Uydu internet hizmeti Starlink, resmen akıllı telefonlara geliyor: İşte tüm detaylar

Starlink, telefonlara geliyor
Direct to Cell özelliklerine sahip Starlink uyduları, karada, göllerde veya kıyı sularında nerede olursanız olun her yerde mesajlaşma, arama ve internet erişimi sağlayacak. Direct to Cell ayrıca IoT cihazlarını ortak LTE standartlarıyla birbirine bağlayacak. Öte yandan halihazırda kullanılan akıllı telefonlar herhangi bir ek işlem gerektirmeden Starlink uydularına bağlanabilecek. İlgili web sayfasında şu ifadelere yer veriliyor: “Direct to Cell, gökyüzünü görebildiğiniz her yerde mevcut LTE telefonlarla çalışır. Donanımda, aygıt yazılımında ya da özel uygulamalarda herhangi bir değişiklik gerekmediğinden metin, ses ve veriye kesintisiz erişim sağlar.”
Direct to Cell hizmeti, 2024 yılında ilk olarak sadece mesajlaşma hizmetleriyle sınırlı olacak. 2025'te ise IoT cihazları için desteğin yanı sıra ses ve veri işlevselliği sisteme eklenecek.
Direct to Cell özelliğine sahip Starlink uyduları, uzayda bir cep telefonu kulesi gibi davranan ve standart bir dolaşım ortağına benzer ağ entegrasyonuna izin veren gelişmiş eNodeB modemlere sahip olacak. Direct to Cell uyduları ilk olarak SpaceX'in Falcon 9 roketi ve ardından Starship ile fırlatılacak. Uydular yörüngeye oturduklarında lazer ana taşıyıcı üzerinden Starlink takımyıldızına bağlanarak küresel bağlantı sağlayacaklar. Starlink, “uzay lazeri” ile bunun ilk adımlarını atmıştı.
Hangi ülkeler kullanacak?
Uydu bağlantısı son yıllarda akıllı telefonlar için büyüyen bir trend oldu. Apple geçtiğimiz yıl telefonlarına, iPhone 14 ve daha yeni cihazların acil durumlarda uydu aracılığıyla sınırlı mesaj ve konum bilgisi göndermesine olanak tanıyan Acil SOS özelliği ekledi. Bu arada AT&T destekli hücresel uydu şirketi AST SpaceMobile geçtiğimiz ay, ilk uzay tabanlı 5G telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.