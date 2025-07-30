ABD’nin gizemli uçağı kuantum navigasyon teknolojisini uzaya taşıyor

X-37B programının sekizinci uçuşu olacak bu görevde, araç yanında yer alan servis modülü sayesinde deney kapasitesini artıracak. Görevde, yüksek bant genişliğinde uydu arası lazer iletişim teknolojileri test edilecek. Uzay Kuvvetleri Operasyonlar Komutanı General Chance Saltzman, bu lazer iletişimin, ABD’nin uzay ağlarını daha dayanıklı, güvenilir ve hızlı hale getirmek için kritik bir adım olduğunu vurguluyor.
Kuntum navigasyon teknolojisi test edilecek
Kuntum navigasyon teknolojilerinin önemi son dönemde giderek artıyor. Zira bu teknoloji, GPS’in kesildiği ya da kullanılamadığı bölgelerde navigasyon için kritik bir unsur olacak. Artık çoğu modern ordu, GPS sinyallerini kesebiliyor. Ayrıca bu sistem, Ay çevresi gibi GPS sinyalinin bulunmadığı bölgelerde ve Güneş Sistemi’nin derinliklerinde keşif faaliyetlerinde de önemli rol oynayabilir.
X-37B, yaklaşık 9 metre uzunluğunda ve NASA’nın Uzay Mekiği’nin dörtte biri büyüklüğünde. Gizemli X-37B’nin teknik detayları ve görevleri hakkında hiçbir zaman detaylı açıklamalar yapılmadı. Bu görevde verilen bilgiler de yine oldukça sınırlı. Ek olarak X-37B’nin daha önceki görevleri 434 günden 908 güne kadar sürdü ve farklı yörüngelerde testler yaptı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: