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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vestel akıllı saati yakında piyasaya çıkıyor

    Nabız ölçümü, uyku takibi, kalori ölçümü, nefes egzersizi, suya dayanıklılık, uzun pil ömrü gibi detaylara sahip olan yeni Vestel akıllı saati yakın dönemde piyasaya çıkıyor.
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    21
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Vestel akıllı saati yakında piyasaya çıkıyor
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    Ülkemizin en büyük elektronik üreticisi konumundaki Vestel yıllardır mobil cihaz pazarında ve bir süredir de akıllı bilekliği ile giyilebilir cihaz pazarında faaliyet gösteriyordu. Firma şimdi bir akıllı saat hazırlığında.

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    Tanıtımları yavaş yavaş başlayan Vestel akıllı saati piyasadaki rakiplerine iyi bir alternatif olmayı planlıyor. Henüz model ismi belirlenmiş değil ancak tasarım ve fonksiyonları konusunda detaylar belli oldu.

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    Ekran yüzlerinin değiştirilebilir olduğu tahmin edilen akıllı saat nabız ölçümü, uyku takibi, adım ve mesafe takibi, kalori ölçümü, nefes egzerzisi gibi yaşam özelliklerine sahip. Gelen bildirimleri gösterek ekran suya karşı dayanıklı.

    Uzun pil ömrü olduğu ifade edilen Vestel akıllı saati Vfit+ uygulaması üzerinden kontrol ediliyor. Henüz Vestel akıllı saati için bir fiyat belirlenmiş değil ancak yakın zamanda detayların netleşmesi bekleniyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 3 sa. en beğenilen
    Tamam diğer akıllı saatlere vergi gelecek belli oldu :D
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    3qzotix (bekir yıldız) 3 sa.
    Akıllı saatlerde zam kapıda demek ki ...
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    ahmeta (Ahmet Akçay) 2 sa. 3qzotix
    Ama onun kankası Vestele özel indirim yaparki gerek vergi gerek taksit elinden ne geliyorsa...
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 3 sa. yakup67
    iPhone komple cin mali degil, yazilim yuzde yuz amerikan. Konu o degil ki. Zaten kim artik yuzde yuz yerli uretim yapiyor. Vestel ben yerliyim diye uretim yapiyor ithal urunlerle. Ama muadil ithal urunlerden pahali satiyor. Sonra satis yapamiyor dogal olarak. Bu sefer ben satamiyorum, digerleri de satamasin diye siyasilere rakiplerine ek vergi getirsin diye baski yapiyor. Karsi oldugumuz nokta bu.
    iPhone komple cin mali degil, yazilim yuzde yuz amerikan. Konu o degil ki. Zaten kim artik yuzde yuz yerli uretim yapiyor. Vestel ben yerliyim diye uretim yapiy...
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    susesa (selim sağlam) 15 dk.
    ne olur çinden alma vatandaşa çakma olmasın
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    CanKucukTR (Can Küçük) 32 dk. yeni yorumcu
    Vestel’in çıkardığı bir akıllı saat ne kadar akıllı olabilir ki
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa.
    Vesteli beğenin yada beğenmeyin ama adamlar sürekli yeni ürün piyasaya sürüyor. demek ki çarklar dönüyor.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    mokoko_TR 1 sa. yeni yorumcu
    vestel gurumuz insallah daha büyük global markamız olur ... devletler artık verdigimiz vergilerle deil markalarıyla malı götürüyor..savunma sanaiyide çıgır açtık bide markalaşmada ilerlesek 10 numara olacak
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    Ali® (Ali Yılmaz) 1 sa.
    Ekranın üstüne kocaman VESTEL yazarlar diye düşünmüştüm.

    Hayret yazmamışlar.

    Türkiye'nin en zevksiz ve en çirkin elektronik eşyalarını üreten firmasıdır Vestel. Bir de bayılıyorlar her yere vestel yazmayı.

    Bir ara SMEG'in çakmalarını da üretmişlerdi ama onlar bile çirkindi... Nasıl başardılarsa...

    Biri el atsa keşke şu firmanın tasarım departmanına...
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    press-tij 1 sa.
    Yerli üretime destek...

    Çıksın alacağım hemen.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa.
    Bu işe en çok damat sevinmiştir.Şuan ellerini ovuşturuyor ek vergi için😂
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    ehmet04 3 sa.
    Acaba hangi çinli markanın fason ürünü yakında çıkar ortaya Çin'de 10 dolarlık saati de burda 10 katına satmazsa yerlide olmaz çünkü üzerine isim yazdırmak çok maliyetli iş

    Reklamda belli vestel yapamaz dediler yaptık derler gururla kazıklıyoruz
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    3qzotix (bekir yıldız) 3 sa.
    Akıllı saatlerde zam kapıda demek ki ...
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    ahmeta (Ahmet Akçay) 2 sa. 3qzotix
    Ama onun kankası Vestele özel indirim yaparki gerek vergi gerek taksit elinden ne geliyorsa...
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 3 sa.
    Ooo vestel haberi, çok ekmek çıkar buradan yerimizi alalım.
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    1031 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    vestel, vestel akıllı saat ve Mobil Teknolojiler
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