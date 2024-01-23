Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Konya'da üretilen 5 milimetrelik çip, Silikon Vadisi'ne 100 dolara satılıyor

    Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Teknotıp şirketi işbirliğinde üretilen kalibrasyon çipi, Silikon Vadisi'ne 100 dolara satılıyor. Hollanda'dan da çipe ilgi var.
    Konya'da üretilen çip, Silikon Vadisi'ne 100 dolara satılıyor Tam Boyutta Gör
    Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Teknotıp şirketi işbirliğinde, Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (BİTAM) elektronik, optik ve elektro-optik aygıtların kalibrasyonu ölçümünde kullanılan çip üretimi projesi başlatıldı.

    Saç telinin 10'da 1'i kalınlığındaki malzemeden üretilen çip, laboratuvarda kullanılan ölçüm cihazlarının doğru, güvenli ve sağlıklı ölçüm yapmasını sağlıyor.

    BİTAM Müdür Yardımcısı ve projenin yürütücüsü Doç. Dr. Yasin Ramazan Eker, ileri teknolojiye dayalı AR-GE ve üretim çalışmalarında nanometrik boyutta malzemelerin kullanıldığını söyledi. Nano ölçeklerde malzeme toleransının sıfıra yakın olduğunu ifade eden Eker, hassas üretim proseslerinin kontrol edilmesinde kalibre edilmiş yüksek teknolojiye dayanan ölçüm aletlerine ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

    Eker, analiz cihazlarının kalibrasyonunun kurum dışı bağımsız kuruluşlarca gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

    "Analiz cihazı çipi veya kiti üretebilir miyiz?' diye fikir doğdu. İşbirliği yaptığımız firma, uluslararası çalıştığı için bu piyasadaki ihtiyaçları belirleyecek kabiliyette. Numune tasarımı yapıldı, projelendirildi. Ürünümüzü tasarladık. Üretim aşamasında, fizik, elektrik elektronik mühendisliğindeki arkadaşlardan destek aldık. Ürünümüz, 5 milimetreye 5 milimetre ebadında, ağırlığı 0,25 gram. Adedini 100 dolardan satıyoruz. Marka ve patentini yaptığımızda çok daha yüksek değerlere de satılabilir. Mevcut haliyle bile yüksek getirisi ve katma değeri olan bir ürün."

    Konya'da üretilen çip, Silikon Vadisi'ne 100 dolara satılıyor Tam Boyutta Gör

    "Silikon Vadisi ve Hollanda'dan talep var"

    Ürünün uluslararası firmalarca ilgi gördüğünü aktaran Eker, "Silikon Vadisi'ndeki bir firma istedi. Analiz cihazı üreten Hollandalı bir firma da talepte bulundu. Numune gönderdikten sonra yüklü miktarda talepleri oldu. Yavaş yavaş piyasada ismimiz duyuluyor." dedi.

    Proje araştırmacılarından Prof. Dr. Oğuz Doğan da sanayi-üniversite iş birliğinde geliştirilen projede yüksek katma değerli ürünün ticarileştiğini vurguladı.

    Laboratuvarda kullanılan cihazların ölçüm kabiliyetine değinen Doğan, "Kalibrasyon, özellikle mikro ve nano dünyada olmazsa olmaz aşamalardan bir tanesidir. Nano boyutta AR-GE yapıyorsanız, kullandığınız cihazların ölçüm sonuçlarının da güvenilir olması lazım. Laboratuvarlarda cihazları kullananlar bu ürünle cihazlarını kalibre ederler ve ondan sonra çalışmaya başlarlar. Bu çip, Türkiye'de üretilmiyordu. Hamdolsun ürettik, gayet iyi çalışan, ticarileşmiş, yurt dışına sattığımız bir ürün." dedi.

    "Altından daha değerli"

    Proje ortaklarından firmanın yöneticisi Arda Mungan ise piyasada analitik cihazların satışını yaptıklarını belirterek, "Yarım gramı 200 dolar, yani 6 bin lira. Altının gramıysa 3 bin lira. Altından daha değerli. Hedef pazar; ABD'de Silikon Vadisi, Almanya ve Hollanda gibi yarı iletken sektöründe adı duyulan firmaların olduğu yerler. İlk ihracatımızı da buralara yaptık. Yine Hollanda, Almanya ve Japonya'dan ilgi gördü. Aktif bir marketinge başladığımızdaysa çok daha etkili bir şekilde satış yapabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 14 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    spor toto 1 misli ne kadar verir her şeyi hızlı yapıyormuş gibi hissetmek reçetesiz ağrı kesiciler eth zurich kabul şartları psikiyatri nöbet tutamaz raporu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız