TOGG’un ortaklık yapısı sil baştan değişiyor: İki dev payını satıyor!

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Türkiye Varlık Fonu (TVF), yerli elektrikli otomobil üreticisi TOGG’a ortak olmaya hazırlanıyor. Reuters’a konuşan üç kaynağa göre Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu, TOGG’daki toplam yüzde 46’lık hisselerini satmak için görüşmeler yürütüyor. Kaynaklardan ikisi, söz konusu payların Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu tarafından satın alınacağını belirtti.

TOGG’da dengeler değişiyor

TOGG’un mevcut ortaklık yapısında Vestel Elektronik, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC Otomotiv’in yüzde 23’er payı bulunuyor. Kalan yüzde 8’lik hisse ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) ait.

İşlemin tamamlanması halinde Turkcell’in payını artırması ve TVF’nin şirkete ortak olması bekleniyor. Böylece mevcut ortaklık dengesi önemli ölçüde değişecek. Bilindiği üzere Turkcell zaten TVF bünyesinde bulunuyor.

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Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ancak yüzde 46’lık hissenin satış bedeline ilişkin henüz bir bilgi bulunmadığı belirtildi. Nihai anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Hisselerde hareketlilik yaşandı

TOGG’daki olası hisse satışı haberinin ardından ilgili şirketlerin Borsa İstanbul’daki hisselerinde de belirgin hareketler görüldü. Vestel Elektronik hisseleri yüzde 6,5, Anadolu Holding hisseleri yüzde 5,5 yükselirken Turkcell hisseleri yüzde 5 geriledi. Aynı saatlerde Borsa İstanbul’un ana endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre TOGG, 2025 yılında Türkiye’de 39 bin 20 araç sattı. Şirketin 2026’nın ilk yedi ayındaki satışları ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 25 bin 848 adede ulaştı. TOGG aynı zamanda 2026’nın ilk çeyreğinde 1,3 milyar TL kâr ederek tarihinde ilk kez net gelire ulaştı.

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