Vestel akıllı saati yakında piyasaya çıkıyor

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Ülkemizin en büyük elektronik üreticisi konumundaki Vestel yıllardır mobil cihaz pazarında ve bir süredir de akıllı bilekliği ile giyilebilir cihaz pazarında faaliyet gösteriyordu. Firma şimdi bir akıllı saat hazırlığında.

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Tanıtımları yavaş yavaş başlayan Vestel akıllı saati piyasadaki rakiplerine iyi bir alternatif olmayı planlıyor. Henüz model ismi belirlenmiş değil ancak tasarım ve fonksiyonları konusunda detaylar belli oldu.

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Ekran yüzlerinin değiştirilebilir olduğu tahmin edilen akıllı saat nabız ölçümü, uyku takibi, adım ve mesafe takibi, kalori ölçümü, nefes egzerzisi gibi yaşam özelliklerine sahip. Gelen bildirimleri gösterek ekran suya karşı dayanıklı.

Uzun pil ömrü olduğu ifade edilen Vestel akıllı saati Vfit+ uygulaması üzerinden kontrol ediliyor. Henüz Vestel akıllı saati için bir fiyat belirlenmiş değil ancak yakın zamanda detayların netleşmesi bekleniyor.

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