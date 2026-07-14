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    Vestel'in kredi notu bir kez daha düştü: Şirketin üstünde kara bulutlar var

    Vestel üzerindeki finansal baskı derinleşiyor. Moody's, şirketin kredi notunu Caa3'e indirip görünümü negatifte bırakırken, peş peşe gelen not indirimleri ve borç süreci endişe yaratıyor.

    Vestel'in kredi notu düştü: Şirketin üstünde kara bulutlar var Tam Boyutta Gör
    Vestel Elektronik'in finansal görünümüne ilişkin endişeler derinleşiyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, şirketin uzun vadeli kredi notunu bir kademe daha düşürürken görünümünü "negatif" olarak korudu. Daha önce Fitch Ratings'in de benzer yönde not indirimi yapması ve şirketin 500 milyon dolarlık Eurobond'u için finansal danışman görevlendirmesi Vestel üzerindeki kredi baskısının arttığına işaret ediyor.

    Moody's, Vestel'in kredi notunu Caa3'e indirdi

    Vestel Elektronik, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Moody's Ratings tarafından gerçekleştirilen son değerlendirme sonucunda şirketin Uzun Vadeli Kurumsal Aile Notu'nun (Corporate Family Rating - CFR) "Caa2" seviyesinden "Caa3" seviyesine indirildiğini duyurdu. Kuruluş ayrıca Temerrüt Olasılığı Derecelendirmesi (Probability of Default Rating - PDR) notunu da "Caa2-PD"den "Caa3-PD"ye çekti.

    Bununla birlikte Vestel'in ihraç ettiği 2029 vadeli 500 milyon ABD doları tutarındaki garantili kıdemli teminatsız tahvilin kredi notu da Caa2'den Caa3'e indirildi. Moody's, tüm bu notların görünümünü ise "negatif" olarak teyit etti.

    Caa3-PD, Moody's ölçeğinde şirketin temerrüt riskinin oldukça yüksek olduğuna işaret eden bir derecelendirme olarak kabul ediliyor. Bu seviye, finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin risklerin belirgin şekilde arttığını ifade ediyor.

    Fitch de not indirimine gitmişti

    Vestel üzerindeki kredi baskısı yalnızca Moody's ile sınırlı değil. Fitch Ratings de temmuz ayının başında şirketin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notlarını CCC+ seviyesinden CCC- seviyesine düşürdü. Kuruluş ayrıca 2029 vadeli 500 milyon dolarlık tahvilin notunu da CCC'den CC seviyesine indirdi.

    Vestel Elektronik kısa süre önce, 500 milyon dolarlık Eurobond'u için uluslararası yatırım bankası Houlihan Lokey'i finansal danışman olarak görevlendirdiğini de açıklamıştı. Şirket, bu adımın mevcut Eurobond'lara ilişkin stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi ve daha sürdürülebilir bir sermaye yapısına ulaşılması amacıyla atıldığını bildirdi.

    Finans piyasalarında "stratejik alternatifler" ifadesi birçok anlama gelebiliyor. Şirket, hangi yöntemin tercih edileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ancak mevcut gelişmelere bakıldığında Eurobond tarafındaki gelişmeleri olası bir borç yeniden yapılandırma riski kapsamında değerlendirdiği şeklinde yorumlanıyor.

    İlk çeyrek zayıf tabloyu ortaya koydu

    Vestel Elektronik'in 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçları, derecelendirme kuruluşlarının temkinli yaklaşımını destekleyen veriler içeriyor. Şirketin hasılatı, geçen yılın aynı dönemindeki 41,1 milyar TL'den 21 milyar TL'ye gerileyerek yaklaşık yarı yarıya düştü. Aynı dönemde satışların maliyeti ise 33,2 milyar TL'den 18,2 milyar TL'ye indi.

    Vestel, KAP'a yaptığı bildirimlere göre 2026'nın ilk çeyreğinde 2,8 milyar TL net zarar, 2025 yılının tamamında ise toplam 31,1 milyar TL net zarar açıkladı.

    Mart sonu itibarıyla şirketin toplam varlıkları 199,4 milyar TL, özkaynakları 35,2 milyar TL olarak kaydedildi. Finansal tablolarda kısa vadeli yükümlülükler 107,3 milyar TL, uzun vadeli yükümlülükler ise 56,8 milyar TL seviyesinde yer aldı.

    Kaynakça https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1632934 https://www.bloomberght.com/vestel-dolar-tahvilinin-yapilandirilmasi-icin-calisma-baslatti-3782454 https://www.sozcu.com.tr/vestel-yine-zarar-acikladi-p318811 https://www.ekonomim.com/sirketler/fitch-vestelin-kredi-notunu-dusurdu-haberi-903668
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