaya taşıyor Tam Boyutta Gör
    ABD Uzay Kuvvetleri’nin gizemli uzay aracı X-37B, yeni bir görevle uzaya fırlatılmaya hazırlanıyor. Bu küçük, Uzay Mekiği formundaki insansız uzay aracı, Ağustos ayı sonunda Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Falcon 9 roketiyle kalkacak. X-37B, önceki uçuşunda daha yüksek kapasiteler sunan Falcon Heavy roketiyle yüksek Dünya yörüngesine çıkmıştı.

    X-37B programının sekizinci uçuşu olacak bu görevde, araç yanında yer alan servis modülü sayesinde deney kapasitesini artıracak. Görevde, yüksek bant genişliğinde uydu arası lazer iletişim teknolojileri test edilecek. Uzay Kuvvetleri Operasyonlar Komutanı General Chance Saltzman, bu lazer iletişimin, ABD’nin uzay ağlarını daha dayanıklı, güvenilir ve hızlı hale getirmek için kritik bir adım olduğunu vurguluyor.

    Kuntum navigasyon teknolojisi test edilecek

    ABD’nin gizemli uçağı kuantum navigasyon cihazını uzaya taşıyor Tam Boyutta Gör
    Ancak bu görevde öne çıkan diğer bir yenilik, GPS’siz ortamlar için geliştirilen kuantum tabanlı atalet navigasyon sistemi olacak. Boeing tarafından geliştirilen bu teknoloji, atom interferometrisiyle hareket ve dönüşü hassas şekilde ölçüyor. Uzayda test edilecek bu “en yüksek performanslı kuantum atalet sensörü”, GPS sinyalinin olmadığı veya engellendiği zorlu ortamlarda hassas konumlama, yön bulma ve zamanlama imkanı sağlayacak.

    Kuntum navigasyon teknolojilerinin önemi son dönemde giderek artıyor. Zira bu teknoloji, GPS’in kesildiği ya da kullanılamadığı bölgelerde navigasyon için kritik bir unsur olacak. Artık çoğu modern ordu, GPS sinyallerini kesebiliyor. Ayrıca bu sistem, Ay çevresi gibi GPS sinyalinin bulunmadığı bölgelerde ve Güneş Sistemi’nin derinliklerinde keşif faaliyetlerinde de önemli rol oynayabilir.

    X-37B, yaklaşık 9 metre uzunluğunda ve NASA’nın Uzay Mekiği’nin dörtte biri büyüklüğünde. Gizemli X-37B’nin teknik detayları ve görevleri hakkında hiçbir zaman detaylı açıklamalar yapılmadı. Bu görevde verilen bilgiler de yine oldukça sınırlı. Ek olarak X-37B’nin daha önceki görevleri 434 günden 908 güne kadar sürdü ve farklı yörüngelerde testler yaptı.

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