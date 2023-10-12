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    Uydu internet hizmeti Starlink, resmen akıllı telefonlara geliyor: İşte tüm detaylar

    Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX şirketinin uydu internet hizmeti Starlink, yeni servisini duyurdu. Direct to Cell olarak adlandırılan özellik telefonlarla uydu internetini buluşturacak.
    Uydu internet hizmeti Starlink, resmen akıllı telefonlara geliyor Tam Boyutta Gör
    Yakın bir gelecekte “telefon çekmiyor” sorunu tamamıyla ortadan kalkacak. Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX şirketinin uydu internet hizmeti Starlink, yeni duyurduğu “Direct to Cell” servisiyle mevcut LTE telefonlara uydu aracılığıyla hücresel bağlantı sunmaya hazırlanıyor.

    Direct to Cell özelliklerine sahip Starlink uyduları, karada, göllerde veya kıyı sularında nerede olursanız olun her yerde mesajlaşma, arama ve internet erişimi sağlayacak. Direct to Cell ayrıca IoT cihazlarını ortak LTE standartlarıyla birbirine bağlayacak. Öte yandan halihazırda kullanılan akıllı telefonlar herhangi bir ek işlem gerektirmeden Starlink uydularına bağlanabilecek. İlgili web sayfasında şu ifadelere yer veriliyor: “Direct to Cell, gökyüzünü görebildiğiniz her yerde mevcut LTE telefonlarla çalışır. Donanımda, aygıt yazılımında ya da özel uygulamalarda herhangi bir değişiklik gerekmediğinden metin, ses ve veriye kesintisiz erişim sağlar.”

    Direct to Cell hizmeti, 2024 yılında ilk olarak sadece mesajlaşma hizmetleriyle sınırlı olacak. 2025'te ise IoT cihazları için desteğin yanı sıra ses ve veri işlevselliği sisteme eklenecek.

    Uydu internet hizmeti Starlink, resmen akıllı telefonlara geliyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX, geçtiğimiz yıl ABD'li ortağı T-Mobile ile birlikte bu hizmetin planlarını duyurmuştu. “Tesla otomobiller ve akıllı telefonlar Starlink interneti kullanacak” diyen Elon Musk, hızın başlangıçta çok yüksek olmayacağını ifade etmişti. Saniyede 2 ila 4 megabit arasında olduğu tahmin edilen hızlarla hizmetin karasal standartlara göre nispeten yavaş olacak. Ancak asıl fayda kapsama alanı tarafında olacak.

    Direct to Cell özelliğine sahip Starlink uyduları, uzayda bir cep telefonu kulesi gibi davranan ve standart bir dolaşım ortağına benzer ağ entegrasyonuna izin veren gelişmiş eNodeB modemlere sahip olacak. Direct to Cell uyduları ilk olarak SpaceX'in Falcon 9 roketi ve ardından Starship ile fırlatılacak. Uydular yörüngeye oturduklarında lazer ana taşıyıcı üzerinden Starlink takımyıldızına bağlanarak küresel bağlantı sağlayacaklar. Starlink, “uzay lazeri” ile bunun ilk adımlarını atmıştı.

    Hangi ülkeler kullanacak?

    Uydu internet hizmeti Starlink, resmen akıllı telefonlara geliyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Direct to Cell kullanan cep telefonu sağlayıcıları, tüm ortak ülkelerde karşılıklı küresel erişime sahip olacak. İlk olarak ABD’de T-Mobile aracılığıyla kullanılacak yeni özellik ilerleyen dönemlerde SpaceX’in diğer küresel ortakları olan Optus (Avustralya), Rogers (Kanada), One Nz (Yenı̇ Zelanda), KDDI (Japonya) ve Salt (İsviçre) tarafından kullanılacak. Halihazırda Türkiye’ye girme aşamasında olan Starlink, Direct to Cell özelliğini tam faaliyete geçirdiğinde daha fazla sağlayıcı ile anlaşma sağlayacak.

    Uydu bağlantısı son yıllarda akıllı telefonlar için büyüyen bir trend oldu. Apple geçtiğimiz yıl telefonlarına, iPhone 14 ve daha yeni cihazların acil durumlarda uydu aracılığıyla sınırlı mesaj ve konum bilgisi göndermesine olanak tanıyan Acil SOS özelliği ekledi. Bu arada AT&T destekli hücresel uydu şirketi AST SpaceMobile geçtiğimiz ay, ilk uzay tabanlı 5G telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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