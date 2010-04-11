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"Verizon: iPhone için Apple ile görüştük"; 4G destekli iPhone mu gelecek ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Amerika'nın en büyük operatörü Verizon Wireless'ın tepe yöneticisi Ivan Seidenberg, iPhone hakkında konuştu. 2007'den bu yana çoğunlukla operatörlerle satılmasına rağmen 50 milyon satış sayısını aşmayı başaran iPhone'un satış haklarına sahip olabilmek için Verizon Wireless'ın girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Amerika'da CDMA ağı üzerinde hizmet veren ve 91.2 milyon aboneyle ülkenin en büyük operatörü olan Verizon Wireless'ın tepe yöneticisi Ivan Seidenberg, iPhone'a talip olduklarını ve bunun için Apple'a resmi olarak girişimlerde bulunduğunu ilk defa kabul etmiş oldu. Verizon'ın iPhone'u satıp satmayacağıyla ilgili soruyuysa cevaplamaktan kaçınan yönetici geçtiğimiz Ekim ayında bu kararın sadece Apple tarafından verilebileceğini söylemişti.

Wall Street Journal, bu yaz iPhone'un Verizon aracılığıyla da satışa sunulacağını iddia etmişti. Ancak iPhone'un Verizon'un mevcut ağında çalışabilmesi için donanımsal değişikliklere ihtiyacı var. Bu yüzden kimi kaynaklar Apple'ın bir süre daha bekledikten sonra Verizon ile iPhone'u satışa sunabileceğini söylüyor. Çünkü Amerika'nın en büyük operatörü 2010'un sonundan itibaren AT&T ve diğer birçok operatör gibi 4G-LTE hizmeti vermeye başlayacak.

Verizon'un 4G hizmeti vermeye başlayacak olmasından dolayı Apple'ın CDMA destekli iPhone yerine bir süre daha bekleyip 4G destekli iPhone'u satışa sunabileceği konuşuluyor.


http://news.yahoo.com/s/ap/20100406/ap_on_hi_te/us_tec_apple_verizon_iphone Yorum Yaz
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The Force 9 yıl
Benim bildiğim kadarıyla 4g altyapı olarak 3g ile aynı altyapıyı kullanıyor, elbette farklılıklar vardır hakim değilim ancak Edge'den 3g'ye geçerken ki gibi baz istasyonlarının yenilerinin yapılması gerekliliği yok. 3g altyapısı kurulduğuna ve kullanıldığına göre 4gye geçmek çok da zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Ülkemizdeki firmaları bu kadar küçümsememek lazım bence.
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erolsipar 9 yıl
Turkcell 4G denedi bile tek yapmaları piyasaya koymasıdır. 17 mb sn'de veri aktarıorlardı. Başlıkda komik olmuş 3.5G gelecek hali yok ya. isveç güle güle 4G kullanın.
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Kuray 9 yıl
Olay gelmesinde degil iste :)

Turkcell coktan 3G Test icin hazirdi, Develtten onay bekleyecekleri icin bazlarini beklettiler; devlet 1 ay sonra basliyoruz deseydi 2 yil once; turkcell hazirdi.

4G'de Ayni Sekilde; 4/4'luk calisilirsa 1 yil icinde 4G'ye tamamen gecilebilir
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Batuist 9 yıl
4G Türkiyeye 2020de gelir.. o zaman bu telefonun daha bir anlamı olur.. gerçi 3G var burada ama kağıt üzerinde sadece...
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K0rkunc 9 yıl

Batuist

4G Türkiyeye 2020de gelir.. o zaman bu telefonun daha bir anlamı olur.. gerçi 3G var burada ama kağıt üzerinde sadece...


3g falan filan insanlar kanser oluyor ucube ucube hastalıklar türemeye başladı nekaadar çeşit hastalık var heriflerde boşver acelemiz yok 2050 de gelsin gerekise


buda başka bir bakış açısı
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