"Verizon: iPhone için Apple ile görüştük"; 4G destekli iPhone mu gelecek ?

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Amerika'nın en büyük operatörü Verizon Wireless'ın tepe yöneticisi Ivan Seidenberg, iPhone hakkında konuştu. 2007'den bu yana çoğunlukla operatörlerle satılmasına rağmen 50 milyon satış sayısını aşmayı başaran iPhone'un satış haklarına sahip olabilmek için Verizon Wireless'ın girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Amerika'da CDMA ağı üzerinde hizmet veren ve 91.2 milyon aboneyle ülkenin en büyük operatörü olan Verizon Wireless'ın tepe yöneticisi Ivan Seidenberg, iPhone'a talip olduklarını ve bunun için Apple'a resmi olarak girişimlerde bulunduğunu ilk defa kabul etmiş oldu. Verizon'ın iPhone'u satıp satmayacağıyla ilgili soruyuysa cevaplamaktan kaçınan yönetici geçtiğimiz Ekim ayında bu kararın sadece Apple tarafından verilebileceğini söylemişti.

Wall Street Journal, bu yaz iPhone'un Verizon aracılığıyla da satışa sunulacağını iddia etmişti. Ancak iPhone'un Verizon'un mevcut ağında çalışabilmesi için donanımsal değişikliklere ihtiyacı var. Bu yüzden kimi kaynaklar Apple'ın bir süre daha bekledikten sonra Verizon ile iPhone'u satışa sunabileceğini söylüyor. Çünkü Amerika'nın en büyük operatörü 2010'un sonundan itibaren AT&T ve diğer birçok operatör gibi 4G-LTE hizmeti vermeye başlayacak.

Verizon'un 4G hizmeti vermeye başlayacak olmasından dolayı Apple'ın CDMA destekli iPhone yerine bir süre daha bekleyip 4G destekli iPhone'u satışa sunabileceği konuşuluyor.

http://news.yahoo.com/s/ap/20100406/ap_on_hi_te/us_tec_apple_verizon_iphone